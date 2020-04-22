Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Мессенджер можно скачать как отдельное приложение или пользоваться им в сервисе и на сайте «Яндекса».
«Яндекс» представил «Яндекс.Мессенджер» — он заменит сервис «Яндекс.Чаты», рассказали vc.ru в компании.
В мессенджере можно вести каналы, совершать аудио- и видеозвонки. В мессенджере есть каналы крупных СМИ, «Яндекс», «Кинопоиск» и другие.
Одна из функций приложения — расшифровка голосовых сообщений. Они превращаются в текст благодаря технологии распознавания речи SpeechKit. Пользователи также могут обмениваться «реакциями» и использовать стикеры.
Приложение можно запускать отдельно, оно также встроено в мобильное приложение «Яндекса», десктопный браузер и главную страницу поисковика.
В обновлённом мессенджере уже есть все пользователи «Яндекса». Достаточно разрешить доступ к контактам.
Компания тестировала мессенджер с 2018 года, писало в феврале 2019 года 3DNews — тогда он назывался «Яндекс.Чаты». В нём пользователи могли общаться с соседями по району, связываться с магазинами на «Яндекс.Маркете» и так далее.
«Теперь на всех сервисах «Яндекса» чаты стали мессенджером», — пояснили в компании. Аудиторию сервиса «Яндекс.Чаты» компания не раскрывает.
Товарищ майор устал от руки переписывать
голосовухи так допекли всех, что яндекс решил выпустить мессенджер, превращающий их в текст
Даже в вк есть боты, которые это делают
даже в icq есть такая функция, как и боты в телеграме, как и десятки других приложений с такой функцией
Яндекс.Мессенджер – великолепное название, как раз для моей бабушки!
Название "Яндекс.Лавка" как мессенджер для бабушек, конечно, подошло бы идеально...
Так Яндекс для неё и работает. Для твоей мамы и твоей бабушки. А ты на передовой слэком пользуйся да телеграмом.
у меня в детстве был брейнринг. Тема была украинские философы. На 20 вопросов был одинаковый ответ. Григорий Савич Сковорода. Как вы понимаете, с яндексом может быть та же история.
Яндекс, тебя слишком много.Остановись.
Зае..сь, а в аппсторе нет что ли? Или предпочтительно у бабушек андроиды ?
А можно сделать мессенджер, который будет пиздить током за попытку отправки голосовухи?
сделали бы функцию, что ты не хочешь получать голосовые сообщения
Товарищ майор устал от руки переписывать?
В 2020 кто-то ещё уверен, что товарищ майор не смотрит трафик в забугорных мессенджерах, лол.
Одно дело смотреть - другое дело истребовать данные и посадить на бутылку уже сложнее.
Есть мнение, все эти технические препоны - пшик для оперативной работы. Если уважаемым людям (неважно в какой стране) понадобится - достанут из-под земли, причём на законных основаниях, и никакие скрытые чатики и шифрование не помогут.
А многие из нас нужны уважаемым людям?
Совершенной защиты нет, но чем больше препонов, тем безопаснее.
Яндекс представил Яндекс.Мессенджер — он заменит Яндекс.Чаты. В мессенджере есть каналы Яндекса, а также поиск Яндекса. Приложение интегрировано в мобильное приложение Яндекса (т.е. в приложении Яндекса уже встроен Яндекс.Мессенджер, который заменит Яндекс.Чаты. В приложение сразу зарегистрировали всех пользователей Яндекса. Яндекса. Яндекса. Яндекса.
Ещё можно при просмотре ленты дзена автоматически регистрировать аккаунт Яндекс, ух как база аккаунтов вырастет)
Немного не успели. ICQ выкатил тоже самое неделю назад.
А есть решение для Telegram, Whatsapp для озвучи голосовух?
С этими "распознавателями" скоро вообще забудут как надо писать. Договор недавно писал от руки так забодался как лось, выводя закорючки
_.
Лучше бы переводчиком хорошим озаботились. А то один гугл, перевод которого вошел в легенды (как и промт ранее). :/
Наконец все передали свои мессенджеры под телеграм.
название среднее. Яндекс(Я) мессенджер.
"Напиши мне в яндекс" почту? нужно будет добавлять что мессенджер.
"напиши в мессенжер" какой бл? тоже нужно полностью.
Тут пока нет тёмной темы. Избранное есть как сообщения самому себе.
Главное окно, реклама. Неудобно.
Настроек оформления никаких нет, ни цвета ни размера шрифта.
Есть вероятность что теперь Яндекс обгонит ВКонтакте по количеству посаженных пользователей, неосторожно выражающих право на свободу слова
Яндекс рисует айфоны, но без челки. Iphone 13 leaked или намек на новый яндекс телефон?
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