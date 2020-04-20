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Галина Мубаракшина
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Основатели Instagram создали сайт с информацией о распространении коронавируса в США Материал редакции

Они рассчитывают, что статистическое моделирование, которое помогло Instagram вырасти, поможет отслеживать и число заражённых.

11 комментариев
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Основатели Instagram Майк Кригер и Кевин Систром, покинувшие компанию в 2018 году, предположительно, из-за конфликта с Марком Цукербергом, разработали сайт RT.live. Он даёт информацию о распространении коронавируса нового типа в каждом штате США, пишет Bloomberg.

Сайт опирается на статистику, используя репродуктивное число — среднее количество людей, которых инфицировал один заболевший, поясняет издание.

«Если показатель больше единицы, это означает, что количество заражённых растёт очень быстро. Мы пытаемся свести сложную тему к простым цифрам, с которыми люди могут ознакомиться дома», — рассказал в эфире Bloomberg Television Кевин Систром.

Сайт использует данные волонтёрского проекта The Covid Tracking Project, участники которого собирают и визуализируют данные о коронавирусе нового типа, указывает Bloomberg. По мнению Систрома, проект поможет жителям оценивать уровень безопасности в собственном городе, когда карантин начнут постепенно снимать.

Хотя ни Систром, ни Кригер не работали в здравоохранении или эпидемиологии, статистическое моделирование, которое помогло Instagram быстро вырасти, должно пригодиться в отслеживании распространения вируса, рассказал изданию Систром.

#новость #коронавирус #instagram

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11 комментариев
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Gleb Kichigin

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В Осетии сейчас интересные мероприятия. Как сейчас бы сказали, оффлайн

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Елена Берс

Gleb
0

Обыкновенная клановая возня.

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Михаил Синицын

3

Молодцы, там ещё людям дали по 1200$, потому что ЧС

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Александр Антропов

Михаил
1

Михаил, бездуховным долларом сыт не будешь!

Ответить

Константин Полухтин

3

Видели, что происходит в Яндекс.Картах?

Ответить

Dima kav

Константин
1

Расскажите, интересно 🙂

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Константин Полухтин

Dima
0

Да лучше на это посмотрите:

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Andrey Krestovnikov

Константин
1

Нарушены все законы экономики!)
Если цена ниже нуля, пожалуй я куплю Х-количество, пусть мне деньги сразу переведут на карту, а нефть оставят себе)

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Станислав Антохи

Andrey
1

Нет, цены отрицательные в том смысле, что вам заплатят, но вы только заберите нефть. 

Не всякую скважину можно застопорить, плюс люди работают, оборудование консервировать. Легче в минус поработать немного, чем потом обратно процесс расконсервации проходить, людей обратно набрать. Но это только если надолго в минус

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Гайс Сабитов

0

Я не уверен, но по диаграммам видно, что в основном вирус перезапускается в основном в северных штатах?

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НечеловеческаяЛогика

0

после прочтения, где-то плачет Симоньян

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