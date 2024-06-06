Минцифры начало обсуждать возможность переноса телефонного номера к другому оператору между регионами

На тестовой сети они прошли успешно. Одна из причин, которая мешает упрощению, — риски, которые видят операторы. Для них запуск межрегионального MNP (mobile number portability) потребует некоторого увеличения расходов и пересмотра тарифов, которые отличаются от региона к региону.
В «Мегафоне» отказались от комментариев.
Мы лучше тарифы повысим
Даже внутри одного оператора мне отвечали, что нет технической возможности "прописку" поменять у сим-карты, хоть с этого бы начали
Как реализуют то, что в посте, держи лайфхак: уводишь к другому оператору со сменой региона, а потом обратно к своему уже без смены региона, они возьмут регион первого переноса. Бред, но сработает ))
Все как обычно, - давайте обсудим как с народа денег взять. Мегафон воздерживается от комментариев пока большинство не примет решение поднять цены на тарифы вдвое. При этом никому не важно, что реальная такса за дооснащение программное или железное будет разовым повышением внутренних издержек процента на два.
А кушать станут наши денежки на постоянной основе - за беспокойство такс сказатьсь..
Я не парился и купил просто новую симку. Номер другой, но в целом сильных проблем переподключить все сервисы к новому не составила большого труда. Минут за 10 все сделал.
переносить данные не сложно , вопрос в том, что не совсем удобно менять номер , нужно информировать всех об этом процессе
Теле2 не мешало бы опрос провести в мобильном телефоне...с чего вдруг такое мнение возникло...