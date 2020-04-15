Vice: хакеры продают уязвимость в Zoom «для промышленного шпионажа» за $500 тысяч
Материал редакции
В компании не нашли доказательств существования этих уязвимостей.
Хакеры нашли в сервисе для видеоконференций Zoom две ранее неизвестные уязвимости для шпионажа на Windows и MacOS и решили их продать, сообщает Vice со ссылкой на источники. Собеседники издания сами не видели код для этих уязвимостей, но с ними связывались брокеры, которые предлагали продажу, объясняет Vice.
По словам одного из собеседников издания, стоимость уязвимости для Windows — $500 тысяч, по словам другого источника — $250 тысяч.
RCE-уязвимость (remote code execution — удаленное выполнение кода) для Windows «идеальна для промышленного шпионажа», заявил источник Vice. С помощью неё хакер может дистанционно внедрить код и получить доступ к приложению, но для этого необходимо позвонить цели взлома. Уязвимость для MacOS другого типа, объясняет издание.
Для этих уязвимостей ещё не разработали защиту, пишет Vice. «Когда мы узнали об этих слухах, мы круглые сутки работали вместе с авторитетной компании по безопасности. На сегодняшний день мы не нашли никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения», — заявили в Zoom.
Мурат Шавкатов
Василий ЕгорьевМурат
За всё время пока про zoom разговаривают какой он глючный, можно было уже 10 раз бекенд переписать, устранив все уязвимости.
Eugene RadyukВасилий
Устранить недолго, но нужно новые сделать.
Арсений Исаев
не пользуюсь вед камерой. и к тому же, она у меня заклеена наклейкой) так как-то поспокойнее будет.
Roman NenznaskiyАрсений
Продолжайте держать нас в курсе!
Василий ЕгорьевRoman
Осуществлять продерж во курсачиках.
Vitaliy SitnikovАрсений
микрофон желательно тоже заклеить
и кнопку power заодно
Полет Нормальный
А Путин с министрами через Zoom общается или какое ПО?
Arthur NiazyanПолет
Там или Информика или что-то засекреченное через vpn-туннели. Дырявый Zoom там никто не позволит.
Полет НормальныйArthur
в России не делают телеком оборудование.. это либо Cisco, либо Хуавей. А ПО тоже никакого российского нет. Иначе бы они его отпочкавали и коммерциализировали и уже продали за несколько миллиардов долларов.
Василий ЕгорьевПолет
Делают. Метротек, Элтекс, Zelax, Полигон, Бастион ...
Кажется их дохренища. Кому нужно сетевое оборудование без закладок или со "своими закладками", для тех его есть дофига.
Ну и плюс у нас дружба с китаем, можно с кровавым китайским huawei договориться, чтобы они наши закладки ставили за бабос.
В России даже мобильные телефоны с особо крепкой криптухой делают, но не для всех.
Полет НормальныйВасилий
Так если делают, чего у российских операторов вражеские системы стоят?
Василий ЕгорьевПолет
Всем похрен какие там системы. Вражеская дешевле. Утечку секретной информации пресекают у сейфа с секретными документами и прочими мероприятиями. Мероприятия охраны военной тайны устроенными так, что весь мир за порогом штаба - открытый канал связи, нашпигованный жучками и каждый 10-й генерал может быть предателем.
Полет НормальныйВасилий
Как так похер? Российскую промышленность не нужно поднимать? Указ об импотрозамещании не нужно соблюдать?
Василий ЕгорьевПолет
Нужно. Поднимают, соблюдают. Нельзя это сделать моментально. Стоит какая-то базовая станция производства HUAWEI купленная 5 лет назад и чё, выкидывать её чтоли?
Полет НормальныйВасилий
а чего нет то? Если бы они постеменно меняли, можно еще было понять, а то российское оборудование вообще нигде не ставят.
Arthur NiazyanПолет
Про телеком оборудование не скажу, а вот российского ПО - много и хорошего.
На вскидку, упомянутая Информика делает, Вебинар.ру (сервис), Trueconf. На самом деле гораздо больше.
Полет НормальныйArthur
ну конечно есть какое-то по. Куда-то то триллионы рублей исчезли. Но если бы оно было рабочим, то все пользовались Trueconf, а не Zoom.
Василий ЕгорьевПолет
Ну вот Discord работает лучше zoom, но все всё равно пользуются zoom.
Полет НормальныйВасилий
не видел ни одного вебинара черз дискорд. на ютубе тоже записей не нашел
Mark Rapida GromovПолет
продолжайте так думать, ага
Полет НормальныйMark
типа технологии есть, но хер всем, сами пользуются?
Mark RapidaПолет
российского ПО на рынке масса, а для государства делают избранные компании, но тоже российские
Полет НормальныйMark
Бы бы оно качественным, вы бы пользовались им, а не Zoom
Mark RapidaПолет
есть ПО, которое делается исключительно для государства. Ну и zoom я не пользуюсь, разумеется
Василий СтепановMark
Почивший поисковик Спутник за миллиард к ним относится?
Василий ЕгорьевВасилий
Какая разница за сколько? Деньги всё равно ушли в экономику. Чё им на полке лежат.
Василий СтепановВасилий
Точно в экономику? Не в карман?
Василий ЕгорьевВасилий
Какая разница? Из кармана ушли в карман. Так они могли в кармане продолжать лежать, а тут переместились в другой, зато хоть какие-то рабочие места прграммиздам дали на некоторое время.
Полет НормальныйMark
Это бред. Все американские бизнесы поднялись на госзаказах.
Василий ЕгорьевПолет
А все США поднялись на убийствах и расчленениях индейцев.
Василий ЕгорьевПолет
Zoom никто не пользуется. Это какая-то раздутая PR-компания сраных торгашей в интернете. Все общаются голосом и видеозвонками через телегу, ВК, Дискорд и т.п.
Полет НормальныйВасилий
все вебинары только через зум. никогда не видел в Телеге.
Василий ЕгорьевПолет
Вебинары для лошья. Все эти вебинароёбы и менеджеры по продажам скоро в свой урюпинск поедут таксистами работать. Не показатель. Я же про нормальных умных людей говорил, а не быдло.
Полет НормальныйВасилий
Это такая же индустрия, как и любоая другая. Весь онлайн образование на западных разработках.
Василий ЕгорьевПолет
Ортемей лебедев сказал, что онлаен образование - пердь.
Полет НормальныйВасилий
А Артемий сам где пердит?
Василий СтепановПолет
Про Zelax, QTech, Элтекс» иили «Фактор-ТС» вы не слышали?
Andrew SimonПолет
Глупо конечно... Но с первого взгляда прочитал - с монстрами.)