Основательница лектория Анастасия Погожева рассказала vc.ru, как компания адаптировала очные лекции во время пандемии, за какие онлайн-форматы люди готовы платить и как удержать внимание пользователей.

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Level One — образовательный проект, который до кризиса проводил 200 лекций в месяц в центре Москвы. В середине марта 2020 года из-за пандемии Covid-19 «живые» занятия пришлось превратить в вебинары, в апреле — придумать новые форматы: бесплатные тренажёры по искусству, платные сообщества по интересам и онлайн-практикумы.

После перехода в онлайн посещаемость сайта Level One выросла в два раза, больше половины аудитории приходится на новых клиентов. При этом количество вебинаров не изменилось и новые форматы привлекли несколько тысяч пользователей.

Как проходили «живые» лекции

Анастасия Погожева запустила проект по культуре и науке в 2015 году. Сначала это были занятия по архитектуре, потом к ним добавили живопись, классическую музыку и другие гуманитарные направления, спустя год — естественные науки. Позже появились практические лекции по винам, стилю и здоровому образу жизни.

К 2019 году лекции Level One каждый месяц посещали 6000 участников. Чтобы работало сарафанное радио и гости возвращались слушать новые выступления, спикеры проходили модерацию. Читать лекции могли только те, о ком плохо отзывались не более 5% слушателей. За пять лет сформировалась команда из 50 спикеров.

Переход в онлайн

Level One наперёд продала 2500 билетов (около 2 млн рублей) на офлайн-мероприятия, поэтому несколько дней большая часть команды общалась с покупателями, объясняла ситуацию и старалась уменьшить количество возвратов.

Чтобы дать возможность послушать лекции, компания перевела все запланированные события в онлайн там, где это возможно.

После московского запрета мероприятий численностью более 50 человек Level One запустила эксперимент со смешанным форматом. На лекции могли прийти те, кто хотел послушать доклад вживую, остальные смотрели онлайн-трансляцию.

Переходный период позволил оценить спрос на вебинары и разобраться с техническими сложностями, рассказала Погожева.

От готовности аудитории участвовать в вебинарах зависело все. В итоге менее 5% участников захотели сделать возврат, остальные перешли в онлайн или заморозили свои билеты. Многие говорили, что впервые участвуют в вебинарах и решились на этот опыт благодаря нам. Анастасия Погожева основательница Level One

Ещё несколько дней заняла интеграция с платформой для вебинаров, чтобы регистрация участников после оплаты, изменение данных в билетах и отправка напоминаний и записей стали автоматическими.

Так как в день регистрировалось «несколько сотен» человек, компания искала инструменты для интеграции с собственной базой, чтобы максимально автоматизировать процесс, отмечает основательница Level One.

Часть мероприятий Level One проходила на площадках партнёров — в музеях, галереях и лофтах. Дополнительных расходов на аренду помещений не было, так как оплата проводилась за каждую лекцию.

Для части занятий, которые проходили в собственном лектории, компания платила за аренду. «Если в марте собственник ещё не был готов идти на снижение платежей, то на апрель и май уже снизил ставку вдвое», — поделилась Погожева.

Запуск новых форматов

После перехода к вебинарам Level One начала экспериментировать с тренажёрами по искусству, сообществами и онлайн-практикумами.

Сообщества — способ превратить изучение культуры в привычку

В конце марта Level One запустила сообщество «Арт-песочница» — закрытые группы, в которых по подписке изучают различные направления искусства и общаются с экспертами.

Это новый способ узнавать главное об искусстве за десять минут в день с командой экспертов и кураторов, а также вдохновляться от обсуждений с другими участниками. Оказалось, что такой формат не даёт заскучать и позволяет гораздо дальше продвинуться в обучении. Анастасия Погожева о цели «песочниц»

После успеха «Арт-песочницы» запустили «Арх-песочницу», «Кино-песочницу» и «Фешн-песочницу», в дальнейшем компания планирует открыть сообщества по классической музыке и театру.

Сообщества вызвали большой интерес со стороны ядра аудитории Level One — тех, кто хочет развиваться, но ограничен во времени. Без рекламы на сообщества подписались более 1000 участников. Люди готовы платить, чтобы узнавать самое главное небольшими порциями от признанных специалистов в своих сферах и иметь возможность задать им вопрос. Мы видим, что такой формат образования эффективен. Многие пишут, что раньше не были бы готовы изучать тему недели, которая победила на голосовании, но в итоге заинтересовались и начали изучать глубже. Например, при запуске сообщества по живописи участники предсказуемо выбрали импрессионизм для изучения на первой неделе, но уже к третьей были готовы обсуждать фовистов и кубистов. Анастасия Погожева об эффективности сообществ

Бесплатные тренажёры по живописи — способ выйти на новую аудиторию

Тренажёры учат разбираться в живописи и отличать Перова от Серова, Мане от Моне и барокко от импрессионизма. Пользователь выбирает один из тренажёров в зависимости от того, что хочет изучить: стили, художников или творчество определённого живописца.

На экране появляются картины, задача — отвечать на простые вопросы, например какому художнику принадлежит картина.

​Тренажёры устроены в стиле Tinder — чтобы получить результат, нужно свайпнуть вправо или влево

О бесплатных тренажёрах написали многие медиа, впервые о нас вышло столько публикаций далеко за пределами Москвы. Люди начали делиться друг с другом тренажёрами. Мы надеялись на вирусный эффект и, кажется, получили его. Сейчас тренажёрами пользуются несколько тысяч человек в день. Для нас самое важное, что это не разовая игрушка, — на второй день после тренировки возвращается 15% пользователей, ещё больше возвращается спустя некоторое время. Люди видят результат, потому что появляется насмотренность, интуитивное понимание, как отличить разные стили живописи или манеру письма. С точки зрения бизнеса нам важно, что люди знакомятся с Level One через тренажёры и потом хотят узнать больше и видят другие форматы: вебинары, сообщества и онлайн-практикумы. Анастасия Погожева о том, зачем нужны тренажёры

Онлайн-практикумы — способ развить знания об общей культуре

Ещё одно новое направление Level One — задачники по архитектуре, литературе, искусству и классической музыке.

Пользователь изучает небольшую теоретическую часть, а затем выполняет задания и получает комментарии к ответам. Также в практикуме есть видеокомментарии от экспертов.

Сложности, с которым столкнулись при переходе в онлайн

Привлечение новой аудитории

Главный продукт Level One — это «живые» лекции, основные слушатели предпочитают офлайн. Чтобы привлечь клиентов на вебинары, пришлось активнее заниматься аудиторией, незнакомой с проектом, и запускать новые каналы продвижения. Поэтому большая доля выручки уходит на маркетинг, отмечает Погожева.

Спустя месяц после перехода в онлайн около 60% покупателей — новая аудитория, 40% — те, кто покупал что-то прежде.

Технические трудности

На очных лекциях в собственных лекториях можно полностью контролировать качество выступления, тогда как на вебинарах за техническую сторону отвечает сторонняя платформа.

По словам Погожевой, на карантине все проверенные платформы начали работать нестабильно и следить за качеством стало сложнее. Это снижает лояльность аудитории.

Нехватка рук

Команда адаптируется к новым форматам, стала работать больше и эффективнее. Но после смены направления, запуска новых форматов и новых предложений о партнёрстве нужно искать свежих людей и быстро интегрировать их в процессы, отмечает Погожева.

Команда Level One Facebook

Результаты месяца на карантине

Количество вебинаров осталось на уровне лекций — около 200 в месяц. В отличие от лекций, где обычная группа составляла 30–40 человек, вместительность вебинаров в несколько раз больше — от 100 до 150 человек. По словам Погожевой, аудитория может быть и больше, если «быть уверенным в технической стороне вебинаров».

Также вебинарами начали интересоваться корпоративные клиенты, чтобы облегчить жизнь или сплотить сотрудников, сидящих по домам. Количество подписчиков в разных сообществах — более 1000 человек. Это люди, которые платят за доступ к ним и всё время находятся на связи с Level One.

Каждый день бесплатными тренажёрами по искусству, делится Погожева, пользуются несколько тысяч человек, около 15% на следующий день возвращается за новыми тренировками.

Компания планирует оставить все работающие форматы и после пандемии: продолжит проводить вебинары, оставит тренажеры, поддержку сообществ и выпуск новых онлайн-практикумов, рассказала Погожева. По её словам, все форматы дополняют друг друга и поддерживают мотивацию пользователей обучаться дальше.

О финансах

На ранних этапах кризиса выручка упала практически до нуля. Но перезапуск в новых онлайн-форматах позволил не только найти новую аудиторию и восстановить объём выручки, но и увеличить её, отмечает основательница Level One.

Мы оцениваем, что в апреле выручка составит 7-8 млн рублей. В апреле она в два раза превышает уровень 2019 года и на четверть больше докризисных (февральских) показателей. Пока этот рост обеспечивается заметно большими расходами на маркетинг, но мы надеемся постепенно их оптимизировать. Дальше многое будет зависеть от состояния экономики и изменений в доходах населения. Анастасия Погожева о финансовых результатах