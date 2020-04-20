Они рассчитывают, что статистическое моделирование, которое помогло Instagram вырасти, поможет отслеживать и число заражённых.

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Основатели Instagram Майк Кригер и Кевин Систром, покинувшие компанию в 2018 году, предположительно, из-за конфликта с Марком Цукербергом, разработали сайт RT.live. Он даёт информацию о распространении коронавируса нового типа в каждом штате США, пишет Bloomberg.

Сайт опирается на статистику, используя репродуктивное число — среднее количество людей, которых инфицировал один заболевший, поясняет издание.

«Если показатель больше единицы, это означает, что количество заражённых растёт очень быстро. Мы пытаемся свести сложную тему к простым цифрам, с которыми люди могут ознакомиться дома», — рассказал в эфире Bloomberg Television Кевин Систром.

Сайт использует данные волонтёрского проекта The Covid Tracking Project, участники которого собирают и визуализируют данные о коронавирусе нового типа, указывает Bloomberg. По мнению Систрома, проект поможет жителям оценивать уровень безопасности в собственном городе, когда карантин начнут постепенно снимать.

Хотя ни Систром, ни Кригер не работали в здравоохранении или эпидемиологии, статистическое моделирование, которое помогло Instagram быстро вырасти, должно пригодиться в отслеживании распространения вируса, рассказал изданию Систром.