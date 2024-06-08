Минцифры рассказало о тестах «GPT на Госуслугах» и обсуждении запрета обращений бизнеса в госорганы не в электронном виде

А также некоторых предложениях поддержки бизнеса.О том, что Минцифры планирует начать использовать GPT на Госуслугах для консультации пользователей в 2024 году, ещё в феврале сообщало «РИА Новости». Теперь глава министерства Максут Шадаев рассказал на ПМЭФ, что тестируются две разработки — «и “Яндекс”, и “Сбер”». По его словам, тестирование пока закрытое, результаты могут представить в сентябре.Шадаев также сообщил, что Минцифры «прорабатывает инициативу», чтобы в 2025 году запретить обращения бизнеса в любом виде, кроме электронного, в любые связанные с государством структуры. По его словам, сейчас только 20% обращений бизнеса в министерство приходит на бумаге.Российские компании, внедряющие отечественное ПО, смогут учитывать расходы на его покупку с коэффициентом 2, что позволит сократить базу налога на прибыль, заявил Шадаев.Расходы на внедрение российского ПО будут списываться с коэффициентом 2. Что это означает? Что вы тратите 100 рублей на 1С, а в расходах отражаете 200. Соответственно, уменьшаете базу налога на прибыль.Максут Шадаев, глава МинцифрыТакже Минцифры обсуждает уменьшение налога на прибыль для связанных с ИИ проектов через будущий федеральный налоговый инвестиционный вычет. Шадаев пояснил, что ведомство «пытается создать дополнительные экономические стимулы, чтобы бизнес переходил на российские решения».Зарубежные заказчики российских ИТ-решений смогут получать на их покупку льготные кредиты в России. По словам министра, меры поддержки экспорта российских решений вошли в проект нацпрограммы «Экономика данных», их реализация может начаться с 2025 года.#новости
Чего тут думать. Нужно просто запретить обращаться в госорганы. Всем. А кто нарушил запрет штраф миллиард.
И пизды от ОМОНа
Подавал я тут недавно на второй загран. Заявление в госуслуги, все как положено. Мы ж модные и цифровые. Выбрал для подачи "флагманский центр" госуслуги в ЮВАО г. Москвы. Заявление рассмотрели за 4 дня - все ок, пригласили по записи на сдачу биометрии и фото. Ближайшая (и единственная) запись через месяц. Срок действия приглашения на запись 15 дней. Телефоны ведомвств, которые они сами же и указали в приглашении не отвечают. В поддержке бесполезный бот (операторы такие же). При посещении ногами все решилось за день.
Не совсем камень в огород Максуту, но близко.
Это тебе ещё повезло, я полтора месяца не мог вообще ни одну запись поймать
еба ть тю люсю
что творится
Будущее в России
Надеюсь, станет лучше чем сейчас