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Татьяна Боброва
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«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в магазинах в веб-версии сервиса Материал редакции

К проекту уже подключились «Азбука вкуса» и «Перекрёсток» в Москве и Санкт-Петербурге.

  • «Яндекс.Карты» добавили функцию показа очереди в супермаркетах, рассказали vc.ru в компании. В веб-версии сервиса рядом с названием торговой точки появились оценки: нет очереди, небольшая, большая.
  • К проекту уже подключились 169 супермаркетов «Азбуки вкуса» и 55 «Перекрёстков» в Москве и Санкт-Петербурге, в ближайшее время к нему присоединится «Альфа-банк» с 400 отделениями по всей России, говорят в «Яндексе». В будущем функция также появится в мобильном приложении «Карт» и в «Яндекс.Навигаторе».
  • Данные о количестве посетителей передают сами партнёры, фиксируя трафик с помощью внутренних сервисов — например датчиков или систем контроля очереди. К проекту могут присоединиться любые организации, для этого нужно заполнить заявку.
  • «Яндекс.Карты» обещают добавить организации, которые передают данные об очередях, в раздел «Коронавирус» и выделить их на картах специальной иконкой.

#яндекскарты #ритейл

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4 комментария
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Альберт Штерн

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Как они это узнают

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Альберт Штерн

Альберт
0

А блин только партнеры

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Владимир Бурдовицин

Альберт
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вот как они узнают сколько человек дома сидит..это интереснее ))

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Art Kha

0

часто пользуюсь у гугла такой функцией. в магаз, в зал. почти всегда совпадает.

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