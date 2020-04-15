Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Галина Мубаракшина
436

Биометрический стартап BioCatch для верификации клиентов банков и финтех-сервисов привлёк $145 млн Материал редакции

Компания создаёт цифровой профиль пользователя и сопоставляет его с поведением во время новых входов в аккаунт.

2 комментария
В закладки

Израильский стартап BioCatch, который использует искусственный интеллект для анализа пользовательского поведения в интернете, привлёк $145 млн, пишет VentureBeat. Основным инвестором выступила Bain Capital Tech Opportunities с участием American Express Ventures, Maverick Ventures и других.

Компания помогает предотвращать хищения данных и денег у клиентов банков, страховых служб, сервисов электронных платежей, сообщается на её сайте. Программа создаёт цифровой профиль каждого человека, анализируя его поведение по 20 различным параметрам, уточняет издание.

В числе таких параметров — более активное использование правой или левой руки, возможное дрожание рук, сила нажатия и скоординированность движений глаз и рук пользователя, пишет VentureBeat.

Программа использует 2000 разных критериев, чтобы отличить, когда аккаунтом пользуется человек или программа, а также распознать поведение клиента, которого, возможно, обманули мошенники. ИИ также обнаруживает, когда украденные данные используются повторно, и сообщает об этом клиенту сервиса.

Чтобы подключить BioCatch, компаниям нужно встроить фрагмент кода в мобильное приложение или разместить его на сайте, уточняет издание.

Сейчас, по словам представителей BioCatch, компания обслуживает аккаунты свыше 90 млн клиентов таких компаний, как Zelle, American Express, бразильского банка Itau Unibanco, британского банка NatWest и ещё 40 крупных финансовых организаций по всему миру.

Привлечённые средства стартап планирует вложить в расширение ассортимента и наём новых сотрудников, уточняет VentureBeat. По данным Crunchbase, компания была основана в 2011 году. За всё время компания привлекла $175 млн, пишет VentureBeat.

#новость #инвестиции #стартапы

Сервисы
Новые сервисы, обновления инструментов, опыт использования и полезные приёмы.
10
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438"], "comments": 2, "likes": 3, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 120527, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 15 Apr 2020 17:49:47 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Сервисы
Семь сервисов, которые помогут техподдержке решать проблемы, а не создавать их
Пока коронавирус медленно и верно загоняет бизнес в кризис, самое время начать уменьшать издержки. Сегодня я расскажу…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Михаил Синицын

2

Одни инвесторы, откуда столько денег ?🤨

Ответить

Станислав Чистяков

Михаил
0

.. для меня это пустая статья "успешного" игрока рынка, контент, заполняющий пустоту.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Использование инструментов Data Science для обработки неструктурированных данных
Одной из главных проблем современной информации является разнообразие данных. Давайте представим, что в вашей компании …
0
Joom
Подписан
Отписаться
Библиотека Colonist: поиск классов во время компиляции Android-приложения
Open-source-решением делится Михаил Розумянский, глава клиентской разработки Joom.
0
Skillbox
Подписан
Отписаться
Универсальная карта компетенций — опыт Тинькофф-банка
В феврале прошла конференция TeamLead Conf 2020 — одно из последних отраслевых мероприятий в офлайне до пандемии. В рам…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Sam Beckett
за день
Зато есть маленький шанс, что после пандемии большинство соотечественников все же поймет какое у нас охуенное правительство и как оно своем народе заботится. Вероятно, кто-то поставит правильную галочку в бюллетенях на…
«30 тысяч машин заняли мёртвым грузом парковки города»: сколько потеряют каршеринги из-за простоя в Москве и Петербурге
Пол Финч
за неделю
"После объявления о закрытии «Рокетбанка» «Альфа-банк» пригласил его сотрудников к себе — пришло более 100 резюме, добавил он." Одно из этих резюме принадлежит мне, ещё больше - моим коллегам. Самое странное, что Альфа…
Глава «Альфа-банка» о «Рокетбанке»: это был демпинг ради роста аудитории, таких закрытий будет больше

Прямой эфир

Aleksey Bobkov

Apple представила новый iPhone…

dikobraz

Apple представила новый iPhone…

Aleksey Bobkov

Apple представила новый iPhone…

dikobraz

Apple представила новый iPhone…

Александр Львов

Российский сервис хранения…

Артур Петрашов

Apple представила новый iPhone…

Месье Никита

Путин предложил предоставить…

Максим Ростокин

Apple представила новый iPhone…

Aleksey Bobkov

Apple представила новый iPhone…

Евгений Делюкин

Apple представила новый iPhone…

Economic Security

Путин предложил предоставить…

Антон Артёмов

Apple представила новый iPhone…

Make Luv

Ru-center (nic.ru) начал…

Konstantin K

Путин предложил предоставить…

Aleksey Bobkov

Apple представила новый iPhone…

Владислав…

Российский сервис хранения…

Евгений Делюкин

Apple представила новый iPhone…

Anton Smets

Apple представила новый iPhone…

Aleksey Bobkov

Apple представила новый iPhone…

Николай Малков

Apple представила новый iPhone…