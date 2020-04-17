Приложение позволяет загрузить изображение человека в программу, а затем находит его фотографии и даёт ссылки на источники.

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Директор по кибербезопасности дубайской фирмы SpiderSilk Моссаб Хуссейн (Mossab Hussein) обнаружил хранилище с исходным кодом американского приложения для распознавания лиц Clearview AI, передаёт TechCrunch.

Приложение позволяет загрузить изображение человека в программу, а затем находит его фотографии в открытом доступе и даёт ссылки на источники.

Репозиторий был защищён паролем, но неправильно настроенные параметры позволили любому желающему зарегистрироваться в качестве нового пользователя и войти в систему, в которой хранился код.

Исходный код можно было использовать для сборки и запуска приложений с нуля, объясняет издание. Также в репозитории находились некоторые ключи шифрования и учётные данные компании, которые давали доступ к содержимому облачного хранилища Clearview.

В хранилище исследователь нашёл копии готовых приложений для Windows, Mac и Android, а также приложения для iOS, которое Apple заблокировала за нарушение правил.

Также в хранилище были данные Clearview для Slack — с помощью них можно получить доступ к личным перепискам и чатам компании.

Основатель Clearview Хоан Тон-То (Hoan Ton-That) заявил, что его компания «часто подвергается кибератакам и инвестирует значительные средства в укрепление безопасности». Он добавил, что компания провела проверку хоста и изменила ключи шифрования.

Clearview AI использует изображения из Facebook, YouTube и других сайтов. В январе The New York Times выяснила, что доступ к системе получали в том числе полиция и спецслужбы США и Канады. По данным издания, сбор этих изображений нарушают политики соцсетей. Facebook начала проверку после публикаций в СМИ.

При этом Clearview AI хранит даже удалённые из соцсетей изображения. В начале февраля соцсети потребовали от компании перестать собирать изображения пользователей.