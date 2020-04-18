Концепт в текущем виде — это всё равно, что придумывать тексты для Instagram. Как придумывать рецепт для борща. Как разрабатывать технику для секса сегодня вечером. Чем платить деньги, проще посмотреть на готовое и сделать так жe — исходя из своих потребностей, интересов и талантов.

Все сами по себе креативные стали в изоляции — посмотри на группы с домашними художествами и челленджи с подушками вместо платьев. То есть на креатив для Tik Tok можно найти клиента, но их объём не будет критичным, потому что сейчас каждый сам себе креативщик.



Я бы по-другому это упаковывал. Это мог бы бы маркетплейс креаторов для брендов, где ты задаёшь тренды и выступаешь фасилитатором в производстве креатива — агентство нового типа: b2b + b2c.

