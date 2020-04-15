Компания уже развивает одно «суперприложение» на базе «Яндекс.Такси»

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«Яндекс» обновил своё приложение — теперь в нём можно будет заказать еду из «Яндекс.Еды» и продукты из «Лавки», рассказали vc.ru в компании.

Иконки сервисов появились на главном экране приложения, отдельно приложения «Еды» и «Лавки» скачивать не нужно. Сервисы не занимают много места в памяти телефона, уточнили в компании.

Главный экран пользователи смогут настраивать под себя, в зависимости от того, какими сервисами чаще пользуются.

Главный экран обновлённого приложения «Яндекс».

«"Яндекс" давно стал универсальной точкой входа на десктопе, а запуск "Еды" и "Лавки" — это важный шаг к тому, чтобы приложение "Яндекс" стало универсальной платформой на мобильном устройстве», — отметил руководитель поискового сервиса Андрей Стыскин.

В будущем компания планирует приглашать на эту платформу партнёров, рассказал vc.ru источник, близкий к владельцу сервиса. По его словам, «Яндекс» делает основное приложение «суперприложением».

Сейчас в приложении «Яндекс» доступны основные сервисы: новости, прогноз погоды, музыка, переводчик, объявления, поиск. В программу интегрирован голосовой помощник «Алиса». Каждый месяц, по данным компании, приложение используют 60 млн человек.

«Яндекс.Еда» доставляет готовые блюда из кафе и ресторанов 41 города России (по данным компании). «Лавка» работает в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге и доставляет продукты за 15 минут. В середине апреля заказы начали возить водители «Яндекс.Такси», что помогло компании расширить зону доставки.

В конце марта 2020 года «Яндекс» добавил сервисы «Еда» и «Лавка» в приложение «Такси», в котором уже есть грузоперевозки и доставка посылок. Близкий к компании источник vc.ru говорил тогда, что компания рассматривает «Такси» как один из возможных вариантов для создания «суперприложения».