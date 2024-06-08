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Полина Лааксо

В Telegram массовый сбой — в мобильной и десктопной версиях Статьи редакции

Сообщения не отправляются и не приходят. Каналы не обновляются.

  • Проблемы начали возникать около 21:00 мск. По данным Downradar, на 22:03 мск зафиксировано 1458 жалоб. На Downdetector жалоб больше 700 — пользователи указывают, что сервис не доступен в ЕС, США, Казахстане, Ираке, Украине. У редактора vc.ru также бесконечное «Обновление» с 21:24 мск.
  • В X о проблемах сообщают из Узбекистана, Шотландии, Грузии. Единичные жалобы есть и в «Мониторинге сбоев».
  • В блоге сервиса и его аккаунте в Х новостей на 22:32 мск нет.
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  • Это не первый крупный сбой в работе Telegram в 2024 году. В феврале неполадки возникли в России. Как объясняли в комитете Госдумы по информполитике, они были вызваны «проверкой и перенастройкой шлюзов Роскомнадзора».
  • В марте в мессенджере временно не загружались медиафайлы. В мае не приходили и не отправлялись сообщения.
Источник фото: Pew Research Center

#новости #сбои #telegram

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54 комментария
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 Artur Kuramshin

Врете, ни в одном ТГ канале об этом еще не написали!

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Константин Мельников

так тг не работает, естественно там ничего написать не могут

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2 комментария
Диван
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Egor Vinkler

Дуров же обещал обновление. Оно?

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ILYA B

Оно

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selecadm

Да. У меня AppStore предлагает обновление Telegram, а приложением-то я воспользоваться не смогу ))

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Fred Han

РБК об этом написали 21 минуту назад. Вопрос:
Что делал редактор vc.ru 20 минут?

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Andrey Shepelyov

тоже ждал новость на вц.ру )

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3 комментария
Антон Серебров

Всё из за этих ГРЕБАННЫХ ТАПАЛОК!!

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Борис

Павел наверное по привычке продолжает экономить на серверах.

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CryptoTap

Это да.

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Лев Щенин

Ноткоин сам себя не продаст по доллару к осени 2024 года ?

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igotosochi

подписывайтесь на мой канал в ватсапе

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Борис

Давай еще в вайбере на тебя подпишемся, там есть каналы интересно?

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1 комментарий
О. Чайкина

И на мой в ICQ.

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2 комментария
Админ телеграма

Ору)) закупать теперь там будем

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1 комментарий
Дмитрий

Все из-за этого https://t.me/hamsteR_kombat_bot/start?startapp=kentId117137195

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Gosoo Gosoo

🤡

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Ilya SouthCeylon

Ошибаешься.. причина уже точно установлена t.me/BlumCryptoBot/app?startapp=ref_7Jh7ttWI0E

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1 комментарий
Станислав

Буй с телеграммом. Восстановят его. А вот тон шлак может звездой накрыться.

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Чех в чешках
Буй

Возможно вы имели ввиду "Хуй"?

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Настя Флакон

У меня упал

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Griby Lenina

Не переживайте, с каждым может случиться.

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1 комментарий
S.Z

Слава те господи, хоть отдохну

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Дмитрий

Напишет ли Дуров на своей стене в вк, что упала телега?)

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Виталий Иванов

Throughout 2023, Telegram was unavailable for a total of only 9 minutes out of the year’s 525,600 minutes

Сглазил Паша(

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mv

Приходится восстанавливать страницу в вк, чтобы узнать новости про телеграм.

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Админ телеграма

Зачем..?

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2 комментария
Админ телеграма

Бедные мои закупы, запланированные на ночь..

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Борис

У меня коты не проверены и хомяк.

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2 комментария
Вадим Д.

«Звёзды» так сложились (-:

Не успевают раскупать, видимо, а Паша — выкладывать новые.

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Комментарий удален модератором

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Aleksandr

ЕкатеринбургСысерть если точновсё ок

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Станислав

Насчет тапалок хомяков и подобных. Ими телеграмм нельзя положить. Ибо там по сути просто открывается страница с сервера хомяков или кто там игру придумал.

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Griby Lenina
сервис не доступен в ЕС, США, Казахстане, Ирке, Украине.
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Согласовано
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Uzabila

Ватсап, настало твоё время!

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Aleksandr

пацаны,не обессудьте
я тут с сестрой с Европы общался
похоже не туда залез
курсы по инф.без. прохожу (там на меня странно смотрят)

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Контент мейкер

Села писать классный пост, называется )))

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Umbrella Corporation

Она не работает бред с впн пипец

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51 комментарий
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