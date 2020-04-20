Сейчас пропуск могут получить только те, кто состоит на учёте в ФНС.
- Онлайн-сервисы YouDo и Profi.ru направили в мэрию Москвы письмо с просьбой разрешить самозанятым, зарегистрированным в этих агрегаторах, получать пропуска «для рабочих граждан» для незапрещённой указом мэра работы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
- Суммарно на YouDo и Profi.ru зарегистрировано более 2 млн исполнителей из Москвы, при этом большая часть из них не состоят на бирже труда и не имеют трудовых отношений, уточняют авторы письма. Сейчас пропуск могут получить только те самозанятые, которые состоят на учёте в ФНС — это около 600 тысяч человек по всей стране.
- В первую «нерабочую» неделю количество исполнителей на площадке выросло на 38%, а в апреле оборот на YouDo снизился на 30-40% по сравнению с мартом — обычно оборот агрегатора составляет около 1 млрд рублей в месяц.
- Доходы Profi.ru падают на 40-50%, заявил гендиректор сервиса Егор Руди. Месячный оборот в компании не раскрыли.
- Оборот сервисов падает в основном не из-за отсутствия пропусков у исполнителей, а из-за сокращения спроса, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, в результате экономического спада объём рынка сервисов бытовых услуг в 2020 году может сократиться на 40%.
- «Специалисты, которые могут работать онлайн, например репетиторы, тоже столкнутся со снижением доходов, поскольку рынок будет перенасыщен предложениями, в том числе из регионов, где цены существенно ниже», — отметил Бурмистров.
Новые сервисы, обновления инструментов, опыт использования и полезные приёмы.
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Сергей М
Что-то не совсем понятно - самозанятые на площадках, самозанятые по данным фнс.
Если они хотят, чтобы зарегистрированные у них получали пропуска, то конечно никто на это не пойдёт. Вся Москва зарегистрируется тогда. И так агрегаторы для оформления пропусков не по работе используют. Не буду писать названия.
Ann LukashenkoСергей
В фнс не обязательно будут зарегистрированы как самозанятые. Могут как ип или физлицо с 13% ндфл.
Вообще можно было бы использовать для пропусков заказ с выбранным исполнителем. Выбран исполнителем - получи пропуск. И людям заработать, и не раздавать пропуск всяким левым.
Sergey PopadyinAnn
С другого аккаунта себя выбираешь исполнителем - получаешь пропуск, бред же )
Ann LukashenkoSergey
И оплачиваешь заказ сам себе, а процент отдаёшь площадке. Плата за пропуск.
Michael ShramkoAnn
О каком проценте речь? Там же вроде только отклики исполнителей ценой от 10 до 600 руб
Sergey PopadyinAnn
Опять бред, в процессах разберитесь хоть. Даже если проводить все через сделку без риска, кто будет весь этот хлам модерировать в случае, если начнут абьюзить? Ставишь минимальную цену, максимальный сроки выполнения - может там не один раз на объект есть ездить придется.
Нормальное решение - официально зарегистрированные самозанятые, ИП сами выписывают себе пропуска и ездят, так как они сами себе работодатели, а все не официалы с сервисных агрегаторов - идут лесом!
Мистер Блондин
Самозанятые могут поинтересоваться у проституток, о том как получить пропуск
Michael PetrovМистер
я понимаю, что под 2 слоями макияжа сложно разобрать лицо, но блюрьте хоть людей, когда палите такие профессии.
Dima BaychapanovМистер
выдавали бы проститутки пропуска - цены бы им не было.
Александр Козелько
Что это за самозанятые такие, которые не зарегистрированы в фнс? По закону это называется «лица, незаконно ведущие предпринимательскую деятельность».
Евгений ЛаринАлександр
Оборотни мля.. Как налоги не платить это тип физлица друг другу помогают, а как пропуска так замозанятые.. Давно пора вздрючитьэ тих аггрегаторов и серийныйх продавцов на авито заодно
Эмилия Теплова
Может просто отменить карантин уже и всё?
Понятно что всем куда-то надо, не просто так выходят.
Сейчас каждая отрасль получит разрешение. Смысл тянуть?
Fedor NgunЭмилия
ты имеешь полное право самозапереться и самооштрафоваться. Воспользуйся им и не лезь в нашу жизнь.
Машрум
Видел в новостях по первому каналу, рассказывали, кто получил пропуск на проход. Показали сантехника, на вопрос Куда и зачем он идет? Он ответил: Кран то нужно поменять.
Почему в карантин нужно вдруг менять кран? Это что, жизненная необходимость? Потерпеть пару месяцев нельзя что ли? В чем смысл то тогда всех этих защитных мер, если любой сантехник будет ходить по квартирам для подработки?
Ann LukashenkoМашрум
У вас никогда сантехника не ломалась? Она ведь никогда заранее не предупреждает😏
МашрумAnn
вопрос в то, что как определить, нужен ли срочный ремонт или это upgrade?
Евгений ЛаринМашрум
а если прорвало
МашрумЕвгений
В каждом районе есть сантехник. Пусть вызывают местного через ЖЭК. Если проблема окажется не серьезной, то выписывать штрафы тем, кто заказал услугу.
Fedor NgunМашрум
Тебя забыли спросить. Таких активистов всего через месяц будут бить.
Michael ShramkoЕвгений
Вот те кто не хочет свои отдавать будут в говне резвиться ... ехууу
Fedor NgunМашрум
Платит ли государство компенсацию неработающему сантехнику? Нет?
Может быть свидетели Секты Святого Карантина скинулись и выплачивают ипотеки всем людям, которые лишились работы?
Тоже нет?
Так вот: люди будут работать, потом бунтовать против вашего идиотизма.
МашрумFedor
Начнем того, что у государства наши с вами деньги. И я против, чтобы мои деньги выдавали сантехнику. Они и так в три дорога дерут и налоги не платят. Означает ли это, что они во время кризиса должны ходить по улицам и всех заражать? Категорически нет!
Fedor NgunМашрум
Раз ты против компенсаций - они будут работать. А будешь выступать - побьют.
А если государство будет продолжать запрещать работать и требовать налоги и выплаты - то будет большая кровь.
МашрумFedor
Будут работать, значит нужно сажать в тюрьму. Начнут бить, разрешить населению оружие.
Fedor NgunМашрум
так население с оружием опаснее именно вам, белкам-истеричкам. Ты вообще неверно оцениваешь расстановку сил.
первые проблемы у вас возникнут на майские.
МашрумFedor
Правда нужно чем-то сантехников занять, а то все говно в коментах на VC будут выплескивать
Michael ShramkoМашрум
Посчитай отчисления твоих денег на налоги. Уверен, там не миллионы каждому сантехнику.
Fedor NgunMichael
где выплаты? нет? Значит все. Можно и нужно работать!
Не согласен? Обеспечь потерявшим работу выплату ипотек. Как хочешь так и обеспечь. Требуй с Путина или скидывайся - выбор твой.
Michael ShramkoFedor
Да о каких выплатах кроме пособий речь. Машрум это отметил как раз.
Я вот тоже жир не накопил, что в это время в х не дуть... а если бы накопил то плевать на выплаты с большой горы.
Fedor NgunMichael
если запрещаешь людям работать- - плати компенсации такие чтобы люди могли выплачивать ипотеки.
МашрумFedor
Набрать кредитов, ипотеки. а потом просить деньги у государства. Профит!
Fedor NgunМашрум
не просто так - а после запрета работать. Не хочешь компенсировать? Не запрещай, все просто.
МашрумFedor
Работать не запрещают. На время карантина, найди подработку на удаленке, вместо того, чтобы срать на VC
Fedor NgunМашрум
именно что запрещают. Компенсируй запреты. не хочешь? Не запрещай. все просто.
МашрумFedor
Такой механизм есть: Пособие по безработице
Месье НикитаМашрум
Чтоб ты жил на пособие весь год.
МашрумМесье
Это лучше чем вообще ничего
Fedor NgunМашрум
механизм есть - а пособий нет. И если пособия не компенсируют убытков - они недостаточны. Будут работать!
Или плати. Все у нас добрые за чужой счет.
МашрумFedor
На всякий случай, сообщу о ваших намерениях в Прокуратуру
Fedor NgunМашрум
У меня нет никаких намерений, откуда? и я категорически против насилия. Но уровень дискуссии прекрасен.
МашрумMichael
Сантехников давно пора лицензировать, а их труд обелять. Как это сделано во всем мире. Надеюсь, что Мишустин первым делом этим займется.
Michael ShramkoМашрум
Отличная идея, уважаемый! Будет меньше кидалова, думаю я.
Месье НикитаMichael
А на деле будет больше взяток и удорожание услуг. Отличная мысль.
МашрумМесье
За что именно взятки то? Как раз белая схема. Качество услуг вырастет в разы.
PURGE PROD
Зачем?)
Две конторы мошенники
АлександрPURGE
А ты зелёная тучка