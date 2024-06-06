В WhatsApp Business* появятся функции ИИ для создания рекламы и автоматических ответов клиентам

Их тестируют на рынках Индии и Сингапура. Изображение WhatsApp*Пользователи WhatsApp Business* смогут использовать ИИ для создания рекламы, в том числе в Facebook* и Instagram*, рассказал Марк Цукерберг на конференции Meta Connect* в Бразилии.Компания также тестирует в Индии и Сингапуре функцию автоматической генерации ответов клиентам, которая работает на основе списка часто задаваемых вопросов.В Meta* отметили, что планируют помечать сгенерированные сообщения, чтобы клиенты понимали, что разговаривают с ИИ.*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана экстремистской в России и запрещена. #новости #whatsapp
Кто еще пользуется вотсапом?
Староверы
WhatsApp-мессенджер для пенсионеров.
С высшим образованием.
Телега глючная помойка, постоянно звонок не проходит.
Звони через WA - делов та
Они бы сначала ее web версию допилили, а то бывает что чаты не догружаются...