Telegram запустил «Звёзды» — виртуальную валюту для оплаты цифровых продуктов внутри мессенджера Статьи редакции
Её можно будет выводить в Toncoin через платформу Fragment.
- «Звёзды» можно приобрести через системы встроенных покупок App Store и Google Play, а также через бота PremiumBot, рассказали в Telegram. Потратить их можно на цифровые продукты внутри мессенджера — предметы в мини-играх, электронные книги, онлайн-курсы и другие.
- В ближайшее время разработчики ботов также получат возможность выводить полученные «Звёзды» в Toncoin через платформу Fragment.
- При этом правила продажи «физических товаров и услуг» не изменились. Их по-прежнему можно покупать с помощью любой из поддерживаемых платёжных систем (в том числе за рубли).
- В будущих обновлениях Telegram появятся новые возможности использования «Звёзд», отметили в компании. Например, пользователи смогут отправлять подарки авторам.
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А за весь день никто так и не бомбанул с нового "дизайна" VC? Или я один вижу эти ублюдские сердечки и донатные уродские эмоции?
Всем пох. Главное кто больше насрет в комментах
Я искренне надеюсь что этого дизайнера погнали санными тряпками
Я не обновлял приложение и не вижу ничего :)
нет , эти сердечки на пол экрана у меня ,сделали так чтобы было хорошо видно
На дтф изначально была первая версия этого сердечка. Теперь на лайк надо два клика делать.
ты же не на дтф, где тема с редизайном будет форситься еще несколько месяцев
Голоса ВКонтакте
Новое - хорошо забытое старое
Так и до стены не далеко
Ну нееее… Меня подзаебали голосовые в Воцапе. В телеге их хоть транскрибировать можно.
Так, ну чёт перебор уже всей этой внутренней херни, Паша.
Сделай уже одну валюту. А то за реал - прем, тоны, звёзды, для каждой покупки — своя «валюта»?
Так проще стричь
И во вторых интересно, в перспективе эти звезды может получить любой пользователь, любой канал? К чему они будут привязаны?
Внутренние покупки в телеге Apple запрещает с помощью крипты.
А тут как бы монетизация телеги через масс адобшн
90% не пойдут на биржу разбираться и покупать TON хуен. Надо же через 1 кнопку все
Так создатели каналов зазвездятся
А зачем если есть TON, Паш?
видимо тон они не могут так продавать через сторы
Apple заставила
VK голоса теперь и в телеге.
Если коротко. Яблочники заставили Пашу прогнутьсяЭто было сделано в ответ на решение от Apple о нарушении правил App Store, которое запрещает внутренние платежи, включая криптовалюты.
Или Паша опять привирает
Надо было сразу запускать подобие голосов ВК, но чтобы ими можно было оплатить всё что угодно в приложении, только сделать их стоимость равной 1 доллару США и всё это на закрытой блокчейн сети, которая бы крутилась внутри компании на её серверах. Есть проблемы в какой-то стране, перенёс по префиксу номера базу пользователей туда, откуда они, и их кошельки тоже, открыв юр.лицо и в ус не дуешь, максимально легально и главное доступно для всех хомячков. А сегодня открываешь кошелёк TON и ох*еваешь просто от этого бардака, кошелёк в кошельке (типа TON Space там ещё), тон, нот, биткоин, усдт, короче, не массовая это вещь в таком виде. Заходишь в TON Community, а там кто-то деньгами разбрасывается, сотни тысяч TON туда, миллион TON сюда, и всё это среди уже действующих пользователей, хотя казалось бы, надо привлекать новых, а не кормить тех, кто уже пользуется кошельком.
Бузкоин?
TON растиииии
возвращаемся в прошлое!
Это типа как голоса во ВКонтакте были?
Действительно важный вопрос: закладки звёздами можно будет оплачивать?
вопрос и правда серьезный, киви же все
Да насрать.
как денег хочется, хоть так, хоть эдак. а делать нормальный продукт не хочется
действительно, такой отвратительный продукт, не то что божественный viber
Это сколько надо иметь креатива и денег, чтобы таким страдать, уже перебор в валюте, я иногда даже не понимаю о чем коллеги говорят, потому что каждый раз что-то новое
Теперь Телеграм будет напоминать Одноклассники.
Эти скамеры людей кинули на крипту NOT по всему миру, поддержка их кошелька молчит уже почти неделю, нужна огласка!
в рот через жопу в последовательности, которая нас бы удивила — жопа рот вагина?
- Дуров сделал голоса в телеге!
- А стену и граффити когда?
- Coming soon
А куда теперь засунуть тон? Или это другое?