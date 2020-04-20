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Сервисы
Татьяна Боброва
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В топ App Store выбралось российское приложение Icon — оно показывает, как мог бы выглядеть «ребёнок» от знаменитости Материал редакции

За пять дней приложение скачали более 700 тысяч раз, говорят разработчики.

23 комментария
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Лидером топ-чарта российского App Store в категории «Фото и видео» стало бесплатное приложение «Icon: ваши дети со звездами». Его выпустили 14 апреля 2020 года и за пять дней скачали более 700 тысяч раз, рассказал vc.ru сооснователь проекта Кирилл Чеканов.

По данным App Annie, 19 апреля Icon также было лидером общего топа бесплатных приложений App Store в России.

Сервис позволяет представить, как мог бы выглядеть ребёнок пользователя и знаменитости: пользователь должен загрузить свою фотографию и выбрать известную личность. Затем нейросеть анализирует черты лица обоих «родителей», ещё один алгоритм — создаёт «нового человека», возраст которого можно настроить от 5 до 37 лет.

Icon

«Хотели протестировать технологию и посмотреть на то, как её примет аудитория. Честно, такого интереса от пользователей не ждал никто. По плану хотели сделать 150-200 тысяч скачиваний, в итоге за пять дней скачали более 700 тысяч человек и цифра растет на 100-130 тысяч каждый день», — отмечает Чеканов. По его мнению, приложение стало популярным благодаря блогерам.

Приложение бесплатное, но для открытия дополнительных функций нужна подписка — 299 рублей в неделю или 999 рублей в месяц. Также есть встроенные покупки — например, открыть доступ ко всем изображениям знаменитостей стоит 299 рублей. Количество платных подписчиков в компании не раскрывают.

Чеканов заверил, что сервис не хранит фотографии пользователей. К 20 апреля они «сгенерировали» более 11,8 млн фотографий «детей». В базе знаменитостей больше 100 человек.

Продуктом занимается команда из четырех разработчиков с февраля 2020 года, говорит Чеканов. Помимо себя среди основателей он называет Григория Тареева и Дмитрия Погосяна.

#новость #стартапы

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23 комментария
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Andrey Smalkov

11

Как это развидеть ?)

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Deniss Karpak

Andrey
0

Ахах бля

Ответить

Anastasia Light

9

А там есть Олег Монгол или лысый из Bra? Подруга интересуется. 😏

Ответить

Kirill Sokolov

8

Господи, какая дичь

Ответить

Яков Морозов

5

Это дно российского аппстора?

Ответить

ЯжПрограммист

Яков
1

Печально но нет, пользователи такого это люди которые нас окружают... каждый день...

Ответить

Влад Кудинов

4

15 долларов в месяц за это? Ребята очень самоуверенные

Ответить

Денис Ушаков

Влад
3
Ответить

EldarToleubay

Влад
1

В наше время их самоуверенность оправданная.

Ответить

VKbeatzRus .

4

Интересно, а на использование их образов знаменитости разрешение давали?)

Ответить

Роман Лебедев

4

Честно, такого интереса от пользователей не ждал никто.

А то что закупили рекламу у кучи топовых блоггеров, видимо как-то забыли.

Ответить

Машрум

2

кто попробовал, выложите свою фотку

Ответить

Григорий Тареев

Машрум
1
Ответить

Машрум

Григорий
0

ощущение, что фото ребенка с интернет скачали

Ответить

Jack Art

2

Дичь какая. Скам очередной, а они этим ещё и хвастаются

Ответить

ЯжПрограммист

2

А кто-то пробовал загрузить туда Тома Круза и Костю Хабенского? Какой у них будет ребенок?  Самому чет стрёмно такое качать :)

Ответить

Dennis Gerasimov

ЯжПрограммист
0

Тогда и Панина с собачкой

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Vitaliy Golubev

0

 Респект! MVP вышел на славу! ;)

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Машрум

Vitaliy
0

на FB таких цыган завались.. . на любое лицо ребенка глаза вставляешь,вот тебе и микс...

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Volodya Agadzhanov

1

Ещё и в топе!!! Кто все эти люди???

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Комментарий удален

Kingoff

0

Это временный эффект от рекламы, люди поиграются и удалят. Похоже на приложение Face App вроде называлось. Но бабла успеют наверное срубить ☺

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Dennis Gerasimov

0

Это все, что сцуко надо знать про хомячков

ЗЫ: Разработчику - респектос

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Алексис Второй

0

А можно увидеть предполагаемое фото ребёнка Рона Джереми и Кейтлин Дженнер?

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