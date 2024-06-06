Минцифры начало обсуждать возможность переноса телефонного номера к другому оператору между регионами

На тестовой сети они прошли успешно. Одна из причин, которая мешает упрощению, — риски, которые видят операторы. Для них запуск межрегионального MNP (mobile number portability) потребует некоторого увеличения расходов и пересмотра тарифов, которые отличаются от региона к региону.