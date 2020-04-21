Это избавит пользователей от лишних контактов и ускорит продажу товара, рассчитывают в компании.

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Сервис объявлений «Юла» добавил кнопку «Торговаться» в объявления, рассказал vc.ru представитель компании. Продавцы могут подключить её в настройках личного кабинета.

При нажатии открывается диалог, в котором покупатель может предложить свою цену, а продавец — принять, изменить её или отклонить. Также в диалоге можно обсудить и договориться о покупке ещё нескольких товаров в рамках одной сделки.

После согласования цены завершить покупку можно с помощью «Безопасной сделки» или при личной встрече.

Функция появилась в мобильном приложении и на сайте сервиса. Она доступна для всех категорий товаров, кроме услуг, вакансий, «Авто» и «Недвижимости».