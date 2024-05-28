СДЭК пообещал восстановить выдачу отправлений «не позднее 29 мая 2024 года» Статьи редакции
Компания работает над «полным возобновлением обслуживания».
- Но признаётся, что также заготовила «резервные схемы». Какие — не уточнила.
- При этом якобы работающий в СДЭК источник Shot утверждает, что на «восстановление работоспособности» может уйти вплоть до пяти дней.
- Компания сообщила о «сбое в работе вычислительных мощностей» утром 26 мая 2024 года. Она временно не принимает и не выдаёт отправления через пункты выдачи заказов, а сайт и приложение не работают. Сервис хотел вернуться к работе уже с 28 мая, но оказался к этому не готов.
- Ответственность за неполадки взяла на себя хакерская группа Head Mare. Она сообщила, что взломала внутреннюю систему СДЭК с помощью вируса-шифровальщика. Об этом же говорили источники «Ведомостей» и опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Сама компания не называла официальных причин.
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Всегда в голос с его фразы "да что вы пристали с этой дорогой". Насколько же ему наплевать
Пока основатель Гольдберт свои 55% акций по дешёвке не продаст новому покупателю - СДЭК работать не начнёт !
к 2030-у году хоть сделают?
А если нет, то после 29 мая
Я надеюсь, вы на вещи смотрите здраво и имели виду не число, а год)
Всё проще. Им снесли все базы. И теперь начался ручной труд. Каждую посылку на СЦ нужно оформить. Кто не знает объемы Сдэка, то скажу - вторые после Почты РФ. Пути два. Первое это банкротство, в связи заведомой выплаты компенсаций. Второй... Почти тоже самое - переход под управление государством.
поднимут новую среду, и ручками все добавят
Конечно будут ручками поднимать и заносить пару месяцев. Сто баллов у разрабов была копиях данных.
Буду удивлен если завтра таки смогут возобновить работу
Что ж, завтра и увидим. Надеюсь поправят.
А в чем прикол хацкерам ломать сдэк? Просто что бы кто-то узнал что они существуют, выпендреж?
Комментарий удален модератором
- шифруешь базы данных энтерпрайза
- просишь выкуп за ключ расшифровки
- профит
Потому что круто скидывать ответственность на хакеров, когда виноват ты сам, не правда ли?
Комментарий удален модератором
В Х пишут со скриншотами, что зашифровалось у них всё.
тоже не понимаю, в чем был прикол
выкуп
В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», — мне жаль того кто вынужден был писать это бубубу. Отпустите человека домой!
Резервная схема - поджигаем склад
Почти...вчера написал своему менеджеру, поддержать, взбодрить :)
Говорю, как ваши дела?
А мне а ответ, ой, у нас вчера в офисе пожар был :)
Странно, что они выдачу не могут организовать, у них же все на бумаги продублировано, на каждой посылке есть данные получателя.
Как раз у них была высокая степень автоматизации - по штрих коду выдавалось, по смс. Если в базе данных нет отправления, то как вам выдадут посылку, по паспорту как 10 лет назад? Будет куча утерянных посылок, неизвестно когда и кому отданных, невозможно отследить наличие по складу и так далее.
Они же сказали сегодня, что намеренно решили не выдавать руками, чтобы избежать вала ошибок.
По оплате как гадать? Оплачена ли посылка у вас или нет. С ваших слов? Да и как принять оплату? Переводом по сбп? 🤔
Как элегантно нынче 😁 Форс-мажор – и никаких компенсаций никому не нужно 😂
Я думаю, в суде можно поспорить насчёт форс-мажора.
Компенсации с них и так затребуют, через суд если пойдет, то это не будет считаться форс мажором
Ну это они опрометчиво. Если не восстановят завтра, то негатив в их сторону кратно увелится
Я-таки получила свой заказ сегодня в обед в ПВЗ. В ручном режиме проверяют документы и переписывают трек-номер. Если у вас уже что-то лежит в пункте выдачи и оно оплачено, то договаривайтесь на уровне пунктов выдачи заказа непосредственно с людьми, работающими там.
Они сказали, что формально ПВЗ с завтрашнего дня должны все работать, но как бы...))
Если у вас не оплачен заказ и вообще где-то в пути, то это может быть надолго.
Значит, тёща будет 29 числа, обидненьнко
Жесть, сдэк уже людей перевозит как посылки?
Посылка из Питера?
Шах и мат недоброжелателям, наши светлые умы поднимут все системы из пепла, после чего они будут работать еще лучше, чем раньше
Конечно, только сначала светлые умы надо посадить за квантовый компьютер для подбора ключей шифрования в разумный срок 👌
Поправьте, если не прав, если у них действительно кто-то там все зашифровал, то что бы это расшифровать нужно взломать этот шифровщик, а это «творческий» процесс который возможно сделать хоть через пять минут / не смочь это сделать даже через 5 лет или это не так работает? Или они там пароли перебирают для доступа к этому шифровщику и на компьюхтере показывает, что еще осталось 24 часа, что бы перебрать все комбинации в надежде, что хацкеры не поставили более сложный пароль, перебором который будет нужно взламывать пару лет 🫠
скорее:
- перебирают бэкапы
- надеются, что хакеры лажанулись и процесс обратим (и ищут тому подтверждение)
- надеются, что полицаи поймают главного хацкера в кармане которого на бумажке найдутся ключи шифрования
- раздумывают как быть дальше
Я сегодня уже годный сериал упоминала (mr Robot), там сюжет вокруг похожего хака построен, только зашифровали данные всех банков в стране - рекомендую
Пара лет? 🤔😂
Побуду бабкой-сплетницей. Судя по скриншотам в X у них получили доступ к учётке админа vcenter, а раз так - делай что хочешь. И на Хабре ещё давно проскакивала инфа, что бекапы у них делались редко.
Расшифровка по факту не возможна. Методом полного перебора вы будете подбирать пароль столетия, какие 5 минут, шанс на 5 минут настолько ничтожен что можно приравнять к нулю. Они просто восстанавливают из бэкапов
Сейчас почти все современные компании имеют распределенные бэкапы, s3, неужели не смогли восстановить
там скорее не шифровальщик, а просто данные перетерли. Нечего раскодировать
Шифровальщики разные бывают. Бывают и такие, которые и за 1000 лет ФБР с ЦРУ не взломают.
О сбое, дада
О сбое в подборе персонала и подрядчиков и бюджета на ИТ с ИБ 😂
Вот инфа от неплохого аналитика: https://t.me/cyberguerre/2070
Взлом СДЭК
Решил собрать текущую информацию о сбое в СДЭК, скорее всего вызванном кибератакой.
Взлом или технический сбой?
СДЭК называет произошедшее техническим сбоем, при этом «Ведомости» сообщают со ссылкой на источники в компании и в ИБ-отрасли, что причиной нарушения работы ...
Взлом СДЭК
Решил собрать текущую информацию о сбое в СДЭК, скорее всего вызванном кибератакой.
Взлом или технический сбой?
СДЭК называет произошедшее техническим сбоем, при этом «Ведомости» сообщают со ссылкой на источники в компании и в ИБ-отрасли, что причиной нарушения работы стала атака с использованием шифровальщика. Ответственность за взлом вчера взяла на себя группа Head Mare. В твиттере злоумышленники опубликовали скриншоты, якобы подтверждающие взлом. Прямых указаний на СДЭК на них нет, но по описаниям происходящего скриншоты выглядят правдоподобно.
Что на скриншотах?
На одном из скриншотов показан рабочий стол, на котором у большей части файлов иконка заменена на логотип LockBit — очевидно, злоумышленники использовали для шифрования LockBit (вероятно, утекший билдер LockBit 3.0, что фиксировалось и в других хактивистских атаках). На других скриншотах запечатлены экраны vSphere, платформы виртуализации. Ещё в воскресенье екатеринбургское издание получило комментарий сотрудника одного из пунктов выдачи СДЭК: «У нас проблема с сервисом виртуализации. Не работает ничего, вплоть до ВПН». На одном из скриншотов видно, что некоторые виртуальные машины были удалены. Также есть скриншот с экраном бэкапов, которые, видимо, тоже пошифровали. В общем, даже по этим сведениям взлом выглядит довольно масштабным. Это объясняло бы, почему уже третий день не удаётся восстановить выдачу заказов.
Кто такие Head Mare?
Head Mare — группировка, которая активна в своём твиттере с конца декабря 2023 года. За пять месяцев они анонсировали семь взломов (СДЭК — восьмой): УралВагонЗавод, РуссНефть, «Галактика EAM», НПО «Высокоточные системы и технологии», ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» (подвед Минобороны), «Промгидромеханизация», краснодарский провайдер «Теле-Центр». Особенность их заявлений в том, что злоумышленники публикуют тред с несколькими якобы украденными документами или скриншотами, подтверждающими взлом, но не публикуют сами документы или базы — в отличие от многих других группировок. Из предыдущих атак Head Mare подтверждалась атака на краснодарского провайдера.
Персональные данные
Роскомнадзор сообщил, что СДЭК не уведомил ведомство об утечке персональных данных. Если верить информации от злоумышленников, то вероятность кражи таких данных более чем вероятна... Но на текущий момент на опубликованных скриншотах нет персданных. Обычно именно обнаружение слитой базы (например, пользователей сайта) в ходе мониторинга становится одним из оснований для составления Роскомнадзором протокола о нарушении организацией, из которой база утекла, законодательства о защите персданных. Так что пока формально об утечке неизвестно. Это ещё предстоит выяснить СДЭК. Впрочем, клиенты компании могут не сильно беспокоиться — если их данные и утекли, то это будет всего лишь обновление по сравнению с 2022 годом, когда базы уже сливались публично.
Это вам, пидарасы, за слив. Пиздец, кажется, единственный раз что-то слал или получал (забыл уже) СДЭКом - и меня таки слили.
а мне тарелку разбили
Новые вакансии появились на hh?
Какие? "Ищем специалистов PR для прикрытия закрытия Сдэк"?
Техдиректора?
Все посылки надёжно зашифрованы, надеюсь?
Резервные схемы — не выдавать или под честное «мамой клянусь», видимо.
Конечно зашифрованы. Да и кому может понадобиться информация, что марь иванна из соседнего подъезда коллекционирует чёрные дилдаки?
Сомнительно, что завтра все заработает, но окэй.
Сомнительно, но окэй
Ору с того, что не написано, что Head_Mare — это украинцы. Что тут на виси, что в первоисточнике. Кому-то не хочется заголовков, что Украина успешно провела кибератаку?)))
5post тоже 2 дня не могут со склада до постамата довезти, сволочи. А нам улетать сегодня.
рил, не могли чуть позже сломаться?
А компания сделает открытое заявление о случившемся или импотентно сошлется на «внутренние неполадки»?
Компания ведёт себя как полное говно все трое суток)) Антикейс года.
Почему все так концентрируются на сбоях каких-то, хакерах?
Возможно дело то совсем в другом. Никакого сбоя и не было, а кто-то что-то отправил ненужное или наоборот нужное, и пока эту посылку не найдут/не перехватят - доставка всего будет стоять на паузе.
способ верный выбрали, железобетонный!
новости читай
хакеры заявили что они и выложили пруфы
быстро они. а как с последствиями будут бороться?
Отдать должное. Молодцы. Еще немного и это превратится в самую масштабную и длительную хакерскую атаку. 😂 На рекорд идут.
Ладно, напишу. Все почтовые отправления (Сдэк является участником) регистрируются в реестре. Не важно как подтверждение произошло, хоть цифровой подписью через sms. Возникает резонный вопрос! Либо, не было синхронизации с данной базой, в свете причин. Либо....
Так что, в этом контексте говорить о шифровании данных -пострадать должны были все.
Очередная компания льёт гавно в уши, спасая себя 😞 Ну, бизнесы по-другому и не работают 😐
Ну это уже вообще не в какие ворота не лезет. Отвратительный, тупой и жадный оператор.
ребята из Bi.ZONE уже рофлят: https://habr.com/ru/news/817753/
А чего они рофлят, там же их защита стояла
Хорошо, что год уточнили
резервные схемы для того случая , если не сможет сдержать обещание
СДЭК решил, что они вдруг стали частью киберпространства
я уже забылa, как выглядит почтальон на моем пороге
этого "источника" еще не уволили надеюсь ,хоть какая-то правда просачивается
Амбарная книга и старые добрые расписки в получении на листочке в клетку и расход, в чем проблема то ))
В том что доставка может быть за счёт получателя или ещё существеннее. - с наложенным платежом. А эту инфу из базы не достать
бедняги! просто рухнули ниже почты россии(
В конечном счете не восстановили ни-ху-а. Написали кривую хоум страничку якобы рабочего сайта где из рабочих ссылок только на апп стор и Гугл пей. Маразм и позор. Любой фронтенд при виде этого позорища всплакнет.