Приложение появится в мае 2020 года.

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Microsoft разрабатывает новый лаунчер для Windows 10 с быстрым поиском приложений, файлов в Windows и поддержкой плагинов, таких как калькуляторы, словари и поисковые движки, рассказало издание The Verge.

Оно придёт на замену приложению «Выполнить», которое вызывается по команде Win+R, и будет похоже на аналог Spotlight на macOS. Корпорация общается с разработчиками приложений с открытым исходным кодом и авторами утилит для Windows, чтобы интегрировать в лаунчер плагины.

Сейчас приложение «Выполнить» запускают в основном опытные пользователи для запуска команд cmd, regedit, powershell и ярлыков «Панели управления» — новый лаунчер будет поддерживать все команды, но может стать мощной заменой старому сервису, отмечает издание.

В феврале 2020 года UX-дизайнер Нильс Лаут разработал концепты дизайна для потенциальных новых функций Windows, а Microsoft планирует воспользоваться ими, чтобы у лаунчера был современный дизайн.

Это одно из приложений-прототипов формата PowerToys для улучшения Windows 10. Их разрабатывают и публикуют с открытым кодом сотрудники Microsoft, чтобы привлечь сторонних разработчиков. Изначально PowerToys появились во времена Windows 95 — с их помощью инженеры Windows быстро тестировали прототипы новых функций.

Работа над приложением идёт с января, а выход первой публичной бета-версии запланирован на май. Ранняя версия лаунчера поддерживает базовые функции поиска, которые обычно обрабатываются через поиск в меню «Пуск», но Microsoft планирует к релизу сделать его более функциональным.