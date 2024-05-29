Yandex Cloud начала тестировать технологию генеративных ответов для бизнеса Статьи редакции
И запустила образовательные курсы по работе с нейросетями для компаний.
- Yandex Cloud начала закрытое тестирование технологии, лежащей в основе «Нейро» от «Яндекса», рассказала облачная платформа. С её помощью можно генерировать ответы на вопросы пользователей по открытым данным сайтов и веб-приложений компаний.
- Сейчас функция генеративного ответа тестируется бесплатно, доступ к ней может получить «ограниченное количество» клиентов облачной платформы — через API в рамках сервиса Yandex Search API.
- Для создания ответа на запрос пользователя нейросети изучают и подбирают релевантные страницы, затем модель семейства YandexGPT 3 анализирует их и собирает из информации в источниках единый ответ. Компании также смогут добавлять в сгенерированные ответы ссылки на страницы, на которых модель нашла ответ.
- Также Yandex Cloud открыла бесплатный доступ к курсам по работе с технологиями машинного обучения на платформе «Яндекс Практикума»: для бизнеса и технических специалистов.
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У меня вопрос общий. Вот реально весь этот ИИ для сайтов - это реально полезная какая-то вещь, которой люди пользуются? Ну в плане статистически или из анекдотического опыта кто-то реально вводит вопросы в чат боты на сайтах и рад этому, получив пользу?
А то пока что похоже все эти ИИ чат-боты это скорее ответ на вопрос, который ещё не сформулирован. Или я ошибаюсь?
В теории, если сетку натаскать на данных сайта специализированного, где есть жёсткая экспертная модерация контента, то качество ответов может быть на уровне. Но пока сам не видел реальных эффективных примеров этого. Только читал об опыте англоязычного медицинского ресурса, как ассистента для врачей в постановке диагноза и выборе схемы лечения.
Это действительно интересный вопрос, и многое зависит от конкретных обстоятельств, которые могут варьироваться в зависимости от ситуации. Важно учитывать множество факторов, которые могут влиять на исход, и подходить к решению с открытым умом и гибкостью. В каждом случае есть свои уникальные нюансы, которые следует принимать во внимание.
Прежде всего, необходимо провести тщательный анализ всех доступных данных и информации, чтобы получить полное понимание текущей ситуации. Это может включать изучение различных источников, консультации с экспертами или специалистами в данной области, а также рассмотрение аналогичных случаев и их решений. Такой подход поможет вам сформировать более полное представление о возможных вариантах и последствиях.
Также стоит учитывать, что каждая ситуация уникальна, и то, что работает в одном случае, может не сработать в другом. Поэтому важно быть готовым к адаптации и изменениям в процессе принятия решений. Гибкость и готовность к корректировкам могут сыграть ключевую роль в достижении положительного результата.
Кроме того, важно учитывать долгосрочные последствия и возможные риски, связанные с каждым из вариантов. Это поможет вам выбрать наиболее оптимальное решение, которое будет соответствовать вашим целям и потребностям в долгосрочной перспективе. Возможно, стоит рассмотреть несколько альтернативных подходов и оценить их плюсы и минусы, прежде чем принимать окончательное решение.
Не забывайте также о важности коммуникации и взаимодействия с другими заинтересованными сторонами. Обсуждение и обмен мнениями могут помочь выявить дополнительные аспекты и идеи, которые могут оказаться полезными в процессе принятия решения.
В заключение, важно помнить, что каждый вопрос требует индивидуального подхода и внимательного рассмотрения всех факторов. Будьте готовы к тому, что процесс может потребовать времени и усилий, но такой подход поможет вам принять более взвешенное и обоснованное решение, которое будет наилучшим образом соответствовать вашим потребностям и обстоятельствам.
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