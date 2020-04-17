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Евгений Делюкин
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Microsoft занялась разработкой аналога Spotlight из macOS — панели для Windows 10 с быстрым поиском приложений и файлов Материал редакции

Приложение появится в мае 2020 года.

12 комментариев
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Microsoft разрабатывает новый лаунчер для Windows 10 с быстрым поиском приложений, файлов в Windows и поддержкой плагинов, таких как калькуляторы, словари и поисковые движки, рассказало издание The Verge.

Оно придёт на замену приложению «Выполнить», которое вызывается по команде Win+R, и будет похоже на аналог Spotlight на macOS. Корпорация общается с разработчиками приложений с открытым исходным кодом и авторами утилит для Windows, чтобы интегрировать в лаунчер плагины.

Сейчас приложение «Выполнить» запускают в основном опытные пользователи для запуска команд cmd, regedit, powershell и ярлыков «Панели управления» — новый лаунчер будет поддерживать все команды, но может стать мощной заменой старому сервису, отмечает издание.

В феврале 2020 года UX-дизайнер Нильс Лаут разработал концепты дизайна для потенциальных новых функций Windows, а Microsoft планирует воспользоваться ими, чтобы у лаунчера был современный дизайн.

Это одно из приложений-прототипов формата PowerToys для улучшения Windows 10. Их разрабатывают и публикуют с открытым кодом сотрудники Microsoft, чтобы привлечь сторонних разработчиков. Изначально PowerToys появились во времена Windows 95 — с их помощью инженеры Windows быстро тестировали прототипы новых функций.

Работа над приложением идёт с января, а выход первой публичной бета-версии запланирован на май. Ранняя версия лаунчера поддерживает базовые функции поиска, которые обычно обрабатываются через поиск в меню «Пуск», но Microsoft планирует к релизу сделать его более функциональным.

#новость #windows #microsoft

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12 комментариев
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Andrey Kulakov

5

Win+S более чем достаточно, имхо)

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Машрум

Andrey
0

тоже не понял суть новшества

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Make Luv

3

Оно придёт на замену приложению «Выполнить», которое вызывается по команде Win+R

Такое ощущение, что писака с The Verge последний раз винду юзал в 90х.

Ответить

Стас Непрокин

1

Быстрым :)

Ответить

Евгений Делюкин

Стас
2

Я постоянно запускаю приложения через поиск по Win (как и на iOS через Spotlight, на самом деле) — это и правда быстро

Ответить

Denis Tronin

1

Они используют мышку в аналоге спотлайт, мышку Карл (Наташ). 

Ответить

Антон Артёмов

0

Все равно через 2 года лагать начнёт

Ответить

Юрий Малков

Антон
0

Фигасе, вы оптимист! Оно уже лагает, просто мы узнаем об этом в мае. Теперь шансов включить комп и побыстрому что-то сделать в винде вообще почти нет. По чётным дням она будет скачивать обновления рекламы, а по нечётным индексировать поиск.

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Даниил В

Юрий
0

Тяжело вам с hdd живётся

Ответить

Владимир Бурдовицин

0

очередной  отстой ....что бы увеличить нагрузку на железо

Ответить

Boris Rozenstein

0

Аналог в macOS - launchpad, а не spotlight

Ответить

Sergey Bunevich

–1

https://itsfoss.com/install-bash-on-windows/

How to Install Linux Bash Shell on Windows 10…
Step by step screenshot guide to show you how to install bash on Windows 10.
itsfoss.com
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