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Приглашение может создать любой пользователь с аккаунтом в «Почте Mail.ru».
«Почта Mail.ru» в тестовом режиме запустила бесплатный сервис видеосвязи, сообщил vc.ru представитель компании. Функция появилась у части пользователей в мобильной и в веб-версии «Почты Mail.ru».
Сервис поддерживает групповые звонки с количеством участников до 100 человек. Чтобы подключиться к звонку, нужно перейти по ссылке из приглашения — её может создать любой пользователь с аккаунтом в «Почте Mail.ru». При этом остальные участники беседы могут участвовать в ней, не регистрируясь и не скачивая приложение.
Ссылку можно создать в меню «Почты Mail.ru», при написании письма или во встрече в «Календаре Mail.ru». Кнопка «Видеозвонки» появится и на главной странице Mail.ru.
В ближайшее время функция появится у всех пользователей, добавили в компании.
В начале апреля 2020 года видеозвонки по ссылке без регистрации в сервисе запустил и Skype. В них могут участвовать до 50 человек. Звонки по ссылке ограничены по времени — не более 10 часов в день.
Так же работает и сервис Zoom, аудитория которого растёт на фоне массовой «самоизоляции». В марте количество ежедневных пользователей Zoom превысило 200 млн человек. При этом в декабре 2019 года аудитория сервиса составляла до 10 млн пользователей в день.
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