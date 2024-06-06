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Артур Томилко
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В WhatsApp Business* появятся функции ИИ для создания рекламы и автоматических ответов клиентам

Их тестируют на рынках Индии и Сингапура.

Изображение WhatsApp*
Изображение WhatsApp*
  • Пользователи WhatsApp Business* смогут использовать ИИ для создания рекламы, в том числе в Facebook* и Instagram*, рассказал Марк Цукерберг на конференции Meta Connect* в Бразилии.
  • Компания также тестирует в Индии и Сингапуре функцию автоматической генерации ответов клиентам, которая работает на основе списка часто задаваемых вопросов.
  • В Meta* отметили, что планируют помечать сгенерированные сообщения, чтобы клиенты понимали, что разговаривают с ИИ.

*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана экстремистской в России и запрещена.

#новости #whatsapp

1
11
11 комментариев
Александр Корнеев

Кто еще пользуется вотсапом?

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Ale K

Староверы

2
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Андрей Кашицын

WhatsApp-мессенджер для пенсионеров.

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Слегка Придурковатый

С высшим образованием.

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arona tur

Телега глючная помойка, постоянно звонок не проходит.

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Сергей Леопольдович

Звони через WA - делов та

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Ренальдо

Они бы сначала ее web версию допилили, а то бывает что чаты не догружаются...

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