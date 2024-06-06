Поисковик DuckDuckGo запустил анонимные ИИ-чаты с доступом к GPT-3.5 Turbo и Claude 3 Haiku Статьи редакции
Сервис позволяет не делиться данными при использовании ИИ.
- DuckDuckGo AI Chat позволяет получить доступ к ИИ-моделям от OpenAI и Anthropic, а также к Llama 3 от Meta* и Mixtral 8x7B от Mistral, рассказали в компании.
- Сервис доступен всем пользователям, но его использование ограничено «дневным лимитом», каким — неизвестно. В будущем компания планирует увеличить количество доступных моделей.
- Чтобы сохранить анонимность чатов DuckDuckGo подменяет IP пользователей своим адресом, а также удаляет все метаданные с личной информацией при отправке запросов ИИ.
- У компании также есть соглашение с разработчиками моделей об удалении всех чатов в течение 30 дней и запрете их использования для обучения ИИ.
- В марте 2023 года DuckDuckGo представил ИИ-функцию DuckAssis для поиска. Она генерирует ответы на основе информации из «Википедии» и других связанных источников, например, Британской энциклопедии.
*Meta признана экстремистской в России и запрещена.
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Вот все пишут в новостях там нейросеть, тут нейросеть, туда внедрили, сюда внедрили. Даже желания ни разу не обнаружил у себя зайти глянуть что это такое, не то что пользоваться. Чат гпт пару раз заходил, пару запросов сделал, ну ничего там такого нет, что я мог бы сам своим интеллектуальным трудом так сказать сделать. Какой смысл эти нейросети пихать всюду не пойму...
ИИ в поисковике решает проблему мусорного контента. Сейчас контент в интернете создают маркетологи.
Вот хотите вы, например, узнать отличие в укладке керамогранита от укладки кафеля, а вам сперва расскажут историю каждого материала, потом покажут подборку 10 лучших дизайнов, потом предложат купить плиточный клей, а если повезет, то и пару строчек по делу напишут. Но не факт, что достоверной информации. Маркетологи же не разбираются в керамограните, они в ключевых словах разбираются
Вот это, базара нет, конструктивное пояснение, спасибо!
Работы в университет теперь пишутся в пару кликов: для этого надо иметь исходный текст, нейросеть рерайтит. Домашние задания решаются за пару секунд: здесь тоже нужны либо исходные данные, либо доступ в Интернет (Perplexity), либо это должны быть стабильные вещи типа грамматики английского языка. Полотно сложного текста превращается в простой текст за пару секунд. Если нужно, то в сценарий для презентации, а затем этот сценарий загружается в нейросеть для создания презентаций, готовое редактируем в течение получаса и всё готово. И ещё куча кейсов.
Нейросети делают интеллектуальный труд намного проще.
Ну вы сейчас описали примеры, конечно, как встать на дорожку отупения) Проще в принципе тогда не идти учиться, а сразу начать работать, смысл просиживать штаны 4-5 лет ради ничего, потерять годы молодости, диплом все равно никто не спросит, можно за эти же годы сделать первые успехи в карьере.
Потому что судя по твоим комментам здесь, ты получаешь 15₽ и любишь телевизор
Не смотрю телевизор с 2009 года. В день зарабатываю от 4тр за 6 часов работы, через неделю начну 1000р в час делать. Живу так уже много лет. Не считай чужие деньги, это бессмысленно, считай свои
Потому что это реальное огромное продвижение технологий, у всего есть свой спрос
Да это понятно, что где-то эти сети лучше, чем действия тупых ботов. Для меня пока теоретически лучшее применение нейросетей - это внедрить их в игры на замену стандартным ботам. Хоть я в игры не играю уже много лет, но это бы меня заставило вернуться и попробовать.
Дешевые тупые модельки даром не нужны.
Прикольно, молодцы, нам этого не хватало, только вот есть какие-то подтверждающие факты или пока просто опираемся на слова и договоренность?
Скачать DuckDuckGo, проверить
Мне лень, надеюсь, что это сделает кто-то другой.
Ты хочешь сказать, что перед пользователем вся инфа, передаются данные, сохраняются или нет, пользователь все знает??
Мне лично не хватало, а то моими знаниями обучили и теперь он супер умный стал
Так уже давно иконка чата появилась.
Что, кроме меня никто им не пользовался?
Слоупоки, хахаха
Извините.
Да тут больше вопрос нафиг в анонимном поисковике эта фича вообще
Чтобы составить конкуренцию божественному Perplexity очевидно!
Duh 🙄
У DuckDuckGo есть доступ в Интернет как у Перплексити?
Я наврал.
Я попользовался их чатом когда он только появился. Около месяца назад.
Но это оказалась заценщурированная какашка.
Поэтому я вернулся в любимый мною Perplexity.
Просто выпендривался, что для меня эта новость уже давно не новость.
Впредь продолжу себя также вести. Ничего не попишешь.
Мазохист
нихуя ты не понимаешь короче
не высмеивает дано понять прелести бытия пассивом, гыгыгы
https://www.perplexity.ai/search/mU9gl12MSNmF_4JSwjrzAA
Вижу окончание ai, не перехожу. Нфтихи мне кстати с криптовалютами можете не пытаться продавать, я вам сетевым маркетологам не верю
Ну лох, получается
Как раз не лох получается. Мне ммм в свое время хватило гы
скорее бы и до 4о дали доступ через duckduckgo
Дорого
ну это пока GPT5 не появился, хотя после того как 4o или 4.5 какой там будет перед GPT5, появиться в свободном доступе, все будут ждать бесплатный GPT5 и говорить "нахрен нам не сдался ваш тупой gpt4"
Анонимные чаты это хорошо)
Анонимные? Ага.
это получается сервис , объединяющие все модели искусственного интеллекта ?