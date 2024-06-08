В Telegram произошёл массовый сбой — как в приложениях, так и в веб-версии Статьи редакции
Обновлено в 22:55 мск. Telegram возобновил работу.
- Проблемы начали возникать после 21:00 мск: сообщения не отправлялись и не приходили. Каналы не обновлялись.
- По данным Downradar, на 22:03 мск зафиксировано 1458 жалоб. На Downdetector обращений больше 700 — пользователи указывают, что сервис не работает в России, ЕС, США, Казахстане, Украине, Ираке. У редактора vc.ru также бесконечное «Обновление» с 21:24 мск.
- В X о проблемах сообщают из Узбекистана, Шотландии, Грузии. Единичные жалобы есть и в «Мониторинге сбоев».
Дополнено в 22:38 мск. В блоге сервиса и его аккаунте в Х новостей нет. Редактор vc.ru к этому времени получил три push-уведомления, однако сами сообщения в мессенджере не показываются, потому что приложение по-прежнему не прогружается.
Дополнено в 22:44 мск. Количество жалоб в Downradar превысило 2000. В основном они поступают из Москвы и Санкт-Петербурга.
- Это не первый крупный сбой в работе Telegram в 2024 году. В феврале неполадки возникли в России. Как объясняли в комитете Госдумы по информполитике, они были вызваны «проверкой и перенастройкой шлюзов Роскомнадзора».
- В марте в мессенджере временно не загружались медиафайлы. В мае не приходили и не отправлялись сообщения.
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Врете, ни в одном ТГ канале об этом еще не написали!
так тг не работает, естественно там ничего написать не могут
Мне в вотцапе сообщили.
Дуров же обещал обновление. Оно?
Оно
Стену возвращает.
Да. У меня AppStore предлагает обновление Telegram, а приложением-то я воспользоваться не смогу ))
Всё из за этих ГРЕБАННЫХ ТАПАЛОК!!
Павел наверное по привычке продолжает экономить на серверах.
Ноткоин сам себя не продаст по доллару к осени 2024 года ?
Это да.
точно!
РБК об этом написали 21 минуту назад. Вопрос:
Что делал редактор vc.ru 20 минут?
тоже ждал новость на вц.ру )
Пытался узнать детали у РБК в Телеграме.
подписывайтесь на мой канал в ватсапе
Давай еще в вайбере на тебя подпишемся, там есть каналы интересно?
И на мой в ICQ.
Ору)) закупать теперь там будем
Кидайте ссыль 😂
У меня упал
Не переживайте, с каждым может случиться.
Все в той жизни поправимо.
Слава те господи, хоть отдохну
Ватсап, настало твоё время!
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🤡
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Хомячки вот же причина https://natribu.org/ru/
Бедные мои закупы, запланированные на ночь..
У меня коты не проверены и хомяк.
Жесть, больше часа, караул
Да работа отчаянно встала..
Главное, чтобы не как сдэк
мем смешной, ситуация страшная
Напишет ли Дуров на своей стене в вк, что упала телега?)
«Звёзды» так сложились (-:
Не успевают раскупать, видимо, а Паша — выкладывать новые.
Насчет тапалок хомяков и подобных. Ими телеграмм нельзя положить. Ибо там по сути просто открывается страница с сервера хомяков или кто там игру придумал.
Всё верно, это по сути браузер в телеге открывает внешнее веб приложение, к самой телеге всё это имеет косвенное отношение.
Дуров верни тг
Буй с телеграммом. Восстановят его. А вот тон шлак может звездой накрыться.
Возможно вы имели ввиду "Хуй"?
Throughout 2023, Telegram was unavailable for a total of only 9 minutes out of the year’s 525,600 minutes
Сглазил Паша(
Ну всё, хомяк виноват
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Поднимается. Постепенно появляются чаты и каналы...
Повеяло триллером.
Приходится восстанавливать страницу в вк, чтобы узнать новости про телеграм.
Зачем..?
Чтобы узнать о сбое, достаточно просто попробовать открыть Телеграм, не?
В десктопе работает. Но с кошелька пропали Notcoin
Так всегда, в суматохе милое дело — чистить кошельки.
ЕкатеринбургСысерть если точновсё ок
пацаны,не обессудьте
я тут с сестрой с Европы общался
похоже не туда залез
курсы по инф.без. прохожу (там на меня странно смотрят)
Села писать классный пост, называется )))
пиши в блокноте.
Она не работает бред с впн пипец
Как долго еще ждать?!?!? Это ужас просто
Жесть, пришлось вотсап запустить
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Мда, приехали..!
Придётся делать кофе и ждать.
Телега висит(.
а я давно говорил, что телега это кал
Господи… у кого-то заработало?
у меня все работает, кстати, и даже хомяк жмется)
Сейчас только сообщения начали отправляться
во всем виноват хомяк
Заработало! Хотя в ночь не очень-то и хотелось.
я еще думаю, почему ни у кого не работает телега
как хорошо, что всего на пару часов и я была в это время занята
Дотыкались своих хомяков - сломали тележку
Жалко админа телеграмского.. он там же один в компании
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Зато наши боты работали и не падали
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бедный Паша, все на своих плечах тащит
Я уже в ватсап перешла на эти пару часов, потом пошла руки мыть
Помню как Дуров над ватсапом все время смеялся, когда он ломался))
Лучшие 1,5 часа жизни, хоть мир увидел