Стартапы недели: рекламная сеть для стримеров, устройство для добавления товаров на «Google Карты» и другие сервисы

Самая идиотская поговорка – про правило, подтверждающее исключение😬. Диалог вокруг неё обычно строится примерно следующим образом.

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Спорщик А: 2*2=4.

Спорщик Б: Нет, 2*2=5.

А: Вот же, смотри, берем два яблока, берем ещё два яблока, считаем. 4 яблока лежит. Четыре!

Б (с чрезвычайно важным видом): Исключение подтверждает правило🤗.

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Даже если бы такую глупость сказал Цицерон, это никак не оправдывало бы современных повторюшек – мало ли кто что сказал две с лишним тысячи лет назад. Но он такого не говорил, контекст был совсем иной, примерно вот так: “Существование специально оговоренных исключений из закона, подтверждает существование этого общего закона, даже если его специально не прописывали”.

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Отдельный запрет ходить босиком в метро подтверждает право ходить босиком на улице, хоть его и нет ни в каком кодексе. Но если б было нельзя нигде, то в метро бы отдельно не писали. Логично, подтверждает. Цицерон был умный, а поговорка глупая😏.

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#ГорныйДня #финансы #бизнес #unitedinvestors

Самая идиотская поговорка – про правило, подтверждающее исключение😬. Диалог вокруг неё обычно строится примерно следующим образом.Спорщик А: 2*2=4.Спорщик Б: Нет, 2*2=5.А: Вот же, смотри, берем два яблока, берем ещё два яблока, считаем. 4 яблока лежит. Четыре!Б (с чрезвычайно…