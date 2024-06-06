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Артур Томилко

Telegram запустил «Звёзды» — виртуальную валюту для оплаты цифровых продуктов внутри мессенджера Статьи редакции

Её можно будет выводить в Toncoin через платформу Fragment.

  • «Звёзды» можно приобрести через системы встроенных покупок App Store и Google Play, а также через бота PremiumBot, рассказали в Telegram. Потратить их можно на цифровые продукты внутри мессенджера — предметы в мини-играх, электронные книги, онлайн-курсы и другие.
  • В ближайшее время разработчики ботов также получат возможность выводить полученные «Звёзды» в Toncoin через платформу Fragment.
  • При этом правила продажи «физических товаров и услуг» не изменились. Их по-прежнему можно покупать с помощью любой из поддерживаемых платёжных систем (в том числе за рубли).
  • В будущих обновлениях Telegram появятся новые возможности использования «Звёзд», отметили в компании. Например, пользователи смогут отправлять подарки авторам.
Пример подарка

#новости #telegram

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57 комментариев
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 Ivan Mart

А за весь день никто так и не бомбанул с нового "дизайна" VC? Или я один вижу эти ублюдские сердечки и донатные уродские эмоции?

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Альвар

Всем пох. Главное кто больше насрет в комментах

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Localix dots

Я искренне надеюсь что этого дизайнера погнали санными тряпками

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Zloy Marketolog

Я не обновлял приложение и не вижу ничего :)

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1 комментарий
Игорь Забродин

нет , эти сердечки на пол экрана у меня ,сделали так чтобы было хорошо видно

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Дойная Корова

На дтф изначально была первая версия этого сердечка. Теперь на лайк надо два клика делать.

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Эдуард Самойлов

ты же не на дтф, где тема с редизайном будет форситься еще несколько месяцев

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Тимур Насибов

Голоса ВКонтакте

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Ale K

Новое - хорошо забытое старое
Так и до стены не далеко

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15 комментариев
Невероятный Блондин
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Молодой горошек

Ну нееее… Меня подзаебали голосовые в Воцапе. В телеге их хоть транскрибировать можно.

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1 комментарий
Вадим Д.

Так, ну чёт перебор уже всей этой внутренней херни, Паша.

Сделай уже одну валюту. А то за реал - прем, тоны, звёзды, для каждой покупки — своя «валюта»?

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Andrey Chuguev

Так проще стричь

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Ar Q

И во вторых интересно, в перспективе эти звезды может получить любой пользователь, любой канал? К чему они будут привязаны?

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Альвар

Внутренние покупки в телеге Apple запрещает с помощью крипты.
А тут как бы монетизация телеги через масс адобшн
90% не пойдут на биржу разбираться и покупать TON хуен. Надо же через 1 кнопку все

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Веселый стробоскоп

Так создатели каналов зазвездятся

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Антон Храмченко

А зачем если есть TON, Паш?

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user0564335

видимо тон они не могут так продавать через сторы

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Альвар

Apple заставила

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Revenant

VK голоса теперь и в телеге.

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Альвар

Если коротко. Яблочники заставили Пашу прогнуться

Это было сделано в ответ на решение от Apple о нарушении правил App Store, которое запрещает внутренние платежи, включая криптовалюты.
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Михаил Иванович

Или Паша опять привирает

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kazakov

Надо было сразу запускать подобие голосов ВК, но чтобы ими можно было оплатить всё что угодно в приложении, только сделать их стоимость равной 1 доллару США и всё это на закрытой блокчейн сети, которая бы крутилась внутри компании на её серверах. Есть проблемы в какой-то стране, перенёс по префиксу номера базу пользователей туда, откуда они, и их кошельки тоже, открыв юр.лицо и в ус не дуешь, максимально легально и главное доступно для всех хомячков. А сегодня открываешь кошелёк TON и ох*еваешь просто от этого бардака, кошелёк в кошельке (типа TON Space там ещё), тон, нот, биткоин, усдт, короче, не массовая это вещь в таком виде. Заходишь в TON Community, а там кто-то деньгами разбрасывается, сотни тысяч TON туда, миллион TON сюда, и всё это среди уже действующих пользователей, хотя казалось бы, надо привлекать новых, а не кормить тех, кто уже пользуется кошельком.

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Психиатрическая неотложка

Бузкоин?

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Mike Godgiven

TON растиииии

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anri

возвращаемся в прошлое!

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Михаил Иванович

Это типа как голоса во ВКонтакте были?

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Михаил Иванович

Действительно важный вопрос: закладки звёздами можно будет оплачивать?

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Alex Melnikoff

вопрос и правда серьезный, киви же все

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Слегка Придурковатый

Да насрать.

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Alex Melnikoff

как денег хочется, хоть так, хоть эдак. а делать нормальный продукт не хочется

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Pavel Zakharov

действительно, такой отвратительный продукт, не то что божественный viber

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2 комментария
Artem Tarasov

Это сколько надо иметь креатива и денег, чтобы таким страдать, уже перебор в валюте, я иногда даже не понимаю о чем коллеги говорят, потому что каждый раз что-то новое

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Андрей Кашицын

Теперь Телеграм будет напоминать Одноклассники.

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Maxim

Эти скамеры людей кинули на крипту NOT по всему миру, поддержка их кошелька молчит уже почти неделю, нужна огласка!

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Женский хичхакер

в рот через жопу в последовательности, которая нас бы удивила — жопа рот вагина?

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Дмитрий

- Дуров сделал голоса в телеге!
- А стену и граффити когда?
- Coming soon

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Марат Шайхутдинов

А куда теперь засунуть тон? Или это другое?

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54 комментария
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