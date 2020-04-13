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Пользователи смогут сохранить разговоры, а в будущем — автоматически расшифровывать записи.
«Тинькофф Мобайл» запустил бесплатную услугу записи звонков и создания голосовых заметок, рассказал vc.ru представитель оператора. По данным компании, это первое подобное решение среди российских мобильных операторов.
Пользователи могут сохранять записи вызовов в приложении «Тинькофф Мобайл», скачивать их и передавать в соцсетях и мессенджерах. В будущем в сервисе появится автоматическая расшифровка записанных звонков и заметок через технологию распознавания речи Tinkoff VoiceKit, обещают в компании.
Чтобы записать исходящий звонок, нужно позвонить на служебный номер 333, затем нажать «Добавить звонок», позвонить абоненту и после соединения с ним объединить звонки. Для входящих вызовов — во время звонка нажать на экране «Добавить звонок», позвонить на 333 и объединить звонки.
Также пользователи могут создавать голосовые заметки. Для этого нужно набрать 333 и надиктовать сообщение.
Подключить услугу можно в мобильном приложении «Тинькофф Мобайл». Сервис доступен абонентам по всей России, кроме Крыма и Севастополя.
Наверно единственна компания, которая сейчас привносит что-то действительно новое и полезное в финтех и телеком.
В данном случае нет. Таких нишевых доп продуктов в телекоме вагон и маленькая тележка, обычно такие фичи входят в варианты настройки всяких основных платформ оператора (MSC, SMSC, IVR и т.п. и т.д.).
Сложно.
Плюсы инфраструктуры созданной для пакета Яровой
Без этой фичи запись только у т-ща майора, а так и мы сможем получить к ней доступ. Все только выигрывают)
С какой такой щедрости тиньку нахаляву хранить теабайты записей? Хотят наверно разговорчики поиндексировать, а-ля гмейл.
Топ
У тебя все топ и все молодцы? За сегодня уже 3-4 комментарий тот же самый
Это видать у него вариация «первонаха». «Хороший оператор и услуги интересные.»
А как насчет юридической стороны? Я должен предупредить собеседника, что записываю разговор? или нет?
А нужно предупреждать "я запомню наш разговор"?
Можно записывать без предупреждения.
Подробнее: https://journal.tinkoff.ru/ask/vse-zapisal/
Если для личного использования (т.е. самому послушать или потом собеседнику напомнить), то нет.
Это, по-моему, единственная компания, которая понимает, что такое бизнес, делает бизнес и делает его хорошо. Это просто кайф. Я искал такое решение месяц, не нашёл — всё, что было, работало через одно место.
Олег, моё увожение!
Все радуются, а я вот ощущаю полное недоверие к компаниям, владеющим такими данными. Откуда мне знать что они защищены, доступ к ним серьезно ограничен, а протоколы передачи данных не имеют дыр?
А на волне передачи сотовыми операторами данных геопозиции(на каких основаниях?) - мне становится вообще не по себе от подобных инструментов.
P.S. фишка очень полезная, но учитывая культуру работы с персональными данными - мне становится крайне не комфортно. Банальный пример - застрахуйтесь в страховой компании, через год вам будут названивать десятки страховых агентов, обладающих вашими персональными данными....
Выше уже написали что все операторы должны хранить звонки в любом случае
Да, должны, но то что я в целом не могу принять это - меня раздражает. Если мне предоставляют такую услугу, то я хотел бы хранить данные у себя на устройстве.
Но тиньков пошли дальше и хотят реализовать поиск по тексту(расшифровать). Насколько это вообще законно? Ковыряться в моих разговорах, анализировать и расшифровывать их без разрешения? Мне крайне беспокоит эта ситуация.
Никто ничего не хранит.
PS: Кроме СОРМ, но если вас слушает через него, у меня для вас плохие новости )
Странное заявление, учитывая что Тиньков в этом посте анонсировали свой продукт )))))
Почему? Под ковровые бомбардировки многие могут попасть )
Дмитрий Вам писал, что все операторы должны записывать звонки, т.е. по-умолчанию и все звонки, но это не так.
Тиньков записывает по вашему согласию, причем делает это через звонок техническому Абоненту, т.е. вы добавляете третьего Абона, который и записывает разговор и далее вам отдает запись.
Инструкция сложная. Хотел предложить записывать все звонки по-умолчанию, но подумал что не доверил бы такое.
У МегаФона уже достаточно давно есть нечто подобное, но звонок выполняется через их приложение через интернет. Из плюсов: нет возни с объединением вызовов, запись ведётся локально и хранится на устройстве, не обязательно даже находиться в сети оператора на момент вызова.
У меня Сяоми автоматически записывает все разговоры. Оказывается, это крутая и редкая фича 0_0
это старая модель/прошивка?
с год назад у андроида обновление вышло с полным запретом записи собеседника
Кому нужно записывать звонки, просто установит соответствующую приложуху. Нахрена Тинькофф вообще этим заморачивался, непонятно. Вероятно, что компания не знает куда развиваться, поэтому разработчики сами себе придумывают задачи, чтобы изображать активность. Поскольку продуктовая команда в Тинькофф очень слабая, получаются такие идиотские, никому не нужные сервисы. Но деньги уже потрачены, зарплаты получены.
Куча плюшек, рюшек, удобные прозрачные тарифы.
Правда, связь очень плохая и все эти плюшки нивелируются.
Для будущих фишек может будет и неплохо, но сейчас входящие звонки записывать очень неудобно (как и исходящие) – надо обязательно звонить на номер 333.
Скажу очевидную вещь, даже особо не по теме, но на некоторых Андроидах есть возможность записи из коробки, а большинство программ из Маркета позволяют и в облако выгружать, и записывать только нужные звонки.
Запустили на прошлой неделе.
Сегодня ещё запустили услугу "Доверительный платеж". 30 рублей комиссии за 200 рублей платежа на 3 дня. Подключить можно пока только в чате или в контактном центре. И "отказать могут по усмотрению Оператора", даже если удовлетворять базовым условиям (ежемесячные траты).
В Android это (запись разговоров) прекрасно работает. Есть много софта и методом научного тыка можно подобрать работающую почти всегда на конкретном аппарате (встречаются проблемы с разрешениями и софт их по разному обходит).
А вот в IOS нет возможности локальной записи без использования конференций (. Вариант от тинькофф не новый, но единственно возможный при использовании не ломанного IOS (.
Если кто знает как обойти (из личной практики) - напишите, с удовольствием вернусь на iPhone)
вроде андроид запретил собеседников писать с год назад уже?
у меня все приложения для записи сдохли
У меня MIUI уже не обновляется, поэтому функционал записи разговоров не удалилась.
все равно по пакету яровой хранят, решили и пользователям доступ дать?)
но насколько я помню обе стороны должны быть уведомлены о том что разговор записывается, перед разговоров? или уже нет?
Не во всех телефонах есть такая опция что ли?
Если не ошибаюсь, только на Android смартфонах. На iOS нет пока такой функции.
Очень круто ) сейчас на iOS программное обеспечение стоит от 399 рублей в месяц и выше !) Олег крут как всегда !
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