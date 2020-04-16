Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Он уже работает с «Самокатом», «Перекрёстком», «Азбукой вкуса» и другими ритейлерами в Москве.
Создатели приложения «Сравни такси» запустили сервис «Когда еда» — он позволяет сравнивать условия доставки в разных продуктовых магазинах и агрегаторах и находить свободные слоты. Об этом vc.ru рассказал один из авторов проекта Андрей Азаров.
Службы доставки перестали справляться с большим количеством заказов, в итоге появилось две проблемы: у экспресс-сервисов есть курьеры, но быстро заканчиваются продукты, а у магазинов есть продукты, но почти невозможно «поймать» свободное время доставки, объясняет Азаров. Сервис помогает решить эту задачу.
Пользователь должен ввести на сайте адрес, а сервис подскажет условия доставки магазинов и ближайшее время. Также пользователь может оформить «подписку»: оставить номер телефона и выбрать несколько магазинов — когда в одном из них появится слот, сервис пришлёт сообщение в WhatsApp или Telegram.
Пока «Когда еда» работает в Москве, среди доступных магазинов — «Яндекс.Лавка», «Самокат», Ozon, «Вкусвилл экспресс», «Перекрёсток», «Утконос», «Азбука вкуса», сервисы iGooods и «СберМаркет». Сервис запрашивает данные о свободных слотах у площадок, прямых договорённостей с магазинами нет. В ближайшее время должны подключить Санкт-Петербург, затем — города-миллионники, добавил Азаров.
Пока у сервиса есть только онлайн-версия. «Мы сначала хотим подключить больше партнеров, получить обратную связь и подумать, что нужно добавить в приложение. Например, мониторинг наличия товаров или целой корзины, чтобы оптимизировать не только время заказа, но и цену», — пояснил Азаров.
По его словам, разработкой занималась команда «Сравни такси» и создатель «Калькулятора гречки» Илья Петров — «инвестировали свои силы и разработку». Пока создатели не планируют монетизировать сервис.
Ещё бы для общественного транспорта запили, огонь был бы
Бронирование места в трамвае?
Почему бы и нет)?
Можно и для очередей запилить
Это уже Яндекс карты сделали
Вы про яндекс транспорт на карте?
Я правильно понимаю, что в Москве если нет доставки — то лучше помереть с голоду, чем дойти до магазина самому?.
За всю Москву не скажу (потому что соблюдаю домашний режим) и в алкомаркеты не хожу, но в ближайших к дому (Пресненский район) продуктовых магазинах (Билла и Азбука Вкуса) людей явно стало гораздо меньше
В Москве количество заражённых даже по официальной статистике превышает аналогичные показатели сравнимых по численности европейских стран, поэтому многие действительно пытаются уменьшить число выходов на улицу
В чем секрет лавки? Почему у них всегда норм, когда другие зашиваются? Да и доставка 0 рублей всегда
это разные концепции. у них скорость высокая, но ассортимент явно ниже.
доставка 0 и самоката, но у лавки есть ограничения по минимальному заказу.
ну и Лавка дороже
у лавки нет ограничений по заказу, только в пиковое время
1) пиковое время непредсказуемо
2) где-то у них минимальный заказ 1500р
не везде же, там полу лавка получается.
а пиковое время часто видел только вечером с 5-7
через неделю вроде обещали карантин снять
доставка стала уже частью жизни многих людей, даже если снимут, то это стало просто удобно, как вызов такси через приложение
гон. это вынужденная мера. Мало, кто желает закупать продукты по тройной цене.
нет тройной цены - это гон
цены намного выше чем в магазинах рядом с домом. При этом процесс выбора занимает больше времени, чем сгонять в магазин. Уже не говоря про отсутствие алкоголя.
Очень странный у вас опыт: выбрать онлайн явно проще, чем обойти весь магазин в поисках того, куда на этой неделе стеллаж с йогуртами переставили.
Да и сам алгоритм покупки оффлайн далёк от оптимального:
1) Ездишь по всему магазину, накидываешь товар с полок в телегу
2) Стоишь в очереди на кассе
3) Выкладываешь из телеги на кассу
4) Складываешь обратно оплаченный товар в корзину
5) Выкладываешь товар обратно за кассой на стол для покупателей
6) Раскладываешь по своим пакетам, как удобно и логично
7. 1) Несколько раз перегружаешь из машины в машину (если продуктов мало, можно пропустить)
7.2) Раскладываешь в холодильник
Онлайн:
1) Выбираешь товар за чашкой чая, нажимая кнопки
2) Получает уже разложенные и рассортированные товары (бытовая химия/бакалея/заморозка и т. д.)
3) Раскладываешь в холодильник
Плюс цены давно уже одинаковые или даже ниже, последний пример: вчера ночью сходил в Билла, и цены в оффлайне оказались на 5 - 20% выше, чем в Быстноме (Деливери клаб) с доставкой
Мне кажется это какой-то стокгольмский синдром к мерчендайзерам.
Люди привыкли выбирать продукты не самостоятельно, а при помощи маркетологов. Разве можно что-то купить, не найдя желтый ценник на полке?)
для того чтобы купить онлайн, нужно точно знать, что ты покупаешь. А в магазине ты берешь, то что нравится. Это разный опыт. Очереди в кассах только в сраных сетях, вроде Магнита.
1) и да и нет
2) магазин у дома - это довольно стандартный набор и у меня быстро выходит, думаю, что сервисы сделают что-то типа быстрой покупки - хлеб, молоко, помидор
3) я верю в то, что алкоголь разрешат.
везде одни и теже продукты.. если нужны вкусняшки, идут в Красную Рыбу, а за экзотикой можно и на рынок съездить. вот,когда разрешат алкоголь, тогда и можно будет что-то обсуждать. А так все равно два раза бегать.
мне вот абслолютно не понтяно, почему на Беру теже самые продукты на 40% дороже чем везде и нахера тогда там их покупать?
Так Беру - это не продуктовый магазин, но всё равно не верю, что там на 40% всё дороже.
Сравните цены в Ашане, Перекрёстке, Пятёрочке, Яндекс.Лавке, Быстрономе Деливери Клуба с ваши магазином у дома
Так "Срвавни такси" же сделали сравнение цен. Так пусть поделятся статистикой, где продукты и доставка дешевле.
Это было в ответ на утверждение, что онлайн дороже продукты, чем оффлайн: это далеко не так
В оффлайн практически нет скидок. В оффлайн, их из 100 видов колбас выбираю ту, что на скидке. В онлайне такой механики даже нет. В результате, средний чек корзины в офлайн получает на 60-70% дешевле.
Кажется, вы ни разу не покупали онлайн и свои проедположения выдаёте за факты:) Аналогично онлайн тоже есть скидки: я заказываю вечером пятницы чипсы к фильму из тех, что со скидкой всегда:)
это же даже логично, что у тех, кто закупает у паставщиков товар не может быть дешевле, чем у самих поставщиков.
Добавьте сравнение цен 🙏🏻🙏🏻
Едадил?
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А приложуха в МО не работает? ... а то тут совсем все скучно с доставкой(
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