Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Они рассчитывают, что статистическое моделирование, которое помогло Instagram вырасти, поможет отслеживать и число заражённых.
Основатели Instagram Майк Кригер и Кевин Систром, покинувшие компанию в 2018 году, предположительно, из-за конфликта с Марком Цукербергом, разработали сайт RT.live. Он даёт информацию о распространении коронавируса нового типа в каждом штате США, пишет Bloomberg.
Сайт опирается на статистику, используя репродуктивное число — среднее количество людей, которых инфицировал один заболевший, поясняет издание.
«Если показатель больше единицы, это означает, что количество заражённых растёт очень быстро. Мы пытаемся свести сложную тему к простым цифрам, с которыми люди могут ознакомиться дома», — рассказал в эфире Bloomberg Television Кевин Систром.
Сайт использует данные волонтёрского проекта The Covid Tracking Project, участники которого собирают и визуализируют данные о коронавирусе нового типа, указывает Bloomberg. По мнению Систрома, проект поможет жителям оценивать уровень безопасности в собственном городе, когда карантин начнут постепенно снимать.
Хотя ни Систром, ни Кригер не работали в здравоохранении или эпидемиологии, статистическое моделирование, которое помогло Instagram быстро вырасти, должно пригодиться в отслеживании распространения вируса, рассказал изданию Систром.
В Осетии сейчас интересные мероприятия. Как сейчас бы сказали, оффлайн
Молодцы, там ещё людям дали по 1200$, потому что ЧС
Видели, что происходит в Яндекс.Картах?
Расскажите, интересно 🙂
Да лучше на это посмотрите:
Нарушены все законы экономики!)
Если цена ниже нуля, пожалуй я куплю Х-количество, пусть мне деньги сразу переведут на карту, а нефть оставят себе)
Нет, цены отрицательные в том смысле, что вам заплатят, но вы только заберите нефть.
Не всякую скважину можно застопорить, плюс люди работают, оборудование консервировать. Легче в минус поработать немного, чем потом обратно процесс расконсервации проходить, людей обратно набрать. Но это только если надолго в минус
Я не уверен, но по диаграммам видно, что в основном вирус перезапускается в основном в северных штатах?
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