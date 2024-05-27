В Telegram появится функция проверки фактов — при неточностях публикации сопроводят пояснениями Статьи редакции
За фактчекинг будут отвечать назначаемые правительствами стран агентства.
- В исходном коде бета-версии Telegram для Android появилась функция Fact Check, пишет «Код Дурова». Она предназначена для проверки фактов в публикациях и добавления к ним уточняющей информации.
- По данным издания, за проверку фактов будут отвечать специализированные агентства. Их, в свою очередь, будут назначать правительства стран.
- Рядовые пользователи не смогут влиять на результаты фактчекинга, но увидят, какое агентство его выполняло.
- В марте 2024 года основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что компания планирует повысить качество модерации. Он объяснил это выборами во многих странах и широким распространением ИИ.
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В России видимо где то в Ольгино будет центр фактчекинга?
Лахтчекинг
Это Пригожинские ребята были, после его смерти - весь офис закрыли и сейчас на Циан он полностью сдается в аренду.
😂 Мощно! Этим можно верить, конечно. Надёжные ребята.
У правительства страны номер 1 одна версия событий в Буче, у страны номер 2 - другая. Как в этом случае цензура по странам будет работать? Надеюсь что будут включены все точки зрения, с пруфами
Логично что с какого номера/ip зашел то и будет отображаться
Ну всё. Теперь в российских телеграм каналах будет только официальное враньё соловьёва и конашенко
правильное решение, много недостоверной информации везде просачивается , а подтвержденные факты -это безопасно и интересно в первую очередь
Можно отключить голову наконец то, и всему спокойно верить, что в уши льется. Правительство не обманет
Теория Дарвина теперь тоже и туда же.
Правильно, Дуров снял с себя лишнюю ответственность за контент, гений.
А доступ к Телеграмму у правительственных агентств будет платный, по подписке…
Вдвойне гений
Ну мы же помним, у Паши два стула))
Заметим, что на одном из них ему сидеть удобнее. Пусть и не двигаясь.
Агентства будут работать забесплатно на телегу? Верится с трудом
Правительства очень заинтересованы продвигать свою повестку везде, где можно, а пропагандистские бюджеты в одной РФ исчисляются десятками миллиардов рублей
Сильно не дотягиваем до остальных :( Надо бы поднажать!
Вот это ход конём
Но надо отдать должное, гениальный ход с точки зрения бизнеса. Включились в политическую "игру" на своих условиях)
А как будет решаться, версию какой страны брать? В зависимости от того, что будешь слушать, можно жить в совершенно разных реальностях. А лукавят все заинтересованные, в том или ином.
Путем проведения аукциона – кто больше денег предложит, того и правда.
хитро
Цензура пошла
Тебе не обязательно читать пометку. Можешь и дальше верить всему, что пишут бывшие дворники в телеге.
Цензура — это вот: https://www.reddit.com/r/Telegram/comments/14nlrhd/channel_couldnt_be_displayed_on_your_device/
Кажется Павел выбрал свой стул
С каждым годом весело живём💯
"Я тебе, конечно, верю, разве может быть иначе? Я и сам все это видел, это наш с тобой секрет"...
Опасный шаг.
По идеи государства должны просто блокировать телеграм или делать неудобным для пользования на территории страны. Потому что то, что придумал Дуров с фактчекингом это полная чепуха. Правда она одна и факты тоже. Они не должны отличаться, если у тебя меняется ipшник.
Правда и факты — это разное.
По правде призрак киева никогда не существовал, а по факту существовал где-то 8-9 месяцев для стран золотого миллиарда.
Интересно, вот раньше меня всегда удивляло в Вконтакте, как многие люди успевают листать по 200+ пабликов, на которые они подписаны, в инстаграм некоторые вообще подписаны на 500+ страниц, а вот в Telegram сколько в среднем каналов кушает один пользователь? Есть статистика где-нибудь? Дуров, поделись инфой, просто любопытно.
Обожаю RSS - пробежался по заголовкам, открыл только нужное тебе, прочитал, отметил остальное прочитанным и пошёл дальше делами заниматься. Не понимаю ТГ каналов, а уж политика ещё хуже религии, её явно придумали, чтобы людей отвлекать от собственных интересов. Сейчас ещё в Телеграм добавят глобавльные хэштеги, будет вообще цирк - половина поста - это реакции, остальная половина - это хэштеги.