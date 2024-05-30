НСПК начал разработку единой платформы биометрических сервисов Статьи редакции
Это позволит регистрироваться и давать согласие на использование биометрии для сервисов оплаты один раз. Сейчас это нужно делать в каждом из банков.
- НСПК (Национальная система платёжных карт, оператор системы «Мир») с 2023 года разрабатывает платформу, которая выступит «связующим звеном» между локальными решениями банков по биоэквайрингу (оплата покупок с помощью биометрии). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на лидера направления «Биометрия» компании Сергея Лысенко.
- В настоящее время предлагать клиентам сервисы оплаты по биометрии могут только 12 банков, среди них — «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Тинькофф», «Россельхозбанк», «Ак барс» и «Почта банк».
- По закону, чтобы банки могли использовать данные, хранящиеся в Единой биометрической системе, клиенту нужно зарегистрироваться в каждом и каждому дать согласие. НСПК разрабатывает единую платформу, чтобы избежать этого.
- Сервис будет работать так: клиент в приложении или на сайте своего банка или через «СБПэй» выбирает удобный ему инструмент (пока есть только СБП) в качестве средства платежа по биометрии и даёт согласие на использование биометрии.
- Информация о способе платежа и идентификатор клиента будут храниться на платформе НСПК. Во время оплаты по биометрии банк запросит у НСПК эти данные для проведения транзакции. Это упростит процесс и для клиентов, и для банков, а в перспективе на платформе появятся и другие инструменты кроме СБП.
- Пока проект находится на стадии пилотирования, НСПК приглашает банки подключиться к тестам. Есть ещё «множество вопросов, которые нужно решить», включая тарификацию, технические детали и правила антифрода. ЦБ инициативу поддерживает. Опрошенные «Ведомостями» эксперты же называют её «странной» и считают, что использовать сервис массово начнут через 3-5 лет.
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