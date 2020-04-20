Сейчас пропуск могут получить только те, кто состоит на учёте в ФНС.
- Онлайн-сервисы YouDo и Profi.ru направили в мэрию Москвы письмо с просьбой разрешить самозанятым, зарегистрированным в этих агрегаторах, получать пропуска «для рабочих граждан» для незапрещённой указом мэра работы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
- Суммарно на YouDo и Profi.ru зарегистрировано более 2 млн исполнителей из Москвы, при этом большая часть из них не состоят на бирже труда и не имеют трудовых отношений, уточняют авторы письма. Сейчас пропуск могут получить только те самозанятые, которые состоят на учёте в ФНС — это около 600 тысяч человек по всей стране.
- В первую «нерабочую» неделю количество исполнителей на площадке выросло на 38%, а в апреле оборот на YouDo снизился на 30-40% по сравнению с мартом — обычно оборот агрегатора составляет около 1 млрд рублей в месяц.
- Доходы Profi.ru падают на 40-50%, заявил гендиректор сервиса Егор Руди. Месячный оборот в компании не раскрыли.
- Оборот сервисов падает в основном не из-за отсутствия пропусков у исполнителей, а из-за сокращения спроса, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, в результате экономического спада объём рынка сервисов бытовых услуг в 2020 году может сократиться на 40%.
- «Специалисты, которые могут работать онлайн, например репетиторы, тоже столкнутся со снижением доходов, поскольку рынок будет перенасыщен предложениями, в том числе из регионов, где цены существенно ниже», — отметил Бурмистров.
Новые сервисы, обновления инструментов, опыт использования и полезные приёмы.
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Сергей М
Что-то не совсем понятно - самозанятые на площадках, самозанятые по данным фнс.
Если они хотят, чтобы зарегистрированные у них получали пропуска, то конечно никто на это не пойдёт. Вся Москва зарегистрируется тогда. И так агрегаторы для оформления пропусков не по работе используют. Не буду писать названия.