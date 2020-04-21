Компания зарабатывает за счёт размещения проектов, но пока предпосылок для восстановления рынка нет.

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Краудфандинговая платформа Kickstarter во внутреннем письме для сотрудников сообщила, что компании придётся уволить часть работников для сокращения расходов, передаёт The Verge. Сколько именно сотрудников компания планирует уволить, неизвестно.

На платформе значительно упало количество краудфандинговых проектов, за счёт которых зарабатывает компания — примерно на 35%, рассказал в письме гендиректор Kickstarter Азиз Хасан. В 2019 году выручка компании составила $1,27 млн — их Kickstarter уже реинвестировал в бизнес, утверждает Хасан.

Руководство начинает переговоры с организаторами профсоюза компании — в него входит 60% персонала, всего в компании работает 140 человек. Компания планирует сокращать расходы «везде, где только можно»: Kickstarter урежет зарплаты руководителям, в том числе Хасану, и перестанет принимать новых сотрудников на уже освободившиеся места.