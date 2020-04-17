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Номера прикреплены к личному кабинету как дополнительные, но в банке говорят, что волноваться не стоит.
Клиенты «Сбербанка» обнаружили в приложении «Сбербанк Онлайн» посторонние телефонные номера, которые отображаются во вкладке «Дополнительный телефон». Одним из первых на это обратил внимание «Дождь».
В «Сбербанке» объяснили, что в приложении показаны только те номера, которые пользователь ранее предоставил банку. В компании отметили, что на дополнительный номер не приходят SMS от банка и пароли — он нужен только для связи, если основной номер будет недоступен.
По данным банка, удалить номер можно в приложении. Однако пользователи говорят, что это не так: например, редактору TJ не удалось удалить старый номер из приложения.
Ну тогда нужно спросить, при оказании какой услуги им попал этот номер, не?
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