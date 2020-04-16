Он уже работает с «Самокатом», «Перекрёстком», «Азбукой вкуса» и другими ритейлерами в Москве.

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Создатели приложения «Сравни такси» запустили сервис «Когда еда» — он позволяет сравнивать условия доставки в разных продуктовых магазинах и агрегаторах и находить свободные слоты. Об этом vc.ru рассказал один из авторов проекта Андрей Азаров.

Службы доставки перестали справляться с большим количеством заказов, в итоге появилось две проблемы: у экспресс-сервисов есть курьеры, но быстро заканчиваются продукты, а у магазинов есть продукты, но почти невозможно «поймать» свободное время доставки, объясняет Азаров. Сервис помогает решить эту задачу.

Пользователь должен ввести на сайте адрес, а сервис подскажет условия доставки магазинов и ближайшее время. Также пользователь может оформить «подписку»: оставить номер телефона и выбрать несколько магазинов — когда в одном из них появится слот, сервис пришлёт сообщение в WhatsApp или Telegram.

Пока «Когда еда» работает в Москве, среди доступных магазинов — «Яндекс.Лавка», «Самокат», Ozon, «Вкусвилл экспресс», «Перекрёсток», «Утконос», «Азбука вкуса», сервисы iGooods и «СберМаркет». Сервис запрашивает данные о свободных слотах у площадок, прямых договорённостей с магазинами нет. В ближайшее время должны подключить Санкт-Петербург, затем — города-миллионники, добавил Азаров.

Пока у сервиса есть только онлайн-версия. «Мы сначала хотим подключить больше партнеров, получить обратную связь и подумать, что нужно добавить в приложение. Например, мониторинг наличия товаров или целой корзины, чтобы оптимизировать не только время заказа, но и цену», — пояснил Азаров.

По его словам, разработкой занималась команда «Сравни такси» и создатель «Калькулятора гречки» Илья Петров — «инвестировали свои силы и разработку». Пока создатели не планируют монетизировать сервис.