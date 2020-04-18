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Сервисы
Никита Евдокимов
388

«У многих не хватает идей»: сооснователь агентства Redkeds запустил сервис готовых сценариев для блогеров на карантине Материал редакции

За 999 рублей в неделю My Plot обещает ежедневно присылать на почту по одной идее видео для Tik Tok или Instagram.

3 комментария
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Из-за пандемии видеоблогеры потеряли возможность создавать разнообразный контент — сооснователь Redkeds Виталий Быков и сценарист Михаил Хан решили им помочь и запустили сервис My Plot. Об этом Быков 18 апреля сообщил на своей странице в Facebook.

Предприниматель обещает ежедневно присылать на почту по одному сценарию видео для TikTok или Instagram. Проект будет работать по подписке: недельная обойдётся в 999 рублей, месячная — в 3999 рублей.

Я придумал сервис, потому что настало время его кому-то придумать. Идея лежит на поверхности, и я просто наклонился и поднял её.

Виталий Быков

По словам Быкова, над проектом работает пять профессиональных сценаристов и копирайтеров, и его план — проверить, насколько такой сервис будет пользоваться спросом.

В комментариях к публикации Быкова идею сервиса поддержал основатель креативного агентства Smetana Андрей Бузина. Впрочем, он предположил, что масштабировать такой бизнес будет сложно.

Концепт в текущем виде — это всё равно, что придумывать тексты для Instagram. Как придумывать рецепт для борща. Как разрабатывать технику для секса сегодня вечером. Чем платить деньги, проще посмотреть на готовое и сделать так жe — исходя из своих потребностей, интересов и талантов.

Все сами по себе креативные стали в изоляции — посмотри на группы с домашними художествами и челленджи с подушками вместо платьев. То есть на креатив для Tik Tok можно найти клиента, но их объём не будет критичным, потому что сейчас каждый сам себе креативщик.

Я бы по-другому это упаковывал. Это мог бы бы маркетплейс креаторов для брендов, где ты задаёшь тренды и выступаешь фасилитатором в производстве креатива — агентство нового типа: b2b + b2c.

Андрей Бузина

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3 комментария
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Юрий Воронов

5

Красава, копипастить зарубежных блогеров, продавать российским. Картинка Дикаприо волк с воллстрит бокал шампанского

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Сергей Ругов

2

Это мог бы бы маркетплейс креаторов для брендов, где ты задаёшь тренды и выступаешь фасилитатором в производстве креатива

Что за чепуху я только что прочел??

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Ilya Brin

0

Можно купить подписку, чтобы потом комменты под видео писать - «в книге было по-другому!»

Или просто читать, чтобы даже не смотреть👍😃

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