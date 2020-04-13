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Сервисы
Татьяна Боброва
2653

Оператор «Тинькофф Мобайл» запустил бесплатный сервис для записи звонков Материал редакции

Пользователи смогут сохранить разговоры, а в будущем — автоматически расшифровывать записи.

52 комментария
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«Тинькофф Мобайл» запустил бесплатную услугу записи звонков и создания голосовых заметок, рассказал vc.ru представитель оператора. По данным компании, это первое подобное решение среди российских мобильных операторов.

Пользователи могут сохранять записи вызовов в приложении «Тинькофф Мобайл», скачивать их и передавать в соцсетях и мессенджерах. В будущем в сервисе появится автоматическая расшифровка записанных звонков и заметок через технологию распознавания речи Tinkoff VoiceKit, обещают в компании.

Чтобы записать исходящий звонок, нужно позвонить на служебный номер 333, затем нажать «Добавить звонок», позвонить абоненту и после соединения с ним объединить звонки. Для входящих вызовов — во время звонка нажать на экране «Добавить звонок», позвонить на 333 и объединить звонки.

Также пользователи могут создавать голосовые заметки. Для этого нужно набрать 333 и надиктовать сообщение.

Подключить услугу можно в мобильном приложении «Тинькофф Мобайл». Сервис доступен абонентам по всей России, кроме Крыма и Севастополя.

#новость #тинькофф #тинькоффмобайл #телеком

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52 комментария
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Ilya Brin

21

Наверно единственна компания, которая сейчас привносит что-то действительно новое и полезное в финтех и телеком.

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Николай Свидэрский

Ilya
–2

В данном случае нет. Таких нишевых доп продуктов в телекоме вагон и маленькая тележка, обычно такие фичи входят в варианты настройки всяких основных платформ оператора (MSC, SMSC, IVR и т.п. и т.д.).

Ответить

Тинькофф

Ilya
1

Здравствуйте. Рады, что оценили :)

Ответить

Полет Нормальный

Ilya
0

подлизался. Работу ищешь?

Ответить

Полет Нормальный

Ilya
–1

чем полезное то?

Ответить

Russian Swiss

21

Сложно.

Ответить

Полет Нормальный

Russian
1

Серьезнее: Через жопу

Ответить

Юрий Белоножкин

Russian
0

Если это интегрируют в приложение, то станет не так сложно.

Ответить

Ilya Pasyuk

9

Плюсы инфраструктуры созданной для пакета Яровой

Ответить

Сергей Плахин

Ilya
3

А ты неплох!

Ответить

Золотое Руно

Ilya
0

Без этой фичи запись только у т-ща майора, а так и мы сможем получить к ней доступ. Все только выигрывают) 

Ответить

Николай Свидэрский

Ilya
0

Что пропустил новости что ее создали, где пруфы?

Ответить

Peter Gonin

5

Сложно.

Ответить

Make Luv

2

С какой такой щедрости тиньку нахаляву хранить теабайты записей? Хотят наверно разговорчики поиндексировать, а-ля гмейл.

Ответить

ave ego

Make
8

по закону яровой уже и так должны хранить, почему бы не сделать это с пользой?

Ответить

Михаил Синицын

–3

Топ

Ответить

Егор Жуланов

Михаил
3

У тебя все топ и все молодцы? За сегодня уже 3-4 комментарий тот же самый

Ответить

Russian Swiss

Егор
5

Это видать у него вариация «первонаха». «Хороший оператор и услуги интересные.»

Ответить

Сергей Плахин

3

А как насчет юридической стороны? Я должен предупредить собеседника, что записываю разговор? или нет?

Ответить

Рустам Валеев

Сергей
3

А нужно предупреждать "я запомню наш разговор"?

Ответить

Сергей Плахин

Рустам
0

это две разные вещи

Ответить

Алексис Второй

Сергей
2

Можно записывать без предупреждения.
Подробнее: https://journal.tinkoff.ru/ask/vse-zapisal/

Ответить

Александр Пименов

Сергей
0

Если для личного использования (т.е. самому послушать или потом собеседнику напомнить), то нет. 

Ответить

Тинькофф

Сергей
0

Да, вы самостоятельно предупреждаете собеседника о том, что ведете запись разговора.

Ответить

Юрий Другач

3

У Zoom что-то похожее было, только видео писали

Ответить

Sevan Avalyan

2

Это, по-моему, единственная компания, которая понимает, что такое бизнес, делает бизнес и делает его хорошо. Это просто кайф. Я искал такое решение месяц, не нашёл — всё, что было, работало через одно место. 

Олег, моё увожение!

Ответить

Семен Удальцов

0

Это вообще законно??? Или для Тинькова закон — это пустой звук?

Ответить

Russian Swiss

–3

От мэрии Москвы учитесь? Концлагерь. Новый апдейт.

Ответить

Alexey Sorokin

1

Все радуются, а я вот ощущаю полное недоверие к компаниям, владеющим такими данными. Откуда мне знать что они защищены, доступ к ним серьезно ограничен, а протоколы передачи данных не имеют дыр? 
А на волне передачи сотовыми операторами данных геопозиции(на каких основаниях?) - мне становится вообще не по себе от подобных инструментов.

P.S. фишка очень полезная, но учитывая культуру работы с персональными данными - мне становится крайне не комфортно. Банальный пример - застрахуйтесь в страховой компании, через год вам будут названивать десятки страховых агентов, обладающих вашими персональными данными....

Ответить

Дмитрий Минаев

Alexey
1

Выше уже написали что все операторы должны хранить звонки в любом случае

Ответить

Николай Свидэрский

Дмитрий
0

Покажите мне хоть одного, кто реально хранит.

Ответить

Alexey Sorokin

Дмитрий
0

Да, должны, но то что я в целом не могу принять это - меня раздражает. Если мне предоставляют такую услугу, то я хотел бы хранить данные у себя на устройстве. 

Но тиньков пошли дальше и хотят реализовать поиск по тексту(расшифровать). Насколько это вообще законно? Ковыряться в моих разговорах, анализировать и расшифровывать их без разрешения? Мне крайне беспокоит эта ситуация.

Ответить

Николай Свидэрский

Alexey
0

Никто ничего не хранит. 

PS: Кроме СОРМ, но если вас слушает через него, у меня для вас плохие новости )

Ответить

Alexey Sorokin

Николай
0

Странное заявление, учитывая что Тиньков в этом посте анонсировали свой продукт )))))
Почему? Под ковровые бомбардировки многие могут попасть ) 

Ответить

Николай

Alexey
0

Дмитрий Вам писал, что все операторы должны записывать звонки, т.е. по-умолчанию и все звонки, но это не так.

Тиньков записывает по вашему согласию, причем делает это через звонок техническому Абоненту, т.е. вы добавляете третьего Абона, который и записывает разговор и далее вам отдает запись.

Ответить

Maxim Syabro

1

Инструкция сложная. Хотел предложить записывать все звонки по-умолчанию, но подумал что не доверил бы такое. 

Ответить

Павел

1

У МегаФона уже достаточно давно есть нечто подобное, но звонок выполняется через их приложение через интернет. Из плюсов: нет возни с объединением вызовов, запись ведётся локально и хранится на устройстве, не обязательно даже находиться в сети оператора на момент вызова.

Ответить

Konstantin_Andreevich

1

У меня Сяоми автоматически записывает все разговоры. Оказывается, это крутая и редкая фича 0_0

Ответить

Андрей Чуринов

Konstantin_Andr…
0

это старая модель/прошивка?
с год назад у андроида обновление вышло с полным запретом записи собеседника

Ответить

Konstantin_Andreevich

Андрей
0

MIUI 11.0.2.0
Android 8.1.0

Ответить

Полет Нормальный

1

Кому нужно записывать звонки, просто установит соответствующую приложуху. Нахрена Тинькофф вообще этим заморачивался, непонятно. Вероятно, что компания не знает куда развиваться, поэтому разработчики сами себе придумывают задачи, чтобы изображать активность. Поскольку продуктовая команда в Тинькофф очень слабая, получаются такие идиотские, никому не нужные сервисы. Но деньги уже потрачены, зарплаты получены.

Ответить

Дмитрий Баданин

1

Куча плюшек, рюшек, удобные прозрачные тарифы.

Правда, связь очень плохая и все эти плюшки нивелируются.

Ответить

Данил Ларионов

0

Для будущих фишек может будет и неплохо, но сейчас входящие звонки записывать очень неудобно (как и исходящие) – надо обязательно звонить на номер 333.

Скажу очевидную вещь, даже особо не по теме, но на некоторых Андроидах есть возможность записи из коробки, а большинство программ из Маркета позволяют и в облако выгружать, и записывать только нужные звонки.

Запустили на прошлой неделе.

Сегодня ещё запустили услугу "Доверительный платеж". 30 рублей комиссии за 200 рублей платежа на 3 дня. Подключить можно пока только в чате или в контактном центре. И "отказать могут по усмотрению Оператора", даже если удовлетворять базовым условиям (ежемесячные траты).

Ответить

Vitaliy O

Данил
1

В Android это (запись разговоров) прекрасно работает. Есть много софта и методом научного тыка можно подобрать работающую почти всегда на конкретном аппарате (встречаются проблемы с разрешениями и софт их по разному обходит).
А вот в IOS нет возможности локальной записи без использования конференций (. Вариант от тинькофф не новый, но единственно возможный при использовании не ломанного IOS (.
Если кто знает как обойти (из личной практики) - напишите, с удовольствием вернусь на iPhone)

Ответить

Андрей Чуринов

Vitaliy
1

вроде андроид запретил собеседников писать с год назад уже?
у меня все приложения для записи сдохли

Ответить

Arthur Niazyan

Андрей
0

У меня MIUI уже не обновляется, поэтому функционал записи разговоров не удалилась.

Ответить

Vitaliy O

Андрей
0

Cube ACR на Android 9 (mar-lx1h) работает отлично.

Ответить

Михаил Свиблов

0

все равно по пакету яровой хранят, решили и пользователям доступ дать?)

но насколько я помню обе стороны должны быть уведомлены о том что разговор записывается, перед разговоров? или уже нет? 

Ответить

Ware Wow

0

Не во всех телефонах есть такая опция что ли?

Ответить

Media Shaper

Ware
0

Если не ошибаюсь, только на Android смартфонах. На iOS нет пока такой функции.

Ответить

Alexander Marfitsin

0

Пока останавливает, что базовые станции Теле-2

Ответить

Evgen Manchenko

–2

Очень круто ) сейчас на iOS программное обеспечение стоит от 399 рублей в месяц и выше !) Олег крут как всегда !

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