Solar Staff выделит часть бизнеса под брендом Mellow для продвижения в США, Великобритании и Европе Статьи редакции
Текущий бренд будет использоваться только для продвижения в России.
- С 15 июня 2024 года сервис для сотрудничества с внештатными сотрудниками продолжит работать под брендом Solar Staff только с российским бизнесом. Новым гендиректором станет Владимир Корицкий, который до этого занимал руководящие позиции в HeadHunter, «Авито Работа» и «Работа.ру», сообщила компания.
- Текущие клиенты, чьи компании зарегистрированы вне России, перейдут в Mellow. Данные об исполнителях, ролях и платёжных методах сервис перенесёт заранее для «бесшовного перехода».
- Сервис, который помогает фрилансерам самостоятельно создавать «офферы» и получать оплату от зарубежных клиентов, также будет доступен только в Mellow.
- Для российских компаний ничего не изменится, они продолжат работу с Solar Staff, уточнили vc.ru в пресс-службе.
- Как сообщили в компании, Mellow будет «посредником для легальной работы с подрядчиками» и помогать бизнесу в том числе в поиске внештатных сотрудников. Также сервис будет помогать фрилансерам в получении оплаты и оформлении виз «цифровых кочевников». Компания начнёт с Испании и постепенно будет расширять географию.
- В Solar Staff отметили, что изменения «не влияют на географию исполнителей, платёжные методы или скорость ответов поддержки», компания расширила команду и разделила инфраструктуру, чтобы Solar Staff и Mellow могли работать независимо.
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Ребят, можете пояснить новость, как-то написано по дурацки, ничего не понял?
Обходят санкции, не хотят терять возможность работы и привлечения капиталов во вне рф, выделяют под работу в рф отдельный бренд. Для пользователей пока эта информация не имеет значения
Привет! Это не совсем так.
У Mellow будет отдельные от Solar Staff юрлица, то есть это скорее две компании чем два бренда.
Санкции мы не обходим :)
Ну а смысл тогда дробить бренд?) именно чтобы не ассоциироваться во вне с российским рынком и фаундерами. Привет
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David Tukin, добрый день! Solar Staff продолжит работать по-прежнему, но только для российских компаний и их исполнителей. Что касается Mellow, то это отдельная компания, которая будет фокусироваться на заказчиках и исполнителях, которые работают на зарубежных рынках.
Сейчас на старте разницы в продукте практически нет, но уже совсем скоро мы добавим новый функционал, который будет полезен отдельно для российского рынка и отдельно для зарубежного.
Подробнее об изменениях рассказали на специальной странице на нашем сайте: https://solarstaff.com/ru/mellow
Так, а можно поподробней. Я в РФ, физ лицо. Заказчик US компания. Им надо будет перерегистрироваться, чтобы продолжать оплачивать мои услуги? Ко мне деньги будет приходить от Solar-staff или уже от другой компании?