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Сервисы
Лиана Липанова
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Mail.ru Group запустила сервис видеозвонков, к которым можно присоединиться без регистрации Материал редакции

Приглашение может создать любой пользователь с аккаунтом в «Почте Mail.ru».

10 комментариев
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«Почта Mail.ru» в тестовом режиме запустила бесплатный сервис видеосвязи, сообщил vc.ru представитель компании. Функция появилась у части пользователей в мобильной и в веб-версии «Почты Mail.ru».

Сервис поддерживает групповые звонки с количеством участников до 100 человек. Чтобы подключиться к звонку, нужно перейти по ссылке из приглашения — её может создать любой пользователь с аккаунтом в «Почте Mail.ru». При этом остальные участники беседы могут участвовать в ней, не регистрируясь и не скачивая приложение.

Ссылку можно создать в меню «Почты Mail.ru», при написании письма или во встрече в «Календаре Mail.ru». Кнопка «Видеозвонки» появится и на главной странице Mail.ru.

В ближайшее время функция появится у всех пользователей, добавили в компании.

В начале апреля 2020 года видеозвонки по ссылке без регистрации в сервисе запустил и Skype. В них могут участвовать до 50 человек. Звонки по ссылке ограничены по времени — не более 10 часов в день.

Так же работает и сервис Zoom, аудитория которого растёт на фоне массовой «самоизоляции». В марте количество ежедневных пользователей Zoom превысило 200 млн человек. При этом в декабре 2019 года аудитория сервиса составляла до 10 млн пользователей в день.

#новость #почтаmailru

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10 комментариев
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Laugh Radiant

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Тащ.майор смотрит на тебя, будь вежлив и прилично одет

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Филипп Балтич

Laugh
1

лай, шер, алишер)

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Егор Корницкий

Laugh
0

Быстрее бы школы открыли, а то эти школьники с баянами и допусками к секретным данным утомили. В каждом комменте...

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Машрум

2

Как же достали все эти бесконечные логины
Наконец-то сервисы поняли, что регистрация, это зло
Спасибо ZOOM

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Алексей Кучер

1

Я беспокоюсь за Товарища Майора, им записи видеозвонков в нормальном качестве предоставят? Глаза нужно беречь, им же столько контента пересматривать.

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Комментарий удален

Nick

0

Добавят возможность писать на доске, и на демонстрации экрана. И многие учителя и преподаватели начнут пользоваться.

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Машрум

Nick
0

Если бы Mail.ru сделал это первым, то возможно.. но когда последним, то уже вряд ли

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Nick

Машрум
0

Возможно

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Филипп Балтич

0

зарегился, а функции то и нет. У меня работает gmail корпоративный. Зачем вообще плодить эти сервисы...блин, сто почт уже для разных целей, хотя все они дублируют друг друга функциями. 

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Филипп Балтич

0

Интересно, а если онлайн оргию устроить, админы забанят?

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