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Лиана Липанова
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Facebook выпустила приложение для стриминга игр — конкурента Twitch на мобильных устройствах Материал редакции

Компания планировала выпустить его летом, но перенесла релиз из-за роста популярности игр на фоне пандемии.

  • Facebook запустила бесплатное мобильное приложение Facebook Gaming для стриминга игр, оно появилось в магазине Google Play, сообщает The New York Times. Версия для iOS появится в App Store сразу после одобрения Apple, заявили в компании.
  • Приложение позволяет транслировать и смотреть игры в режиме реального времени. Facebook Gaming ориентировано на мобильные игры. Ссылку на трансляцию можно опубликовать на личной странице в Facebook. В компании заявили, что игровым контентом в соцсети каждый месяц интересуются более 700 млн из 2,5 млрд пользователей .
  • Пока в приложении нет рекламы. Компания планирует зарабатывать на комиссии с пожертвований. Facebook хочет собрать аудиторию, прежде чем добавлять другие способы монетизации.
  • Соцсеть планировала запустить Facebook Gaming в июне, но ускорила свои планы из-за «карантина» — киберспортивная индустрия переживает бурный рост на фоне массовой «самоизоляции», пишет NYT. Пандемия подтолкнула компанию к ускорению запуска и других игровых проектов, отметили в компании.
  • Сервис тестировали последние 18 месяцев в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. Среди конкурентом компании — Twitch от Amazon, YouTube от Google и Mixer от Microsoft, отмечает издание.

#новость #facebook

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Dmitry Porkhaev

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Прикольно, как раз хотел Cod mobile постримить)

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Георгий Владимирович

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Во время) мы как раз собрали раннюю альфа версию игры Blue Chips. Будущая убийца Monopoly

Кому интересно, гляньте геймплейное видео и можете скачать поиграть, ссылка под роликом. Жду фидбека :)

https://youtu.be/C5Vp3EapBP4

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Yury Kotov

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А я матчи Tennis Clash

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