Компания планировала выпустить его летом, но перенесла релиз из-за роста популярности игр на фоне пандемии.
- Facebook запустила бесплатное мобильное приложение Facebook Gaming для стриминга игр, оно появилось в магазине Google Play, сообщает The New York Times. Версия для iOS появится в App Store сразу после одобрения Apple, заявили в компании.
- Приложение позволяет транслировать и смотреть игры в режиме реального времени. Facebook Gaming ориентировано на мобильные игры. Ссылку на трансляцию можно опубликовать на личной странице в Facebook. В компании заявили, что игровым контентом в соцсети каждый месяц интересуются более 700 млн из 2,5 млрд пользователей .
- Пока в приложении нет рекламы. Компания планирует зарабатывать на комиссии с пожертвований. Facebook хочет собрать аудиторию, прежде чем добавлять другие способы монетизации.
- Соцсеть планировала запустить Facebook Gaming в июне, но ускорила свои планы из-за «карантина» — киберспортивная индустрия переживает бурный рост на фоне массовой «самоизоляции», пишет NYT. Пандемия подтолкнула компанию к ускорению запуска и других игровых проектов, отметили в компании.
- Сервис тестировали последние 18 месяцев в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. Среди конкурентом компании — Twitch от Amazon, YouTube от Google и Mixer от Microsoft, отмечает издание.
Новые сервисы, обновления инструментов, опыт использования и полезные приёмы.
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Dmitry Porkhaev
Прикольно, как раз хотел Cod mobile постримить)
Георгий Владимирович
Во время) мы как раз собрали раннюю альфа версию игры Blue Chips. Будущая убийца Monopoly
Кому интересно, гляньте геймплейное видео и можете скачать поиграть, ссылка под роликом. Жду фидбека :)
https://youtu.be/C5Vp3EapBP4
Yury Kotov
А я матчи Tennis Clash