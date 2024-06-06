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Таня Боброва
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Минцифры начало обсуждать возможность переноса телефонного номера к другому оператору между регионами

Пока это можно сделать только в пределах одного региона.

  • Минцифры обсуждает с участниками рынка связи процедуру переноса номера от оператора к оператору между регионами, пишет «Ъ». То есть у россиян «появится возможность сохранить номер телефона, например, при переезде в другой регион».
  • По данным газеты, ФАС рекомендовала министерству «интенсифицировать работу» по упрощению переноса номеров и проработать сокращение сроков с восьми до двух дней.
  • Перенос номера от одного оператора связи к другому работает в России с декабря 2013 года, но абоненты могут это сделать только в пределах одного региона. Процедура занимает до восьми дней.
  • В конце 2022 года НИИ Радио подал заявку на организацию экспериментального правового режима по переносу номеров телефонов между регионами. Пока идёт доработка законодательства для упрощения процедуры, пояснил «Ъ» замгендиректора НИИ Владимир Рисман. По его словам, к концу лета 2024 года институт планирует завершить испытания.

На тестовой сети они прошли успешно. Одна из причин, которая мешает упрощению, — риски, которые видят операторы. Для них запуск межрегионального MNP (mobile number portability) потребует некоторого увеличения расходов и пересмотра тарифов, которые отличаются от региона к региону.

Владимир Рисман
  • В «Вымпелкоме» («билайн») считают, что вопрос межрегионального переноса номера «остаётся сложным из-за необходимости унификации тарифов и условий обслуживания в разных регионах страны». В МТС — что оценить идею можно будет после завершения испытаний. В Tele2 — что услуга будет мало востребована абонентами. В «Мегафоне» отказались от комментариев.
  • Редактор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин считает, что в случае унификации в «ряде регионов» тарифы могут вырасти вдвое. В ФАС заявили, что межрегиональный перенос номера от оператора к оператору «не приведёт к унификации тарифов и удорожанию услуг связи».

#новости #операторы

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29 комментариев
Альвар

В «Мегафоне» отказались от комментариев.

Мы лучше тарифы повысим

5
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Kirill Sushilnikov

Даже внутри одного оператора мне отвечали, что нет технической возможности "прописку" поменять у сим-карты, хоть с этого бы начали

2
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selecadm

Как реализуют то, что в посте, держи лайфхак: уводишь к другому оператору со сменой региона, а потом обратно к своему уже без смены региона, они возьмут регион первого переноса. Бред, но сработает ))

1
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Frekby

Все как обычно, - давайте обсудим как с народа денег взять. Мегафон воздерживается от комментариев пока большинство не примет решение поднять цены на тарифы вдвое. При этом никому не важно, что реальная такса за дооснащение программное или железное будет разовым повышением внутренних издержек процента на два.
А кушать станут наши денежки на постоянной основе - за беспокойство такс сказатьсь..

2
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Сладкий Бубалех

Я не парился и купил просто новую симку. Номер другой, но в целом сильных проблем переподключить все сервисы к новому не составила большого труда. Минут за 10 все сделал.

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Брянский Бренд

переносить данные не сложно , вопрос в том, что не совсем удобно менять номер , нужно информировать всех об этом процессе

3
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Вячеслав Дёмкин

Теле2 не мешало бы опрос провести в мобильном телефоне...с чего вдруг такое мнение возникло...

1
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