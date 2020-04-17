Ещё три сервиса для привлечения коллективных инвестиций ограничили работу вслед за StartTrack, другие пересматривают требования к малому и среднему бизнесу на фоне кризиса, пишет РБК со ссылкой на представителей отрасли.

JetLend приостановила работу, рассказал изданию гендиректор платформы Роман Хорошев. «Когда президент ввел первую нерабочую неделю, стало понятно, что кризис развивается по худшему сценарию», — рассказал он информагентству.

С 14 апреля приостановила работу платформа для коллективного кредитования стартапов StartTrack. Гендиректор Константин Шабалин объяснял vc.ru, что компания решила сделать это из-за возросших рисков для бизнеса и инвесторов.

Открывшаяся в начале 2020 года Lendly.ru временно прекратила выдачу займов малому и среднему бизнесу (МСБ) под залог недвижимости как минимум до 30 апреля 2020 года — окончания «нерабочего» месяца.

«Город денег» как минимум до конца мая не будет выдавать займы компаниям из сферы услуг, развлечений, гостиничному и ресторанному бизнесу, компаниям, работающим на экспорт-импорт. По итогам 2019 года на них приходилось 27% общего объёма привлечённых средств, сообщил РБК гендиректор площадки Армен Минасян.

«Поток», Penenza, SimplyFi, Fair Finance работают как обычно, но планируют скорректировать модель оценки заёмщиков, пишет РБК. Fair Finance и «Город денег» намерены сосредоточиться на МСБ, который работает с госзаказом, рассказали изданию представители платформ. В Penenza отметили увеличение на 17% объёма финансирования компаний, участвующих в электронных торгах и госзакупках.

На фоне кризиса площадки отмечают снижение объёмов привлекаемых и выдаваемых средств, отмечает РБК. В марте «Поток» зафиксировал снижение объёма выданных средств на 29% год к году, «Город денег» прогнозирует снижение на 30-40%.