Раньше переговоры с клиентами занимали до трёх месяцев, а сейчас они сами просят подключиться к системе — хотят подготовиться к кризису.

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В конце 2019 года основатель сервиса по поиску работы Worki Павел Гужиков и венчурный инвестор Константин Стискин запустили стартап «Деньги вперёд». С его помощью сотрудники могут получать зарплату в любой день до официальной выплаты.

​Интерфейс «Деньги вперёд»

Как говорят основатели, привлечь первых клиентов было сложно: на переговоры с HR-специалистами, юристами, бухгалтерами уходило до двух месяцев. В итоге с декабря по февраль к сервису подключились только шесть компаний.

Ситуация изменилась в феврале — клиенты сами стали проявлять инициативу, и к марту проект привлёк ещё десять компаний. Среди них — четыре крупных ритейлера с суммарным штатом 15 тысяч сотрудников, названия компаний Гужиков не раскрывает.

Основатель связывает рост активности клиентов с тем, что они предвидели наступление кризиса из-за пандемии Covid-19, падения курса рубля и цен на нефть.

Наши клиенты — это гостинично-ресторанный бизнес, аутстаффинг, курьерские службы и ритейл. Они понимали, что будет нехватка денег, повысится ценность сотрудников. Им сложнее стало нанимать персонал, люди боятся выходить на улицу и на работу из-за коронавируса и кризиса. Отчасти боятся заразиться, отчасти — что их обманут и ничего не выплатят. Павел Гужиков основатель «Деньги вперёд»

Сервис позволяет сотрудникам снимать зарплату в любой день. Работодатель переводит деньги на номинальный счёт сервиса по своему обычному графику, а сотрудники могут забрать их целиком или по частям.

Чтобы подключиться, пользователю нужно сменить реквизиты с помощью службы поддержки сервиса. Поэтому до сих пор услугу не могли подключить компании, которые сначала отправляют деньги в полном объёме в банк по условиям зарплатного проекта — его пришлось бы менять. Основатели хотят решить эту проблему, интегрировав сервис в список услуг банка.

Раньше пользователи платили за каждое снятие комиссию от 50 до 700 рублей в зависимости от суммы, сейчас основатели зафиксировали её на уровне 50 рублей. Для работодателей услуги бесплатны. После подписания договора техническое подключение занимает один месяц.

По словам основателя, сервис помогает компаниям тратить на наём меньше времени и снижать количество прогулов на сменах. Работники понимают, что могут уже завтра получить то, что заработали сегодня, меньше волнуются, охотнее приходят на собеседование и на работу.

В марте на сервис обратили внимание крупные российские банки. Они хотят бесплатно подключать «Деньги вперёд» тем компаниям, которым предоставляют зарплатный проект. В условиях кризиса банки хотят сделать свои зарплатные проекты привлекательнее и создать дополнительный канал комиссионной выручки, говорит Гужиков.

Интегрировать сервис хотят пять российских банков, их названия Гужиков не раскрывает. В одном из них услуга должна появиться в конце апреля, в двух — до конца июня, остальные на стадии переговоров. Предприниматель рассчитывает, что уже после интеграции с первым банком к сервису подключатся пользователи от 10 тысяч средних и крупных компаний.

​Интерфейс «Деньги вперёд»

По данным на конец апреля, договор с сервисом подписали 18 компаний. Не все из них ещё успели подключить сотрудников: общее число пользователей пока составляет 13 тысяч.

Большинство пользователей сервиса — продавцы, охранники, офисный персонал. Хотя бы раз в месяц деньги до зарплаты снимают 2600 человек. В Центральном регионе снимают в среднем по 10 500 рублей, в других регионах — 5500 рублей.

Несмотря на рост количества клиентов, в марте активность пользователей в приложении сервиса снизилась. Люди стали реже снимать деньги, но суммы увеличились.

Гужиков считает, что это некритично для бизнеса, потому что на него и так будут влиять государственные праздники. На неделе до майских выходных люди в любом случае снимали бы много денег, а во время них не снимали ничего.

Предприниматель планирует до конца 2020 года подключить к сервису 40 тысяч активных пользователей, а в 2021 году выйти на прибыль. Он не собирается спешить — после продажи сервиса Worki у него хватает средств на поддержание работы стартапа. По его словам, сейчас не то время, чтобы повышать оплату для клиентов. #деньгивперед #бизнеснакарантине