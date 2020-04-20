За пять дней приложение скачали более 700 тысяч раз, говорят разработчики.

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Лидером топ-чарта российского App Store в категории «Фото и видео» стало бесплатное приложение «Icon: ваши дети со звездами». Его выпустили 14 апреля 2020 года и за пять дней скачали более 700 тысяч раз, рассказал vc.ru сооснователь проекта Кирилл Чеканов.

По данным App Annie, 19 апреля Icon также было лидером общего топа бесплатных приложений App Store в России.

Сервис позволяет представить, как мог бы выглядеть ребёнок пользователя и знаменитости: пользователь должен загрузить свою фотографию и выбрать известную личность. Затем нейросеть анализирует черты лица обоих «родителей», ещё один алгоритм — создаёт «нового человека», возраст которого можно настроить от 5 до 37 лет.

Icon

«Хотели протестировать технологию и посмотреть на то, как её примет аудитория. Честно, такого интереса от пользователей не ждал никто. По плану хотели сделать 150-200 тысяч скачиваний, в итоге за пять дней скачали более 700 тысяч человек и цифра растет на 100-130 тысяч каждый день», — отмечает Чеканов. По его мнению, приложение стало популярным благодаря блогерам.

Приложение бесплатное, но для открытия дополнительных функций нужна подписка — 299 рублей в неделю или 999 рублей в месяц. Также есть встроенные покупки — например, открыть доступ ко всем изображениям знаменитостей стоит 299 рублей. Количество платных подписчиков в компании не раскрывают.

Чеканов заверил, что сервис не хранит фотографии пользователей. К 20 апреля они «сгенерировали» более 11,8 млн фотографий «детей». В базе знаменитостей больше 100 человек.

Продуктом занимается команда из четырех разработчиков с февраля 2020 года, говорит Чеканов. Помимо себя среди основателей он называет Григория Тареева и Дмитрия Погосяна.