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Alexander Gornyi
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Стартапы недели: рекламная сеть для стримеров, устройство для добавления товаров на «Google Карты» и другие сервисы

А также судьба проектов из обзоров прошлых лет.

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На этой неделе в #стартапдня были четыре стартапа.

Ирландский Pointy продаёт устройство, которое встаёт между сканером штрих-кодов и кассой магазина у дома. В таком необычном месте он перехватывает информацию о продающихся товарах, отправляет её в Google, а тот показывает на картах, за каким углом можно купить кетчуп или кока-колу.

Reyden-X — рекламная сеть для стримеров. Даже в России рынок уже достаточен для специализированного проекта!

Американский NextNav — ещё одна попытка сделать геолокацию внутри зданий. Вероятно — самая дорогая из всех попыток.

Израильский Verbit — сервис полуавтоматической генерации субтитров. Комбинация ИИ и дешёвых фрилансеров работает лучше и ИИ, и фрилансеров.

На YouTube-канале вышел новый ролик. За 10 минут рассказываю, как устроены все корпоративные инновации на планете. А вы бы как изобретали iPhone?

Самый популярный пост в инстаграм на этой неделе — о дурацкой поговорке. Никакого отношения к стартапам и бизнесу, но, исключение подтверждает правило, всё что я пишу — всегда о них.

Интернет-бизнес и инвестиции @alexander_gornyi
Самая идиотская поговорка – про правило, подтверждающее исключение😬. Диалог вокруг неё обычно строится примерно следующим образом.

Спорщик А: 2*2=4.
Спорщик Б: Нет, 2*2=5.
А: Вот же, смотри, берем два яблока, берем ещё два яблока, считаем. 4 яблока лежит. Четыре!
Б (с чрезвычайно…
Самая идиотская поговорка – про правило, подтверждающее исключение😬. Диалог вокруг неё обычно строится примерно следующим образом.

Спорщик А: 2*2=4.
Спорщик Б: Нет, 2*2=5.
А: Вот же, смотри, берем два яблока, берем ещё два яблока, считаем. 4 яблока лежит. Четыре!
Б (с чрезвычайно важным видом): Исключение подтверждает правило🤗.

Даже если бы такую глупость сказал Цицерон, это никак не оправдывало бы современных повторюшек – мало ли кто что сказал две с лишним тысячи лет назад. Но он такого не говорил, контекст был совсем иной, примерно вот так: “Существование специально оговоренных исключений из закона, подтверждает существование этого общего закона, даже если его специально не прописывали”.

Отдельный запрет ходить босиком в метро подтверждает право ходить босиком на улице, хоть его и нет ни в каком кодексе. Но если б было нельзя нигде, то в метро бы отдельно не писали. Логично, подтверждает. Цицерон был умный, а поговорка глупая😏.

#ГорныйДня #финансы #бизнес #unitedinvestors

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. Goldbelly, JobToday, affinity, mytrashmobile, Everipedia без новостей, а Tibber без новостей растет.

ScyllaDB

Это NoSQL-СУБД на open source. Три года я писал об их чётком позиционировании: «мы как Cassandra, но быстрее», — с тех пор оно слегка размылось в сторону: «А ещё мы как Amazon DynamoDB, но быстрее». Впрочем, DynamoDB и Cassandra — «родственники”, так что дефокус незначительный.

Turnkey Vacation Rentals

Американский Turnkey Vacation Rentals избавляет клиентов от забот, связанных с подневной сдачей домов и квартир. За 18% комиссии стартап берёт на себя абсолютно всё: от размещения объявлений на Airbnb и аналогах до приёма гостей и уборки дома после них. Хозяин только один раз отдаёт ключи и считает доход.

Проект растёт, получил в прошлом июле очередной раунд инвестиций в $48 млн. Тогда стартап писал о 5000 домов под управлением.

Anki

Производил материальные, из железа и пластика, игрушки, связанные с искусственным интеллектом. За 8 лет жизни стартап выпустил три игры ценой $150-200. Игры продавались, но венчурные оценки прибыль с них никак не оправдывала. Как я писал каждый год, надежда инвесторов была на то, что компанию купит Google или Amazon ради команды и патентов. Не дождались. Никто Anki так и не купил, компания закрылась.

Tenfold

Американский Tenfold интегрирует между собой CRM и телефонию. В результате информация о совершенных и принятых звонках автоматически попадает в основной рабочий интерфейс продажника и сразу привязывается к нужному клиенту.

Ну а дальше магия фильтров, отчётов и сортировок помогает развитию бизнеса: менеджер звонит тем, кому давно не звонил, начальник ругает того, у кого самые длинные или самые короткие разговоры и так далее и тому подобное.

В октябре стартап привлёк очередной раунд – $7,5 млн.

Brewdog

Английский Brewdog — это пивоварня и сеть пивных баров с необычным способом финансирования агрессивного роста. Вместо работы с венчурными фондами, компания привлекает деньги обычных пользователей, организует краудинвестинг.

Акции компании покупают люди с улицы, в основном, естественно, любители пива. Из раза в раз всё проходит онлайн, прямо на сайте пивоварни, минимальный чек 50 фунтов, оплата картой.

Размер сети продолжает расти, но интереснее не бизнес-показатели, а очередное новшество в способе финансирования. Brewdog теперь продает пивные облигации — часть купона платится деньгами, часть — крафтовым пивом.

Indigo Agriculture

Это сложный конгломерат сервисов для фермеров. Начинался стартап как изобретатель правильной прикормки для семян, а в этом году запустил маркетплейс перепродажи квот на эмиссию — оцените разброс интересов компании.

Впрочем, Amazon AWS тоже далек от торговли книгами. Что сейчас в Indigo важно, а что нет, снаружи я оценивать не возьмусь, специфических знаний не хватает, больше за ним не следим. Впрочем, по числам легко сказать, что у него всё хорошо — в январе очередные $200 млн привлекли.

Ask Marty

Ask Marty автоматизировал тактику умных путешественников: забронировать возвратный номер в отеле и перебронировать ближе к делу, когда подешевеет.

Проект умер.

Мамагурмэ

Московский Мамагурмэ доставлял набора готовой еды для кормящих мам. Всё как Growfood или Justfood, но для своей целевой аудитории. Стартап дожил до состояния живого малого бизнеса, и основатель даже сумел его продать! Сейчас Мамагурмэ работает, но следить больше не буду.

Полностью #стартапдня можно читать в Facebook, Telegram, «ВКонтакте» или на сайте. Посты о бизнесе без привязки к конкретным стартапам попадают в Инстаграм. И есть ещё ежедневная рассылка о крупнейших венчурных сделках.

#стартапдня #годспустя

Alexander Gornyi
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