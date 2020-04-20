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За пять дней приложение скачали более 700 тысяч раз, говорят разработчики.
Лидером топ-чарта российского App Store в категории «Фото и видео» стало бесплатное приложение «Icon: ваши дети со звездами». Его выпустили 14 апреля 2020 года и за пять дней скачали более 700 тысяч раз, рассказал vc.ru сооснователь проекта Кирилл Чеканов.
По данным App Annie, 19 апреля Icon также было лидером общего топа бесплатных приложений App Store в России.
Сервис позволяет представить, как мог бы выглядеть ребёнок пользователя и знаменитости: пользователь должен загрузить свою фотографию и выбрать известную личность. Затем нейросеть анализирует черты лица обоих «родителей», ещё один алгоритм — создаёт «нового человека», возраст которого можно настроить от 5 до 37 лет.
«Хотели протестировать технологию и посмотреть на то, как её примет аудитория. Честно, такого интереса от пользователей не ждал никто. По плану хотели сделать 150-200 тысяч скачиваний, в итоге за пять дней скачали более 700 тысяч человек и цифра растет на 100-130 тысяч каждый день», — отмечает Чеканов. По его мнению, приложение стало популярным благодаря блогерам.
Приложение бесплатное, но для открытия дополнительных функций нужна подписка — 299 рублей в неделю или 999 рублей в месяц. Также есть встроенные покупки — например, открыть доступ ко всем изображениям знаменитостей стоит 299 рублей. Количество платных подписчиков в компании не раскрывают.
Чеканов заверил, что сервис не хранит фотографии пользователей. К 20 апреля они «сгенерировали» более 11,8 млн фотографий «детей». В базе знаменитостей больше 100 человек.
Продуктом занимается команда из четырех разработчиков с февраля 2020 года, говорит Чеканов. Помимо себя среди основателей он называет Григория Тареева и Дмитрия Погосяна.
Как это развидеть ?)
Это дно российского аппстора?
Печально но нет, пользователи такого это люди которые нас окружают... каждый день...
15 долларов в месяц за это? Ребята очень самоуверенные
Честно, такого интереса от пользователей не ждал никто.
А то что закупили рекламу у кучи топовых блоггеров, видимо как-то забыли.
кто попробовал, выложите свою фотку
А кто-то пробовал загрузить туда Тома Круза и Костю Хабенского? Какой у них будет ребенок? Самому чет стрёмно такое качать :)
Респект! MVP вышел на славу! ;)
Комментарий удален
Комментарий удален
Это временный эффект от рекламы, люди поиграются и удалят. Похоже на приложение Face App вроде называлось. Но бабла успеют наверное срубить ☺
А можно увидеть предполагаемое фото ребёнка Рона Джереми и Кейтлин Дженнер?
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