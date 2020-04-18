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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
За 999 рублей в неделю My Plot обещает ежедневно присылать на почту по одной идее видео для Tik Tok или Instagram.
Из-за пандемии видеоблогеры потеряли возможность создавать разнообразный контент — сооснователь Redkeds Виталий Быков и сценарист Михаил Хан решили им помочь и запустили сервис My Plot. Об этом Быков 18 апреля сообщил на своей странице в Facebook.
Предприниматель обещает ежедневно присылать на почту по одному сценарию видео для TikTok или Instagram. Проект будет работать по подписке: недельная обойдётся в 999 рублей, месячная — в 3999 рублей.
По словам Быкова, над проектом работает пять профессиональных сценаристов и копирайтеров, и его план — проверить, насколько такой сервис будет пользоваться спросом.
В комментариях к публикации Быкова идею сервиса поддержал основатель креативного агентства Smetana Андрей Бузина. Впрочем, он предположил, что масштабировать такой бизнес будет сложно.
Красава, копипастить зарубежных блогеров, продавать российским. Картинка Дикаприо волк с воллстрит бокал шампанского
Это мог бы бы маркетплейс креаторов для брендов, где ты задаёшь тренды и выступаешь фасилитатором в производстве креатива
Что за чепуху я только что прочел??
Можно купить подписку, чтобы потом комменты под видео писать - «в книге было по-другому!»
Или просто читать, чтобы даже не смотреть👍😃
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