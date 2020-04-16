Голосовой помощник подбирает новости и музыку, учитывая интересы пользователя.

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Владельцы «Яндекс.Станции», «Станции Мини» и других «умных» колонок с голосовым помощником «Алиса» смогут слушать персональные утренние шоу, рассказали vc.ru в «Яндексе».

Программа будет подбирать новости, прогнозы погоды, музыку, короткие подкасты, ориентируясь на предпочтения пользователя. Например, на плейлист на «Яндекс.Музыке».

Чтобы запустить программу, нужно сказать: «Алиса, включи утреннее шоу!». Паузы между новостями и песнями голосовой помощник заполняет актуальной информацией. Например, сейчас это советы, как с пользой провести время дома, пояснили в компании.

«Мы хотим, чтобы «Алиса» была не только помощником, но и другом, с которым приятно проводить время. Поэтому мы учим её следить за новостями, развлекать пользователей и создавать приятную атмосферу в доме. Утреннее шоу — первый шаг в этом направлении», — отметил руководитель продукта Андрей Законов.

В марте 2020 года «Алиса» начала читать статьи в «Яндекс.Браузере». Голосовой помощник озвучит любой связный текст на странице без учёта навигационных элементов. Чтобы включить его, нужно нажать на значок наушников — он есть на страницах, где доступен режим чтения.

С февраля пользователи сервиса «Навигатор» могут оплатить заправку, не покидая машины — для этого есть команда «Алиса, заправь меня»: программа проведёт бесконтактный платёж в «Яндекс.Заправки». #яндексстанция #алиса