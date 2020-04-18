Стартапы недели: рекламная сеть для стримеров, устройство для добавления товаров на «Google Карты» и другие сервисы

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А также судьба проектов из обзоров прошлых лет.
На этой неделе в #стартапдня были четыре стартапа.
Ирландский Pointy продаёт устройство, которое встаёт между сканером штрих-кодов и кассой магазина у дома. В таком необычном месте он перехватывает информацию о продающихся товарах, отправляет её в Google, а тот показывает на картах, за каким углом можно купить кетчуп или кока-колу.
Reyden-X — рекламная сеть для стримеров. Даже в России рынок уже достаточен для специализированного проекта!
Американский NextNav — ещё одна попытка сделать геолокацию внутри зданий. Вероятно — самая дорогая из всех попыток.
Израильский Verbit — сервис полуавтоматической генерации субтитров. Комбинация ИИ и дешёвых фрилансеров работает лучше и ИИ, и фрилансеров.
На YouTube-канале вышел новый ролик. За 10 минут рассказываю, как устроены все корпоративные инновации на планете. А вы бы как изобретали iPhone?
Самый популярный пост в инстаграм на этой неделе — о дурацкой поговорке. Никакого отношения к стартапам и бизнесу, но, исключение подтверждает правило, всё что я пишу — всегда о них.
И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. Goldbelly, JobToday, affinity, mytrashmobile, Everipedia без новостей, а Tibber без новостей растет.
Это NoSQL-СУБД на open source. Три года я писал об их чётком позиционировании: «мы как Cassandra, но быстрее», — с тех пор оно слегка размылось в сторону: «А ещё мы как Amazon DynamoDB, но быстрее». Впрочем, DynamoDB и Cassandra — «родственники”, так что дефокус незначительный.
Американский Turnkey Vacation Rentals избавляет клиентов от забот, связанных с подневной сдачей домов и квартир. За 18% комиссии стартап берёт на себя абсолютно всё: от размещения объявлений на Airbnb и аналогах до приёма гостей и уборки дома после них. Хозяин только один раз отдаёт ключи и считает доход.
Проект растёт, получил в прошлом июле очередной раунд инвестиций в $48 млн. Тогда стартап писал о 5000 домов под управлением.
Производил материальные, из железа и пластика, игрушки, связанные с искусственным интеллектом. За 8 лет жизни стартап выпустил три игры ценой $150-200. Игры продавались, но венчурные оценки прибыль с них никак не оправдывала. Как я писал каждый год, надежда инвесторов была на то, что компанию купит Google или Amazon ради команды и патентов. Не дождались. Никто Anki так и не купил, компания закрылась.
Американский Tenfold интегрирует между собой CRM и телефонию. В результате информация о совершенных и принятых звонках автоматически попадает в основной рабочий интерфейс продажника и сразу привязывается к нужному клиенту.
Ну а дальше магия фильтров, отчётов и сортировок помогает развитию бизнеса: менеджер звонит тем, кому давно не звонил, начальник ругает того, у кого самые длинные или самые короткие разговоры и так далее и тому подобное.
В октябре стартап привлёк очередной раунд – $7,5 млн.
Английский Brewdog — это пивоварня и сеть пивных баров с необычным способом финансирования агрессивного роста. Вместо работы с венчурными фондами, компания привлекает деньги обычных пользователей, организует краудинвестинг.
Акции компании покупают люди с улицы, в основном, естественно, любители пива. Из раза в раз всё проходит онлайн, прямо на сайте пивоварни, минимальный чек 50 фунтов, оплата картой.
Размер сети продолжает расти, но интереснее не бизнес-показатели, а очередное новшество в способе финансирования. Brewdog теперь продает пивные облигации — часть купона платится деньгами, часть — крафтовым пивом.
Это сложный конгломерат сервисов для фермеров. Начинался стартап как изобретатель правильной прикормки для семян, а в этом году запустил маркетплейс перепродажи квот на эмиссию — оцените разброс интересов компании.
Впрочем, Amazon AWS тоже далек от торговли книгами. Что сейчас в Indigo важно, а что нет, снаружи я оценивать не возьмусь, специфических знаний не хватает, больше за ним не следим. Впрочем, по числам легко сказать, что у него всё хорошо — в январе очередные $200 млн привлекли.
Ask Marty автоматизировал тактику умных путешественников: забронировать возвратный номер в отеле и перебронировать ближе к делу, когда подешевеет.
Проект умер.
Московский Мамагурмэ доставлял набора готовой еды для кормящих мам. Всё как Growfood или Justfood, но для своей целевой аудитории. Стартап дожил до состояния живого малого бизнеса, и основатель даже сумел его продать! Сейчас Мамагурмэ работает, но следить больше не буду.
Полностью #стартапдня можно читать в Facebook, Telegram, «ВКонтакте» или на сайте. Посты о бизнесе без привязки к конкретным стартапам попадают в Инстаграм. И есть ещё ежедневная рассылка о крупнейших венчурных сделках.
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