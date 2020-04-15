Компания создаёт цифровой профиль пользователя и сопоставляет его с поведением во время новых входов в аккаунт.

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Израильский стартап BioCatch, который использует искусственный интеллект для анализа пользовательского поведения в интернете, привлёк $145 млн, пишет VentureBeat. Основным инвестором выступила Bain Capital Tech Opportunities с участием American Express Ventures, Maverick Ventures и других.

Компания помогает предотвращать хищения данных и денег у клиентов банков, страховых служб, сервисов электронных платежей, сообщается на её сайте. Программа создаёт цифровой профиль каждого человека, анализируя его поведение по 20 различным параметрам, уточняет издание.

В числе таких параметров — более активное использование правой или левой руки, возможное дрожание рук, сила нажатия и скоординированность движений глаз и рук пользователя, пишет VentureBeat.

Программа использует 2000 разных критериев, чтобы отличить, когда аккаунтом пользуется человек или программа, а также распознать поведение клиента, которого, возможно, обманули мошенники. ИИ также обнаруживает, когда украденные данные используются повторно, и сообщает об этом клиенту сервиса.

Чтобы подключить BioCatch, компаниям нужно встроить фрагмент кода в мобильное приложение или разместить его на сайте, уточняет издание.

Сейчас, по словам представителей BioCatch, компания обслуживает аккаунты свыше 90 млн клиентов таких компаний, как Zelle, American Express, бразильского банка Itau Unibanco, британского банка NatWest и ещё 40 крупных финансовых организаций по всему миру.

Привлечённые средства стартап планирует вложить в расширение ассортимента и наём новых сотрудников, уточняет VentureBeat. По данным Crunchbase, компания была основана в 2011 году. За всё время компания привлекла $175 млн, пишет VentureBeat.