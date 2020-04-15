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Сервисы
Галина Мубаракшина
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«Яндекс» добавил «Еду» и «Лавку» на главный экран своего приложения Материал редакции

Компания уже развивает одно «суперприложение» на базе «Яндекс.Такси»

16 комментариев
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«Яндекс» обновил своё приложение — теперь в нём можно будет заказать еду из «Яндекс.Еды» и продукты из «Лавки», рассказали vc.ru в компании.

Иконки сервисов появились на главном экране приложения, отдельно приложения «Еды» и «Лавки» скачивать не нужно. Сервисы не занимают много места в памяти телефона, уточнили в компании.

Главный экран пользователи смогут настраивать под себя, в зависимости от того, какими сервисами чаще пользуются.

Главный экран обновлённого приложения «Яндекс».

«"Яндекс" давно стал универсальной точкой входа на десктопе, а запуск "Еды" и "Лавки" — это важный шаг к тому, чтобы приложение "Яндекс" стало универсальной платформой на мобильном устройстве», — отметил руководитель поискового сервиса Андрей Стыскин.

В будущем компания планирует приглашать на эту платформу партнёров, рассказал vc.ru источник, близкий к владельцу сервиса. По его словам, «Яндекс» делает основное приложение «суперприложением».

Сейчас в приложении «Яндекс» доступны основные сервисы: новости, прогноз погоды, музыка, переводчик, объявления, поиск. В программу интегрирован голосовой помощник «Алиса». Каждый месяц, по данным компании, приложение используют 60 млн человек.

«Яндекс.Еда» доставляет готовые блюда из кафе и ресторанов 41 города России (по данным компании). «Лавка» работает в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге и доставляет продукты за 15 минут. В середине апреля заказы начали возить водители «Яндекс.Такси», что помогло компании расширить зону доставки.

В конце марта 2020 года «Яндекс» добавил сервисы «Еда» и «Лавка» в приложение «Такси», в котором уже есть грузоперевозки и доставка посылок. Близкий к компании источник vc.ru говорил тогда, что компания рассматривает «Такси» как один из возможных вариантов для создания «суперприложения».

#новость #яндекс

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16 комментариев
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Andrey Vasilev

6

Оно все равно уродливое.(
На ios по сути, открывая иконку какого-нибудь беру или еды, тебе вылетает веб-интерфейс, словно на это приложение натянули яндексовый браузер с вкладками. Нет той плавности и быстроты, как у соответствующих аппов (беру и еда, соотвественно).
И apple pay не оплатить - надо данные карты вбивать.

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CS GO Server Tambov

3

Яндекс, тиньк, маил, кто следующий?

Ответить

Полет Нормальный

CS
0

у всех одно и тоже..  я вобще разницы не вижу

Ответить

Николай Шелопугин

CS
0

А как же сбер?

Ответить

Артур

Николай
0

У них суперапп еще только пилится

Ответить

Алексей Левин

CS
0

ВТБ, конечно. Через полгода они объявят о выделении пары миллиардов на создание прорывной экосистемы в виде суперприложения, где будет онлайн бухгалтерия и доставка еды!

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Michael Browk

1

Хм, вроде еда там давно была, просто нужно было открыть весь список

Ответить

Полет Нормальный

1

Странно, что у Яндекса все иконки в разнобой.. никогда бы не догадался, что это все сервисы от Яндекс. У них нет дизайн системы?

Ответить

Roman Moskovskiy

0

В итоге приложение яндекса превратится в лончер аля домашний экран, только с приложениями исключительно яндекса. Но в чем тогда выгода пользователю  -__-

Ответить

Ilya Konovalov

Roman
2

да это уже одна большая каша в каждой приложухе. Заходишь в я.такси - промахиваешься и у тебя еда открывается... Я же ведь за этим захожу в приложение заказа такси. Такое ощущение, что там идиоты решили просто все в одно смешать.

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Руслан Баночкин

Ilya
0

То, что в Яндексе идиоты, это не ощущение.(

Ответить

Антон

0

Осталось в него почту и поисковик запихнуть и позже карты.

Ответить

Станислав Курочкин

0

Зачем все побежали делать эти "супераппы"?

Ответить

Евгений Шаповалов

Станислав
0

Модно.

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Alex Konin

0

На мой взгляд единственная нормальная экосистема получилась только у Яндекса (за счёт большого количества своих сервисов и якорной музыки и кинопоиска), а какой-то более-менее нормальный суперапп у Тинькова получится, поскольку они кэшбек рублями отдают и заказ через них имеет какой-то экономический смысл. 
Mail с combo какой-то слишком разношерстный, а Сбербанк накупил компаний, но обьединить их не получается (и учитывая антирейтинг бренда Сбер в народе ориентация на название СберХ на мой взгляд провальная).

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Михаил Синицын

–1

Отлично, все очень удобно теперь.

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