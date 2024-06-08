В Telegram массовый сбой — в мобильной и десктопной версиях Статьи редакции
Сообщения не отправляются и не приходят. Каналы не обновляются.
- Проблемы начали возникать около 21:00 мск. По данным Downradar, на 22:03 мск зафиксировано 1458 жалоб. На Downdetector жалоб больше 700 — пользователи указывают, что сервис не доступен в ЕС, США, Казахстане, Ираке, Украине. У редактора vc.ru также бесконечное «Обновление» с 21:24 мск.
- В X о проблемах сообщают из Узбекистана, Шотландии, Грузии. Единичные жалобы есть и в «Мониторинге сбоев».
- В блоге сервиса и его аккаунте в Х новостей на 22:32 мск нет.
- Это не первый крупный сбой в работе Telegram в 2024 году. В феврале неполадки возникли в России. Как объясняли в комитете Госдумы по информполитике, они были вызваны «проверкой и перенастройкой шлюзов Роскомнадзора».
- В марте в мессенджере временно не загружались медиафайлы. В мае не приходили и не отправлялись сообщения.
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Врете, ни в одном ТГ канале об этом еще не написали!
так тг не работает, естественно там ничего написать не могут
Дуров же обещал обновление. Оно?
Оно
Да. У меня AppStore предлагает обновление Telegram, а приложением-то я воспользоваться не смогу ))
РБК об этом написали 21 минуту назад. Вопрос:
Что делал редактор vc.ru 20 минут?
тоже ждал новость на вц.ру )
Всё из за этих ГРЕБАННЫХ ТАПАЛОК!!
Павел наверное по привычке продолжает экономить на серверах.
Это да.
Ноткоин сам себя не продаст по доллару к осени 2024 года ?
подписывайтесь на мой канал в ватсапе
Давай еще в вайбере на тебя подпишемся, там есть каналы интересно?
И на мой в ICQ.
Ору)) закупать теперь там будем
Все из-за этого https://t.me/hamsteR_kombat_bot/start?startapp=kentId117137195
🤡
Ошибаешься.. причина уже точно установлена t.me/BlumCryptoBot/app?startapp=ref_7Jh7ttWI0E
Буй с телеграммом. Восстановят его. А вот тон шлак может звездой накрыться.
Возможно вы имели ввиду "Хуй"?
У меня упал
Не переживайте, с каждым может случиться.
Слава те господи, хоть отдохну
Напишет ли Дуров на своей стене в вк, что упала телега?)
Throughout 2023, Telegram was unavailable for a total of only 9 minutes out of the year’s 525,600 minutes
Сглазил Паша(
Приходится восстанавливать страницу в вк, чтобы узнать новости про телеграм.
Зачем..?
Бедные мои закупы, запланированные на ночь..
У меня коты не проверены и хомяк.
«Звёзды» так сложились (-:
Не успевают раскупать, видимо, а Паша — выкладывать новые.
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ЕкатеринбургСысерть если точновсё ок
Насчет тапалок хомяков и подобных. Ими телеграмм нельзя положить. Ибо там по сути просто открывается страница с сервера хомяков или кто там игру придумал.
Ватсап, настало твоё время!
пацаны,не обессудьте
я тут с сестрой с Европы общался
похоже не туда залез
курсы по инф.без. прохожу (там на меня странно смотрят)
Села писать классный пост, называется )))
Она не работает бред с впн пипец