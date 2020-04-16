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Междугородняя доставка осуществляется с помощью пунктов выдачи Boxberry, а на дом посылку привезёт курьер партнёра.
С 23 апреля 2020 года Avito начнёт доставлять заказанные товары курьерами в Москве и Санкт-Петербурге, с 27 апреля — в других крупных городах России. Об этом компания рассказала в своём блоге.
По городу заказы на дом будут доставлять курьеры Dostavista. Товар из другого города можно будет заказать в пункт выдачи Boxberry, а уже из него вызвать на дом курьера, пояснил сервис. На момент публикации материала в компаниях не ответили на вопросы vc.ru о стоимости доставки и ограничениях по весу и габаритам заказов.
Avito начала тестировать доставку в марте 2017 года — товары из других городов можно было забрать в пунктах PickPoint. В марте 2018 года компания расширила зону доставки за счёт партнёрства с Boxberry. Тогда сервис охватил 650 городов России. Доставку оплачивает покупатель.
доставка удобная, но народ стремается пользоваться. Дорого
я доставкой авито часто пользуюсь, удобно, а авито является гарантом сделки. Видать они запустили сервис доставки на дом, раз спрос есть такой
Хуевый из Авито гарант. Сам один раз только пользовался в качестве продавца и больше никогда не буду. Мало того, что чел отказался от товара и я тупо проебал на него 2 недели, за которые мог спокойно продать этот самый товар, так я ещё и сам товар мог спокойно проебать и получить назад кирпич вместо него, судя по отзывам на том же Пикабу. Человек мог спокойно при осмотре товара его подменить и отказаться от него. Работникам в пунктах выдачи просто поебать на это.
да, все время стремаюсь, когда через Авито доставку отправляю. Так чувак может сделать вид, что проверяет товар, а на деле подсунуть такой же свой нерабочий, вернуть, а себе оставить хороший, рабочий.
При любой доставке человек может отказаться от товара, а по предоплате на карту не каждый оформит. Тем более, под камерами и сотрудниками очень сложно что-то подменить. Я сколько не заказывал, так чувак с боксберри стоял надо мной и следил за каждым мои движением
Авито и "потому что спрос есть", это веще не совместимые. Запустили,то что попроще. Пришел к ним Dostavista, сделал предложение, проинтегрировались за день, отчитались об инновациях. Жутко неудобная процедура получения денег.
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