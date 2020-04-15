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Лиана Липанова
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Vice: хакеры продают уязвимость в Zoom «для промышленного шпионажа» за $500 тысяч Материал редакции

В компании не нашли доказательств существования этих уязвимостей.

  • Хакеры нашли в сервисе для видеоконференций Zoom две ранее неизвестные уязвимости для шпионажа на Windows и MacOS и решили их продать, сообщает Vice со ссылкой на источники. Собеседники издания сами не видели код для этих уязвимостей, но с ними связывались брокеры, которые предлагали продажу, объясняет Vice.
  • По словам одного из собеседников издания, стоимость уязвимости для Windows — $500 тысяч, по словам другого источника — $250 тысяч.
  • RCE-уязвимость (remote code execution — удаленное выполнение кода) для Windows «идеальна для промышленного шпионажа», заявил источник Vice. С помощью неё хакер может дистанционно внедрить код и получить доступ к приложению, но для этого необходимо позвонить цели взлома. Уязвимость для MacOS другого типа, объясняет издание.
  • Для этих уязвимостей ещё не разработали защиту, пишет Vice. «Когда мы узнали об этих слухах, мы круглые сутки работали вместе с авторитетной компании по безопасности. На сегодняшний день мы не нашли никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения», — заявили в Zoom.
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#новость #zoom

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39 комментариев
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Мурат Шавкатов

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Василий Егорьев

Мурат
0

За всё время пока про zoom разговаривают какой он глючный, можно было уже 10 раз бекенд переписать, устранив все уязвимости.

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Eugene Radyuk

Василий
0

Устранить недолго, но нужно новые сделать. 

Ответить

Арсений Исаев

0

не пользуюсь вед камерой. и к тому же, она у меня заклеена наклейкой) так как-то поспокойнее будет. 

Ответить

Roman Nenznaskiy

Арсений
6

Продолжайте держать нас в курсе! 

Ответить

Василий Егорьев

Roman
0

Осуществлять продерж во курсачиках.

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Арсений
0

микрофон желательно тоже заклеить
и кнопку power заодно

Ответить

Полет Нормальный

0

А Путин с министрами через Zoom общается или какое ПО?

Ответить

Arthur Niazyan

Полет
1

Там или Информика или что-то засекреченное через vpn-туннели. Дырявый Zoom там никто не позволит.

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Полет Нормальный

Arthur
0

в России не делают телеком оборудование.. это либо Cisco, либо Хуавей. А ПО тоже никакого российского нет. Иначе бы они его отпочкавали и коммерциализировали и уже продали за несколько миллиардов долларов.

Ответить

Василий Егорьев

Полет
2

Делают. Метротек, Элтекс, Zelax, Полигон, Бастион ...
Кажется их дохренища. Кому нужно сетевое оборудование без закладок или со "своими закладками", для тех его есть дофига.
Ну и плюс у нас дружба с китаем, можно с кровавым китайским huawei договориться, чтобы они наши закладки ставили за бабос.
В России даже мобильные телефоны с особо крепкой криптухой делают, но не для всех.

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Полет Нормальный

Василий
0

Так если делают, чего у российских операторов вражеские системы стоят?

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Василий Егорьев

Полет
0

Всем похрен какие там системы. Вражеская дешевле. Утечку секретной информации пресекают у сейфа с секретными документами и прочими мероприятиями. Мероприятия охраны военной тайны устроенными так, что весь мир за порогом штаба - открытый канал связи, нашпигованный жучками и каждый 10-й генерал может быть предателем.

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Полет Нормальный

Василий
0

Как так похер? Российскую промышленность не нужно поднимать? Указ об импотрозамещании не нужно соблюдать?

Ответить

Василий Егорьев

Полет
0

Нужно. Поднимают, соблюдают. Нельзя это сделать моментально. Стоит какая-то базовая станция производства HUAWEI купленная 5 лет назад и чё, выкидывать её чтоли?

Ответить

Полет Нормальный

Василий
0

а чего нет то? Если бы они постеменно меняли, можно еще было понять, а то российское оборудование вообще нигде не ставят.

Ответить

Arthur Niazyan

Полет
1

Про телеком оборудование не скажу, а вот российского ПО - много и хорошего.
На вскидку, упомянутая Информика делает, Вебинар.ру (сервис), Trueconf. На самом деле гораздо больше.

Ответить

Полет Нормальный

Arthur
0

ну конечно есть какое-то по. Куда-то то триллионы рублей исчезли. Но если бы оно было рабочим, то все пользовались Trueconf, а не Zoom.

Ответить

Василий Егорьев

Полет
0

Ну вот Discord работает лучше zoom, но все всё равно пользуются zoom.

Ответить

Полет Нормальный

Василий
0

не видел ни одного вебинара черз дискорд. на ютубе тоже записей не нашел

Ответить

Mark Rapida Gromov

Полет
0

продолжайте так думать, ага

Ответить

Полет Нормальный

Mark
0

типа технологии есть, но хер всем, сами пользуются?

Ответить

Mark Rapida

Полет
1

российского ПО на рынке масса, а для государства делают избранные компании, но тоже российские

Ответить

Полет Нормальный

Mark
0

Бы бы оно качественным, вы бы  пользовались им, а не Zoom

Ответить

Mark Rapida

Полет
0

есть ПО, которое делается исключительно для государства. Ну и zoom я не пользуюсь, разумеется

Ответить

Василий Степанов

Mark
0

Почивший поисковик Спутник за миллиард к ним относится?

Ответить

Василий Егорьев

Василий
0

Какая разница за сколько? Деньги всё равно ушли в экономику. Чё им на полке лежат.

Ответить

Василий Степанов

Василий
0

Точно в экономику? Не в карман?

Ответить

Василий Егорьев

Василий
0

Какая разница? Из кармана ушли в карман. Так они могли в кармане продолжать лежать, а тут переместились в другой, зато хоть какие-то рабочие места прграммиздам дали на некоторое время.

Ответить

Полет Нормальный

Mark
0

Это бред. Все американские бизнесы поднялись на госзаказах.

Ответить

Василий Егорьев

Полет
0

А все США поднялись на убийствах и расчленениях индейцев.

Ответить

Василий Егорьев

Полет
0

Zoom никто не пользуется. Это какая-то раздутая PR-компания сраных торгашей в интернете. Все общаются голосом и видеозвонками через телегу, ВК, Дискорд и т.п.

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Полет Нормальный

Василий
0

все вебинары только через зум. никогда не видел в Телеге.

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Василий Егорьев

Полет
0

Вебинары для лошья. Все эти вебинароёбы и менеджеры по продажам скоро в свой урюпинск поедут таксистами работать. Не показатель. Я же про нормальных умных людей говорил, а не быдло.

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Полет Нормальный

Василий
0

Это такая же индустрия, как и любоая другая. Весь онлайн образование на западных разработках. 

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Василий Егорьев

Полет
0

Ортемей лебедев сказал, что онлаен образование - пердь.

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Полет Нормальный

Василий
0

А Артемий сам где пердит?

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Василий Степанов

Полет
0

Про Zelax, QTech, Элтекс» иили «Фактор-ТС» вы не слышали?

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Andrew Simon

Полет
1

Глупо конечно... Но с первого взгляда прочитал - с монстрами.)

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