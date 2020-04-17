Компании не рискуют кредитовать малый бизнес и делают ставку на более надёжные проекты.
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Ещё три сервиса для привлечения коллективных инвестиций ограничили работу вслед за StartTrack, другие пересматривают требования к малому и среднему бизнесу на фоне кризиса, пишет РБК со ссылкой на представителей отрасли.
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JetLend приостановила работу, рассказал изданию гендиректор платформы Роман Хорошев. «Когда президент ввел первую нерабочую неделю, стало понятно, что кризис развивается по худшему сценарию», — рассказал он информагентству.
- С 14 апреля приостановила работу платформа для коллективного кредитования стартапов StartTrack. Гендиректор Константин Шабалин объяснял vc.ru, что компания решила сделать это из-за возросших рисков для бизнеса и инвесторов.
- Открывшаяся в начале 2020 года Lendly.ru временно прекратила выдачу займов малому и среднему бизнесу (МСБ) под залог недвижимости как минимум до 30 апреля 2020 года — окончания «нерабочего» месяца.
- «Город денег» как минимум до конца мая не будет выдавать займы компаниям из сферы услуг, развлечений, гостиничному и ресторанному бизнесу, компаниям, работающим на экспорт-импорт. По итогам 2019 года на них приходилось 27% общего объёма привлечённых средств, сообщил РБК гендиректор площадки Армен Минасян.
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«Поток», Penenza, SimplyFi, Fair Finance работают как обычно, но планируют скорректировать модель оценки заёмщиков, пишет РБК. Fair Finance и «Город денег» намерены сосредоточиться на МСБ, который работает с госзаказом, рассказали изданию представители платформ. В Penenza отметили увеличение на 17% объёма финансирования компаний, участвующих в электронных торгах и госзакупках.
- На фоне кризиса площадки отмечают снижение объёмов привлекаемых и выдаваемых средств, отмечает РБК. В марте «Поток» зафиксировал снижение объёма выданных средств на 29% год к году, «Город денег» прогнозирует снижение на 30-40%.
Новые сервисы, обновления инструментов, опыт использования и полезные приёмы.
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Galina Kharnakhoeva
Фактчекинг беру на себя. Первыми выдачу прекратили Lendly.ru (вот их новость от 29 марта https://lendly.ru/page/lendly-priostanavlivaet-priem-zaiavok-na-zaimy), а уже потом все остальные, причем Startrack в этом списке чуть ли не последний (новость об этом на rusbase вышла 15 апреля https://rb.ru/news/starttrack-stop/). Так что, простите, в заголовке ошибка.
Машрум
Зашел в Поток после активного PR на VC.
Выглядит, как SCAM!
Denis MokhinМашрум
Работаю с Потоком несколько месяцев. Ушел на него после больше года работы в Пененза. Полет нормальный.
МашрумDenis
Наверное, ко всему можно приспособиться. Мне показалось, что это в основном "дядя, дай денег". Как кризис отразился?