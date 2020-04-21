Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Лиана Липанова
825

Сервис «Юла» добавил функцию торга — покупатели смогут предложить свою цену, а продавцы принять или отклонить её Материал редакции

Это избавит пользователей от лишних контактов и ускорит продажу товара, рассчитывают в компании.

11 комментариев
В закладки

Сервис объявлений «Юла» добавил кнопку «Торговаться» в объявления, рассказал vc.ru представитель компании. Продавцы могут подключить её в настройках личного кабинета.

При нажатии открывается диалог, в котором покупатель может предложить свою цену, а продавец — принять, изменить её или отклонить. Также в диалоге можно обсудить и договориться о покупке ещё нескольких товаров в рамках одной сделки.

После согласования цены завершить покупку можно с помощью «Безопасной сделки» или при личной встрече.

Функция появилась в мобильном приложении и на сайте сервиса. Она доступна для всех категорий товаров, кроме услуг, вакансий, «Авто» и «Недвижимости».

#новость #юла

Сервисы
Новые сервисы, обновления инструментов, опыт использования и полезные приёмы.
9
7
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u044e\u043b\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 11, "likes": 7, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 121911, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 21 Apr 2020 14:44:06 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Сервисы
7 сервисов, которые помогут техподдержке решать проблемы, а не создавать их
Пока коронавирус медленно и верно загоняет бизнес в кризис, самое время начать уменьшать издержки. Сегодня я расскажу…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Константин Полухтин

4

Напоминает эти диалоги ЯЖЕМАТЕРЕЙ, которые выбивают у продавцов Плейстейшн плойки за 3-5к, хотя те стоят по 20к и выше.

Ответить

ALENA LoveAir

3

Будем посмотреть.....в жизни как оно ))

Ответить

Петя Иванов

3

Ну наконец-то. Додумались.

Ответить

Машрум

0

Вангую, что на Авито торг появится в течении месяца

Ответить

Art Kha

Машрум
5

и будет платный

Ответить

Александр Антипов

1

Вот думаю когда это ресурс кидалов и мошенников в бан кинут. И администрация убогая стоит на стороне мошенников. 

Ответить

Машрум

Александр
0

На Юле одни бабки торгуют.... вся шваль на Avito

Ответить

Александр Антипов

Машрум
3

Ну тут и там этой швали хватает. Но меня на юле больше администрация удивила. Когда даже отъявленный фактор мошенника показываешь все равно отписываются стандартно, но при этом не чего не делают, вообще.

Ответить

Сергей Медведев

1

Прям трейдеры ))

Ответить

Andrey

1

Скоро стоп-лимит добавят 😄

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Анон Плиз

0

В 2020 в России изобрели Ebay))

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Group-IB
Подписан
Отписаться
Моя крепость: 9 шагов к кибербезопасности своего рабочего места, которые вы всегда откладывали
Пустые улицы, маски, антисептики и тревожная новостная повестка. Коронавирус заставляет все больше людей оставаться дом…
0
Changellenge
Подписан
Отписаться
Как сделать оригинальный EVP
Успех компании напрямую зависит от профессионализма сотрудников. Привлечь самых талантливых и целеустремленных, а также…
0
Столото
Подписан
Отписаться
Появился первый онлайн-музей лотерей
Рассказываем, как мы его запускали и для чего.
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrey Sobolev
за день
Круто, не знаю что даже добавить. Молодцы!
«Яндекс» сделал бесплатным тестирование на коронавирус для всех жителей Москвы и Подмосковья
Артур Петрашов
за неделю
$399 = 39 999 рублей.    ¯\_(ツ)_/¯
Apple представила новый iPhone SE по цене от 39 900 рублей

Прямой эфир

Анон Плиз

Сервис «Юла» добавил функцию…

Sergey Popadyin

«Аэрофлот» и «Победа…

Name

Одна из нелепостей закона об…

Aviasales

«Аэрофлот» и «Победа…

Тарас Рязанцев

Как «разводят» в салонах…

Kelerius

Чудное время, чтобы войти в…

Михаил Нырков

Чего не хватает «Кинопоиску HD»

Name

Одна из нелепостей закона об…

Анон Плиз

«Аэрофлот» и «Победа…

Bogdan Shtepan

«ВКонтакте» разрешила…

Александр Графов

Чего не хватает «Кинопоиску HD»

Artem Milovanov

5 востребованных онлайн…

Li Bel

«Аэрофлот» и «Победа…

Andrey

Сервис «Юла» добавил функцию…

Алексей Медведев

Кто такие веб-заработчики и как…

Andrey

«Аэрофлот» и «Победа…

Eugene Radyuk

Чего не хватает «Кинопоиску HD»

Авито

Заблокировали мой профиль на…

Анон Плиз

«Аэрофлот» и «Победа…

Aviasales

«Аэрофлот» и «Победа…