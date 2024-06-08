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Сервисы
Полина Лааксо

В Telegram произошёл массовый сбой — как в приложениях, так и в веб-версии Статьи редакции

Обновлено в 22:55 мск. Telegram возобновил работу.

  • Проблемы начали возникать после 21:00 мск: сообщения не отправлялись и не приходили. Каналы не обновлялись.
  • По данным Downradar, на 22:03 мск зафиксировано 1458 жалоб. На Downdetector обращений больше 700 — пользователи указывают, что сервис не работает в России, ЕС, США, Казахстане, Украине, Ираке. У редактора vc.ru также бесконечное «Обновление» с 21:24 мск.
  • В X о проблемах сообщают из Узбекистана, Шотландии, Грузии. Единичные жалобы есть и в «Мониторинге сбоев».

Дополнено в 22:38 мск. В блоге сервиса и его аккаунте в Х новостей нет. Редактор vc.ru к этому времени получил три push-уведомления, однако сами сообщения в мессенджере не показываются, потому что приложение по-прежнему не прогружается.

Дополнено в 22:44 мск. Количество жалоб в Downradar превысило 2000. В основном они поступают из Москвы и Санкт-Петербурга.

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  • Это не первый крупный сбой в работе Telegram в 2024 году. В феврале неполадки возникли в России. Как объясняли в комитете Госдумы по информполитике, они были вызваны «проверкой и перенастройкой шлюзов Роскомнадзора».
  • В марте в мессенджере временно не загружались медиафайлы. В мае не приходили и не отправлялись сообщения.
Источник фото: Pew Research Center

#новости #сбои #telegram

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114 комментариев
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 Artur Kuramshin

Врете, ни в одном ТГ канале об этом еще не написали!

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Константин Мельников

так тг не работает, естественно там ничего написать не могут

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5 комментариев
Диван
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Анна Полякова

Мне в вотцапе сообщили.

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Egor Vinkler

Дуров же обещал обновление. Оно?

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ILYA B

Оно

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Анна Полякова

Стену возвращает.

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selecadm

Да. У меня AppStore предлагает обновление Telegram, а приложением-то я воспользоваться не смогу ))

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Griby Lenina
сервис не доступен в ЕС, США, Казахстане, Ирке, Украине.
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Михаил Иванович
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Антон Серебров

Всё из за этих ГРЕБАННЫХ ТАПАЛОК!!

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Борис

Павел наверное по привычке продолжает экономить на серверах.

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Лев Щенин

Ноткоин сам себя не продаст по доллару к осени 2024 года ?

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CryptoTap

Это да.

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Дневник Lineage 2

точно!

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Fred Han

РБК об этом написали 21 минуту назад. Вопрос:
Что делал редактор vc.ru 20 минут?

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Andrey Shepelyov

тоже ждал новость на вц.ру )

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4 комментария
Gre Li

Пытался узнать детали у РБК в Телеграме.

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igotosochi

подписывайтесь на мой канал в ватсапе

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Борис

Давай еще в вайбере на тебя подпишемся, там есть каналы интересно?

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3 комментария
О. Чайкина

И на мой в ICQ.

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2 комментария
Админ телеграма

Ору)) закупать теперь там будем

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1 комментарий
Some

Кидайте ссыль 😂

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Настя Флакон

У меня упал

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Griby Lenina

Не переживайте, с каждым может случиться.

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2 комментария
Анна Полякова

Все в той жизни поправимо.

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S.Z

Слава те господи, хоть отдохну

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Uzabila

Ватсап, настало твоё время!

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Согласовано
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Uzabila
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Gosoo Gosoo

🤡

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1 комментарий
ddd

Хомячки вот же причина https://natribu.org/ru/

НАХУЙ ЗДЕСЬ
НАХУЙ ЗДЕСЬ
natribu.org
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Админ телеграма

Бедные мои закупы, запланированные на ночь..

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Борис

У меня коты не проверены и хомяк.

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2 комментария
Никита

Жесть, больше часа, караул

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Wega

Да работа отчаянно встала..

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Kostya Zeppelin

Главное, чтобы не как сдэк

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Шамиль Исмаилов

мем смешной, ситуация страшная

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1 комментарий
Дмитрий

Напишет ли Дуров на своей стене в вк, что упала телега?)

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Вадим Д.

«Звёзды» так сложились (-:

Не успевают раскупать, видимо, а Паша — выкладывать новые.

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Станислав

Насчет тапалок хомяков и подобных. Ими телеграмм нельзя положить. Ибо там по сути просто открывается страница с сервера хомяков или кто там игру придумал.

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Частное Яйцо

Всё верно, это по сути браузер в телеге открывает внешнее веб приложение, к самой телеге всё это имеет косвенное отношение.

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1 комментарий
Михаил Тюрин

Дуров верни тг

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Станислав

Буй с телеграммом. Восстановят его. А вот тон шлак может звездой накрыться.

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Чех в чешках
Буй

Возможно вы имели ввиду "Хуй"?

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1 комментарий
Виталий Иванов

Throughout 2023, Telegram was unavailable for a total of only 9 minutes out of the year’s 525,600 minutes

Сглазил Паша(

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Владимир

Ну всё, хомяк виноват

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Алексей Леденев

Поднимается. Постепенно появляются чаты и каналы...

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О. Чайкина

Повеяло триллером.

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4 комментария
mv

Приходится восстанавливать страницу в вк, чтобы узнать новости про телеграм.

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Админ телеграма

Зачем..?

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3 комментария
О. Чайкина

Чтобы узнать о сбое, достаточно просто попробовать открыть Телеграм, не?

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5 комментариев
Ekaterina

В десктопе работает. Но с кошелька пропали Notcoin

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О. Чайкина

Так всегда, в суматохе милое дело — чистить кошельки.

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Aleksandr

ЕкатеринбургСысерть если точновсё ок

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Aleksandr

пацаны,не обессудьте
я тут с сестрой с Европы общался
похоже не туда залез
курсы по инф.без. прохожу (там на меня странно смотрят)

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Контент мейкер

Села писать классный пост, называется )))

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Bo.G

пиши в блокноте.

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Umbrella Corporation

Она не работает бред с впн пипец

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Кристина Журавлева

Как долго еще ждать?!?!? Это ужас просто

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Yur

Жесть, пришлось вотсап запустить

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Дневник Lineage 2

Мда, приехали..!

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Дневник Lineage 2

Придётся делать кофе и ждать.

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Barone Rosso

Телега висит(.

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Артур Маслов

а я давно говорил, что телега это кал

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Кристина Журавлева

Господи… у кого-то заработало?

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Антон

у меня все работает, кстати, и даже хомяк жмется)

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тёма

Сейчас только сообщения начали отправляться

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Дмитрий Пинчук

во всем виноват хомяк

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О. Чайкина

Заработало! Хотя в ночь не очень-то и хотелось.

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Тимур Чумаков

я еще думаю, почему ни у кого не работает телега

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Наталья Филиппова

как хорошо, что всего на пару часов и я была в это время занята

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Zloy Marketolog

Дотыкались своих хомяков - сломали тележку

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Недопил

Жалко админа телеграмского.. он там же один в компании

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Боровков Евгений

Зато наши боты работали и не падали

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Станислав

бедный Паша, все на своих плечах тащит

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Анна К

Я уже в ватсап перешла на эти пару часов, потом пошла руки мыть

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fyp

Помню как Дуров над ватсапом все время смеялся, когда он ломался))

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Евгений Лукин

Лучшие 1,5 часа жизни, хоть мир увидел

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