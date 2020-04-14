«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в магазинах в веб-версии сервиса
Материал редакции
К проекту уже подключились «Азбука вкуса» и «Перекрёсток» в Москве и Санкт-Петербурге.
«Яндекс.Карты» добавили функцию показа очереди в супермаркетах, рассказали vc.ru в компании. В веб-версии сервиса рядом с названием торговой точки появились оценки: нет очереди, небольшая, большая.
К проекту уже подключились 169 супермаркетов «Азбуки вкуса» и 55 «Перекрёстков» в Москве и Санкт-Петербурге, в ближайшее время к нему присоединится «Альфа-банк» с 400 отделениями по всей России, говорят в «Яндексе». В будущем функция также появится в мобильном приложении «Карт» и в «Яндекс.Навигаторе».
Данные о количестве посетителей передают сами партнёры, фиксируя трафик с помощью внутренних сервисов — например датчиков или систем контроля очереди. К проекту могут присоединиться любые организации, для этого нужно заполнить заявку.
«Яндекс.Карты» обещают добавить организации, которые передают данные об очередях, в раздел «Коронавирус» и выделить их на картах специальной иконкой.
Альберт Штерн
Как они это узнают
Альберт ШтернАльберт
А блин только партнеры
Владимир БурдовицинАльберт
вот как они узнают сколько человек дома сидит..это интереснее ))
Art Kha
часто пользуюсь у гугла такой функцией. в магаз, в зал. почти всегда совпадает.