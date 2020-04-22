Мессенджер можно скачать как отдельное приложение или пользоваться им в сервисе и на сайте «Яндекса».

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«Яндекс» представил «Яндекс.Мессенджер» — он заменит сервис «Яндекс.Чаты», рассказали vc.ru в компании.

В мессенджере можно вести каналы, совершать аудио- и видеозвонки. В мессенджере есть каналы крупных СМИ, «Яндекс», «Кинопоиск» и другие.

Одна из функций приложения — расшифровка голосовых сообщений. Они превращаются в текст благодаря технологии распознавания речи SpeechKit. Пользователи также могут обмениваться «реакциями» и использовать стикеры.

Приложение можно запускать отдельно, оно также встроено в мобильное приложение «Яндекса», десктопный браузер и главную страницу поисковика.

В обновлённом мессенджере уже есть все пользователи «Яндекса». Достаточно разрешить доступ к контактам.

Компания тестировала мессенджер с 2018 года, писало в феврале 2019 года 3DNews — тогда он назывался «Яндекс.Чаты». В нём пользователи могли общаться с соседями по району, связываться с магазинами на «Яндекс.Маркете» и так далее.

«Теперь на всех сервисах «Яндекса» чаты стали мессенджером», — пояснили в компании. Аудиторию сервиса «Яндекс.Чаты» компания не раскрывает.