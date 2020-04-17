Номера прикреплены к личному кабинету как дополнительные, но в банке говорят, что волноваться не стоит.

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Клиенты «Сбербанка» обнаружили в приложении «Сбербанк Онлайн» посторонние телефонные номера, которые отображаются во вкладке «Дополнительный телефон». Одним из первых на это обратил внимание «Дождь».

В «Сбербанке» объяснили, что в приложении показаны только те номера, которые пользователь ранее предоставил банку. В компании отметили, что на дополнительный номер не приходят SMS от банка и пароли — он нужен только для связи, если основной номер будет недоступен.

По данным банка, удалить номер можно в приложении. Однако пользователи говорят, что это не так: например, редактору TJ не удалось удалить старый номер из приложения.