Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Галина Мубаракшина
3220

«Яндекс» представил мессенджер с автоматической расшифровкой голосовых сообщений — он заменит «Яндекс.Чаты» Материал редакции

Мессенджер можно скачать как отдельное приложение или пользоваться им в сервисе и на сайте «Яндекса».

45 комментариев
В закладки

«Яндекс» представил «Яндекс.Мессенджер» — он заменит сервис «Яндекс.Чаты», рассказали vc.ru в компании.

В мессенджере можно вести каналы, совершать аудио- и видеозвонки. В мессенджере есть каналы крупных СМИ, «Яндекс», «Кинопоиск» и другие.

Одна из функций приложения — расшифровка голосовых сообщений. Они превращаются в текст благодаря технологии распознавания речи SpeechKit. Пользователи также могут обмениваться «реакциями» и использовать стикеры.

Приложение можно запускать отдельно, оно также встроено в мобильное приложение «Яндекса», десктопный браузер и главную страницу поисковика.

В обновлённом мессенджере уже есть все пользователи «Яндекса». Достаточно разрешить доступ к контактам.

Компания тестировала мессенджер с 2018 года, писало в феврале 2019 года 3DNews — тогда он назывался «Яндекс.Чаты». В нём пользователи могли общаться с соседями по району, связываться с магазинами на «Яндекс.Маркете» и так далее.

«Теперь на всех сервисах «Яндекса» чаты стали мессенджером», — пояснили в компании. Аудиторию сервиса «Яндекс.Чаты» компания не раскрывает.

#новость #яндекс #мессенджер

Сервисы
Новые сервисы, обновления инструментов, опыт использования и полезные приёмы.
7
14
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0441\u0441\u0435\u043d\u0434\u0436\u0435\u0440"], "comments": 45, "likes": 14, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 121627, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Apr 2020 15:00:46 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Кризис: что делать с лидгеном
Список бизнесов, которые растут в кризис — в блоге Артемия Лебедева
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
45 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Антон Ерофеев

26

Товарищ майор устал от руки переписывать

Ответить

Eugene Smirnov

Антон
2

Истина.

Ответить

Дмитрий Оверчук

8

голосовухи так допекли всех, что яндекс решил выпустить мессенджер, превращающий их в текст

Ответить

Павел Белоглазов

Дмитрий
2

Вслед за ISQ прям )

Ответить

Алексей Петровский

Дмитрий
0

Даже в вк есть боты, которые это делают

Ответить

Bogdan Iluhin

Алексей
0

даже в icq есть такая функция, как и боты в телеграме, как и десятки других приложений с такой функцией

Ответить

Viktor Mann

8

Больше мессенджеров Богу мессенджеров.

Ответить

Иван Касаткин

5

Яндекс.Мессенджер – великолепное название, как раз для моей бабушки!

Ответить

Anton Korbutyak

Иван
10

Название "Яндекс.Лавка" как мессенджер для бабушек, конечно, подошло бы идеально...

Ответить

Юрий Чиглинцев

Anton
2

Яндекс.Скамейка

Ответить

Роман Моисеев

Anton
0

Хехе) Хорошая шутка!

Ответить

Eugene Smirnov

Иван
1

Так Яндекс для неё и работает. Для твоей мамы и твоей бабушки. А ты на передовой слэком пользуйся да телеграмом.

Ответить

ilowen

Eugene
0

Думаю, смысл коммента в том, что какая бабка выговорит это название? 
Петровна! Добавить меня в яндекс месан..дрдрдр..ре!

Ответить

Yury Kotov

5

Как тебе такое Павел Дуров!

Ответить

Leonid Sobchenko

3

у меня в детстве был брейнринг. Тема была украинские философы. На 20 вопросов был одинаковый ответ. Григорий Савич Сковорода. Как вы понимаете, с яндексом может быть та же история.
Яндекс, тебя слишком много.Остановись.

Ответить

Eugene Smirnov

2

Зае..сь, а в аппсторе нет что ли? Или предпочтительно у бабушек андроиды ?

Ответить

Станислав Р.

Eugene
0

Есть Яндекс.Чаты

Ответить

Юрий Алёхин

2

А можно сделать мессенджер, который будет пиздить током за попытку отправки голосовухи?

Ответить

Рустам Q

2

сделали бы функцию, что ты не хочешь получать голосовые сообщения

Ответить

Li Bel

Рустам
0

Да, ненавижу их)

Ответить

Антон Ерофеев

1

Товарищ майор устал от руки переписывать?

Ответить

Ivan Boldyrev

Антон
0

Товарищ майор устал от руки переписывать. 

Ответить

Евгений Разманов

1

В 2020 кто-то ещё уверен, что товарищ майор не смотрит трафик в забугорных мессенджерах, лол.

Ответить

Viktor Mann

Евгений
0

Одно дело смотреть - другое дело истребовать данные и посадить на бутылку уже сложнее.

Ответить

Евгений Разманов

Viktor
0

Есть мнение, все эти технические препоны - пшик для оперативной работы. Если уважаемым людям (неважно в какой стране) понадобится - достанут из-под земли, причём на законных основаниях, и никакие скрытые чатики и шифрование не помогут.

Ответить

Николай Демидов

Евгений
0

А многие из нас нужны уважаемым людям?
Совершенной защиты нет, но чем больше препонов, тем безопаснее.

Ответить

Сергей Ругов

1

Яндекс представил Яндекс.Мессенджер — он заменит Яндекс.Чаты. В мессенджере есть каналы Яндекса, а также поиск Яндекса. Приложение интегрировано в мобильное приложение Яндекса (т.е. в приложении Яндекса уже встроен Яндекс.Мессенджер, который заменит Яндекс.Чаты. В приложение сразу зарегистрировали всех пользователей Яндекса. Яндекса. Яндекса. Яндекса.

Ответить

Alexey Gavrilov

Сергей
0

Ещё можно при просмотре ленты дзена автоматически регистрировать аккаунт Яндекс, ух как база аккаунтов вырастет)

Ответить

Альберт Алиев

0

Немного не успели. ICQ выкатил тоже самое неделю назад.

Ответить

Li Bel

Альберт
0

Яндексу пофиг, у него аудитория бабушек больше)

Ответить

ICQ New

Альберт
0

Задаем тренды))

Ответить

Сергей Щукин

0

Расшифровка голосового - это гениально!
Голосовые - это зло

Ответить

Maxim Kaskov

0

А Яндекс.Цензура в него также входит как и в Карты?

Ответить

Alexander Nishakov

0

А есть решение для Telegram, Whatsapp для  озвучи голосовух?

Ответить

Stepan Korobeinikov

Alexander
0

Есть боты

Ответить

Nikita Kolmogorov

Alexander
0

Есть мой https://t.me/voicybot :)

Ответить

Тарас Рязанцев

0

С этими "распознавателями" скоро вообще забудут как надо писать. Договор недавно писал от руки так забодался как лось, выводя закорючки
_.
Лучше бы переводчиком хорошим озаботились. А то один гугл, перевод которого вошел в легенды (как и промт ранее). :/

Ответить

Иван Петров

0

А будет ли работать интеграция с Живосайтом?

Ответить

Вера Гагарина

0

О! Голосовые сообщения — теперь и в чатах :)

Ответить

Ivan Miasnikov

0

Не думаю, что бумажные самолетики такой конструкции будут хорошо летать..

Ответить

ilowen

0

Телеграм напрегся

Ответить

lakoros

0

Наконец все передали свои мессенджеры под телеграм. 
название среднее. Яндекс(Я) мессенджер.
"Напиши мне в яндекс" почту? нужно будет добавлять что мессенджер.
"напиши в мессенжер" какой бл? тоже нужно полностью.

Тут пока нет тёмной темы. Избранное есть как сообщения самому себе.
Главное окно, реклама. Неудобно.
Настроек оформления никаких нет, ни цвета ни размера шрифта.

Ответить

Bot Fabric

–1

Есть вероятность что теперь Яндекс обгонит ВКонтакте по количеству посаженных пользователей, неосторожно выражающих право на свободу слова

Ответить

Oleg Matveenko

–2

Яндекс рисует айфоны, но без челки. Iphone 13 leaked или намек на новый яндекс телефон?

Ответить

Павел

Oleg
0

Обычные скриншоты iOS, в которых чёлка просто не отображается.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Точка
Подписан
Отписаться
Точка запустила эскроу-сервис для безопасных сделок с партнерами
Банк для предпринимателей и предприятий Точка и сервис для защищенных сделок SafeCrow запустили услугу «Безопасная сдел…
0
Sports.ru
Подписан
Отписаться
Приключения Sports.ru в архиве ФСБ. Или как мы делали подкаст про основателей «Спартака»
Судьба братьев Старостиных и внезапное признание в любви к ФСБ.
2
ivi
Подписан
Отписаться
Инопланетяне существуют?- конечно . Нас явно ожидает встреча с ними
"Инопланетяне существуют?- конечно . Нас явно ожидает встреча с ними. Очень надеюсь стать свидетелем этого." - этими мы…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Laugh Radiant
за день
>Снимать деньги в «Сбербанке» не надо, сюда нужно нести все ваши деньги Ыыыы )) >Ситуация (с изъятием денег) невозможна Ах-ха-ха )))
«Снимать деньги в “Сбербанке” не надо, сюда нужно нести все ваши деньги»: главное из интервью Германа Грефа для Rambler
Артур Петрашов
за неделю
$399 = 39 999 рублей.    ¯\_(ツ)_/¯
Apple представила новый iPhone SE по цене от 39 900 рублей

Прямой эфир

Li Bel

«Яндекс» представил мессенджер…

lakoros

Mail.ru Group открыла продажу…

Bulat Ziganshin

«Снимать деньги в “Сбербанке…

Николай Демидов

Деньги вырвались вперёд: на…

Ivan Boldyrev

«Яндекс» представил мессенджер…

Kelerius

«Шоколадница», «Теремок» и…

Михаил Анюков

Секреты успеха Slack

Mikhail Golovanov

«Авто.ру» объявил конкурс на…

Павел

«Яндекс» представил мессенджер…

lakoros

«Яндекс» представил мессенджер…

Alex Petrov

Как правительство США…

Ильюша Громозов

Предприниматели пожаловались на…

Alexey Nekrasov

Деньги вырвались вперёд: на…

Arthur Niazyan

Почему государство не поможет…

Name

Обзор Верховного суда от 21…

Alexey Praskovin

Готовы кормить мигрантов?

Ольга Стогова

«Шоколадница», «Теремок» и…

Николай Западный

Готовы кормить мигрантов?

Nikita Kolmogorov

«Яндекс» представил мессенджер…

Михаил Анюков

Деньги вырвались вперёд: на…