Пользователи смогут сохранить разговоры, а в будущем — автоматически расшифровывать записи.

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«Тинькофф Мобайл» запустил бесплатную услугу записи звонков и создания голосовых заметок, рассказал vc.ru представитель оператора. По данным компании, это первое подобное решение среди российских мобильных операторов.

Пользователи могут сохранять записи вызовов в приложении «Тинькофф Мобайл», скачивать их и передавать в соцсетях и мессенджерах. В будущем в сервисе появится автоматическая расшифровка записанных звонков и заметок через технологию распознавания речи Tinkoff VoiceKit, обещают в компании.

Чтобы записать исходящий звонок, нужно позвонить на служебный номер 333, затем нажать «Добавить звонок», позвонить абоненту и после соединения с ним объединить звонки. Для входящих вызовов — во время звонка нажать на экране «Добавить звонок», позвонить на 333 и объединить звонки.

Также пользователи могут создавать голосовые заметки. Для этого нужно набрать 333 и надиктовать сообщение.