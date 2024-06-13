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Полина Лааксо
Сервисы

«Авиасейлс» запустил сервис для поиска жилья в России и за рубежом — отелей, квартир, хостелов и гостевых домов

Из более чем 2,5 млн вариантов, рассказали vc.ru в компании.

  • Ограничить поиск можно с помощью фильтров: например, по цене за ночь, звёздам, расстоянию до центра и типу жилья, если нужен не отель или хостел, а апартаменты, коттедж или глэмпинг.
  • В настройках поиска также есть фильтры для тех, кто едет в путешествие с детьми или животными, ищет тариф «Всё включено» и опцию круглосуточного заселения или же присматривает жильё с сауной, горнолыжным склоном поблизости, собственным пляжем или конференц-залом.
  • При выборе подходящего варианта сервис переадресовывает на сайт одного из партнёров сервиса, где нужно заполнить данные гостей и оплатить бронирование российской или иностранной картой. Если нужна оплата на месте (например, наличными), можно выбрать такой фильтр в поиске.
  • Районы нужного города будут раскрашены в разные цвета и отмечены особыми ярлыками, чтобы путешественник выбрал наиболее подходящий — например, где тихо, больше молодёжи, есть инфраструктура для спорта, много туристов или объектов культурного наследия.
  • Достопримечательности тоже указаны на картах. Последние размечает редакция «Авиасейлс» — вместе с «локальными экспертами».
Поиск апартаментов и квартир в Стамбуле на двоих. Скриншот vc.ru
Поиск апартаментов и квартир в Стамбуле на двоих. Скриншот vc.ru
Поиск отелей в Лондоне на троих. Скриншот vc.ru
Поиск отелей в Лондоне на троих. Скриншот vc.ru
Поиск гостевых домиков и коттеджей в Казани на пятерых. Скриншот vc.ru
Поиск гостевых домиков и коттеджей в Казани на пятерых. Скриншот vc.ru

#новости #авиасейлс #aviasales

17
31
31 комментарий
Александр Рыдзевский

Вот красавцы!
Авиасейлс в сердце 😇

7
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agrenok

Где ссылка на сайт

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Полина Лааксо
Автор

https://www.aviasales.ru/

9
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A V

Страна в военном конфликте а кто-то чилит

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Пёсокот

Что не так? Так всегда и бывает. Кто -то еще и деньги разрабатывает, кто-то песенки поет

6
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Alexey Ivanov

Страна в военном конфликте а кто-то чилитВ чем проблема? Если лично вам хочется принять участие в СВО, могу подсказать адресок ближайшего военкомата - подпишете контракт и вперед

3
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Хуго Зайферт

А как надо?

2
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