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Галина Мубаракшина
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«Алиса» начала проводить персональные утренние шоу в «умных» колонках Материал редакции

Голосовой помощник подбирает новости и музыку, учитывая интересы пользователя.

4 комментария
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Владельцы «Яндекс.Станции», «Станции Мини» и других «умных» колонок с голосовым помощником «Алиса» смогут слушать персональные утренние шоу, рассказали vc.ru в «Яндексе».

Программа будет подбирать новости, прогнозы погоды, музыку, короткие подкасты, ориентируясь на предпочтения пользователя. Например, на плейлист на «Яндекс.Музыке».

Чтобы запустить программу, нужно сказать: «Алиса, включи утреннее шоу!». Паузы между новостями и песнями голосовой помощник заполняет актуальной информацией. Например, сейчас это советы, как с пользой провести время дома, пояснили в компании.

«Мы хотим, чтобы «Алиса» была не только помощником, но и другом, с которым приятно проводить время. Поэтому мы учим её следить за новостями, развлекать пользователей и создавать приятную атмосферу в доме. Утреннее шоу — первый шаг в этом направлении», — отметил руководитель продукта Андрей Законов.

В марте 2020 года «Алиса» начала читать статьи в «Яндекс.Браузере». Голосовой помощник озвучит любой связный текст на странице без учёта навигационных элементов. Чтобы включить его, нужно нажать на значок наушников — он есть на страницах, где доступен режим чтения.

С февраля пользователи сервиса «Навигатор» могут оплатить заправку, не покидая машины — для этого есть команда «Алиса, заправь меня»: программа проведёт бесконтактный платёж в «Яндекс.Заправки».

#яндексстанция #алиса

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4 комментария
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Михаил Лукин

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у меня она молчит вместо того чтобы говорить

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Eugene Danilov

Михаил
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Попробуй выключить и включить заново!

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Dmitry Remalov

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Запускаю игру для ребенка угадай животное, в фоне играет музыка.
Пока не завершишь игру музыку вырубить не реально. Говорю Алиса выключи фоновую музыку, не понимает. Тупит ужасно. Вчера ребенок долго пыталась заставить включить оригинальный трек из мультфильма "Холодное сердце" на английском языке, тоже не поняла в лучшем случае включала на русском языке.
Иногда прямо бесит "тупостью", истории событий тоже нет на вопрос что за трек играл 2 песни назад ответить не может.

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Timur

Dmitry
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Странно звучит. У меня практически эти же сценарии популярны дома. Таких проблем не было. 

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