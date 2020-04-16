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Сервисы
Татьяна Боброва
1958

Создатели «Сравни такси» запустили сервис для поиска свободных слотов на доставку из продуктовых магазинов Материал редакции

Он уже работает с «Самокатом», «Перекрёстком», «Азбукой вкуса» и другими ритейлерами в Москве.

46 комментариев
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Создатели приложения «Сравни такси» запустили сервис «Когда еда» — он позволяет сравнивать условия доставки в разных продуктовых магазинах и агрегаторах и находить свободные слоты. Об этом vc.ru рассказал один из авторов проекта Андрей Азаров.

Службы доставки перестали справляться с большим количеством заказов, в итоге появилось две проблемы: у экспресс-сервисов есть курьеры, но быстро заканчиваются продукты, а у магазинов есть продукты, но почти невозможно «поймать» свободное время доставки, объясняет Азаров. Сервис помогает решить эту задачу.

Пользователь должен ввести на сайте адрес, а сервис подскажет условия доставки магазинов и ближайшее время. Также пользователь может оформить «подписку»: оставить номер телефона и выбрать несколько магазинов — когда в одном из них появится слот, сервис пришлёт сообщение в WhatsApp или Telegram.

Пока «Когда еда» работает в Москве, среди доступных магазинов — «Яндекс.Лавка», «Самокат», Ozon, «Вкусвилл экспресс», «Перекрёсток», «Утконос», «Азбука вкуса», сервисы iGooods и «СберМаркет». Сервис запрашивает данные о свободных слотах у площадок, прямых договорённостей с магазинами нет. В ближайшее время должны подключить Санкт-Петербург, затем — города-миллионники, добавил Азаров.

Пока у сервиса есть только онлайн-версия. «Мы сначала хотим подключить больше партнеров, получить обратную связь и подумать, что нужно добавить в приложение. Например, мониторинг наличия товаров или целой корзины, чтобы оптимизировать не только время заказа, но и цену», — пояснил Азаров.

По его словам, разработкой занималась команда «Сравни такси» и создатель «Калькулятора гречки» Илья Петров — «инвестировали свои силы и разработку». Пока создатели не планируют монетизировать сервис.

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46 комментариев
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Yura Nikolaev

5

Огонь

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Semyon Boyarskiy

4

Отличная идея! Сегодня попробую ;)

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Matvey Romanov

2

Ещё бы для общественного транспорта запили, огонь был бы

Ответить

Andrey Azarov

Matvey
5

Бронирование места в трамвае?

Ответить

Matvey Romanov

Andrey
1

Почему бы и нет)?
Можно и для очередей запилить

Ответить

Виктор Лаптев

Matvey
2

Это уже Яндекс карты сделали

Ответить

Sergey Ontime

Виктор
0

Вы про яндекс транспорт на карте?

Ответить

Виктор Лаптев

Sergey
0

https://vc.ru/120078

Ответить

Sergey Ontime

Виктор
0

Спасибо)

Ответить

Pavel Loginov

2

Я правильно понимаю, что в Москве если нет доставки — то лучше помереть с голоду, чем дойти до магазина самому?.

Ответить

Danil Khasanshin

Pavel
0

Некоторые не выходят из дома, потому что семьи. 

Ответить

Ware Wow

Pavel
0

В магазинах людей столько же если не больше чем в обычные дни
А в небольшие алкомаркеты вообще не войти, очередь стоит на улицу

Ответить

Михаил Иванович

Ware
0

За всю Москву не скажу (потому что соблюдаю домашний режим) и в алкомаркеты не хожу, но в ближайших к дому (Пресненский район) продуктовых магазинах (Билла и Азбука Вкуса) людей явно стало гораздо меньше

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Вера Гагарина

Pavel
0

В мск боятся больше ментов и штрафов, чем вируса :)

Ответить

Михаил Иванович

Pavel
0

В Москве количество заражённых даже по официальной статистике превышает аналогичные показатели сравнимых по численности европейских стран, поэтому многие действительно пытаются уменьшить число выходов на улицу

Ответить

Вера Гагарина

0

В чем секрет лавки? Почему у них всегда норм, когда другие зашиваются? Да и доставка 0 рублей всегда

Ответить

Andrey Azarov

Вера
1

это разные концепции. у них скорость высокая, но ассортимент явно ниже.
доставка 0 и самоката, но у лавки есть ограничения по минимальному заказу.
ну и Лавка дороже

Ответить

Irek Khasyanov

Andrey
0

у лавки нет ограничений по заказу, только в пиковое время

Ответить

Andrey Azarov

Irek
0

1) пиковое время непредсказуемо
2) где-то у них минимальный заказ 1500р

Ответить

Andrey Azarov

Andrey
0
Ответить

Irek Khasyanov

Andrey
0

не везде же, там полу лавка получается. 

а пиковое время часто видел только вечером с 5-7

Ответить

Михаил Иванович

Irek
0

За последние пару недель у себя ни разу не видел не пиковое время:)

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Полет Нормальный

0

через неделю вроде обещали карантин снять

Ответить

Andrey Azarov

Полет
0

доставка стала уже частью жизни многих людей, даже если снимут, то это стало просто удобно, как вызов такси через приложение

Ответить

Полет Нормальный

Andrey
0

гон. это вынужденная мера. Мало, кто желает закупать продукты по тройной цене. 

Ответить

Andrey Azarov

Полет
0

нет тройной цены - это гон

Ответить

Полет Нормальный

Andrey
0

цены намного выше чем в магазинах рядом с домом. При этом процесс выбора занимает больше времени, чем сгонять в магазин. Уже не говоря про отсутствие алкоголя.

Ответить

Михаил Иванович

Полет
1

Очень странный у вас опыт: выбрать онлайн явно проще, чем обойти весь магазин в поисках того, куда на этой неделе стеллаж с йогуртами переставили.
Да и сам алгоритм покупки оффлайн далёк от оптимального:
1) Ездишь по всему магазину, накидываешь товар с полок в телегу
2) Стоишь в очереди на кассе
3) Выкладываешь из телеги на кассу
4) Складываешь обратно оплаченный товар в корзину
5) Выкладываешь товар обратно за кассой на стол для покупателей
6) Раскладываешь по своим пакетам, как удобно и логично
7. 1) Несколько раз перегружаешь из машины в машину (если продуктов мало, можно пропустить)
7.2) Раскладываешь в холодильник
Онлайн:
1) Выбираешь товар за чашкой чая, нажимая кнопки
2) Получает уже разложенные и рассортированные товары (бытовая химия/бакалея/заморозка и т. д.)
3) Раскладываешь в холодильник

Плюс цены давно уже одинаковые или даже ниже, последний пример: вчера ночью сходил в Билла, и цены в оффлайне оказались на 5 - 20% выше, чем в Быстноме (Деливери клаб) с доставкой

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Виталий Воробьев

Михаил
2

Мне кажется это какой-то стокгольмский синдром к мерчендайзерам.
Люди привыкли выбирать продукты не самостоятельно, а при помощи маркетологов. Разве можно что-то купить, не найдя желтый ценник на полке?)

Ответить

Полет Нормальный

Михаил
0

для того чтобы купить онлайн, нужно точно знать, что ты покупаешь. А в магазине ты берешь, то что нравится. Это разный опыт. Очереди в кассах только в сраных сетях, вроде Магнита.

Ответить

Andrey Azarov

Полет
0

1) и да и нет
2) магазин у дома - это довольно стандартный набор и у меня быстро выходит, думаю, что сервисы сделают что-то типа быстрой покупки - хлеб, молоко, помидор
3) я верю в то, что алкоголь разрешат.

Ответить

Полет Нормальный

Andrey
0

везде одни и теже продукты..  если нужны вкусняшки, идут в Красную Рыбу, а за экзотикой можно и на рынок съездить. вот,когда разрешат алкоголь, тогда и можно будет что-то обсуждать. А так все равно два раза бегать.

Ответить

Полет Нормальный

Andrey
0

мне вот абслолютно не понтяно, почему на Беру теже самые продукты на 40% дороже чем везде и нахера тогда там их покупать?

Ответить

Михаил Иванович

Полет
0

Так Беру - это не продуктовый магазин, но всё равно не верю, что там на 40% всё дороже.
Сравните цены в Ашане, Перекрёстке, Пятёрочке, Яндекс.Лавке, Быстрономе Деливери Клуба с ваши магазином у дома

Ответить

Полет Нормальный

Михаил
0

Так "Срвавни такси" же сделали сравнение цен. Так пусть поделятся статистикой, где продукты и доставка дешевле.

Ответить

Михаил Иванович

Полет
0

Это было в ответ на утверждение, что онлайн дороже продукты, чем оффлайн: это далеко не так

Ответить

Полет Нормальный

Михаил
0

В оффлайн практически нет скидок. В оффлайн, их из 100 видов колбас выбираю ту, что на скидке. В онлайне такой механики даже нет. В результате, средний чек корзины в офлайн получает на 60-70% дешевле.

Ответить

Михаил Иванович

Полет
–1

Кажется, вы ни разу не покупали онлайн и свои проедположения выдаёте за факты:) Аналогично онлайн тоже есть скидки: я заказываю вечером пятницы чипсы к фильму из тех, что со скидкой всегда:)

Ответить

Полет Нормальный

Михаил
0

скидки есть, а механики выбора нет...  читайте внимательнее

Ответить

Полет Нормальный

Михаил
0

это же даже логично, что у тех, кто закупает у паставщиков товар не может быть дешевле, чем у самих поставщиков.

Ответить

Slava Donin

0

Добавьте сравнение цен 🙏🏻🙏🏻

Ответить

Andrey Azarov

Slava
0

Сначала больше доставок, потом регионы.
После корзины - это сложнее

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Alexandr Blokhin

Slava
0

Едадил?

Ответить

Slava Donin

Alexandr
0

В Едадиле не нашёл такой возможности :(

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Комментарий удален

Алексей Амарантий

0

А приложуха в МО не работает? ... а то тут совсем все скучно с доставкой(

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Andrey Azarov

Алексей
0

пока нет, сделаем. не все сразу

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