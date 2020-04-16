Междугородняя доставка осуществляется с помощью пунктов выдачи Boxberry, а на дом посылку привезёт курьер партнёра.

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С 23 апреля 2020 года Avito начнёт доставлять заказанные товары курьерами в Москве и Санкт-Петербурге, с 27 апреля — в других крупных городах России. Об этом компания рассказала в своём блоге.

По городу заказы на дом будут доставлять курьеры Dostavista. Товар из другого города можно будет заказать в пункт выдачи Boxberry, а уже из него вызвать на дом курьера, пояснил сервис. На момент публикации материала в компаниях не ответили на вопросы vc.ru о стоимости доставки и ограничениях по весу и габаритам заказов.

Avito начала тестировать доставку в марте 2017 года — товары из других городов можно было забрать в пунктах PickPoint. В марте 2018 года компания расширила зону доставки за счёт партнёрства с Boxberry. Тогда сервис охватил 650 городов России. Доставку оплачивает покупатель.