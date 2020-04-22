В самих компаниях это не подтвердили, но и не опровергли.
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Крупные российские ИТ-компании, а также ряд мелких площадок поддержали рекомендацию Минкомсвязи — они снизили качество видео на своих сервисах и отключили автовоспроизведение роликов, передаёт «Прайм» со ссылкой на замглавы министерства Олега Иванова.
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Письма с рекомендациями, по словам Иванова, были разосланы в начале апреля 2020 года более чем 100 «основным» компаниям, включая «Яндекс», Mail.ru Group, «Газпром-медиа холдинг», Rambler Group, «Сбербанк» и другие.
- В письмах от имени министра связи Максута Шадаева говорилось, что из-за «нерабочих» дней нагрузка на сети провайдеров существенно выросла. Чтобы у абонентов не возникало проблем, ведомство попросило ограничить максимальное качество видео на сайтах до 720p — в мобильных приложениях и до 1080p — в браузерах.
- Основная часть компаний, а также мелкие площадки уведомили министерство, что выполнили рекомендацию. «То есть фактически массово эти требования были применены, хотя они носили рекомендательный характер», — рассказал Иванов.
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«Мы находимся в диалоге с министерством связи и следим за ситуацией с нагрузкой трафика», — рассказали vc.ru в пресс-службе «Яндекса». Представители Mail.ru Group и Rambler Group отказались от комментариев. В «Сбербанке» и «Газпром-медиа холдинге» на момент написания заметки не ответили на запрос.
- В марте по рекомендации Евросоюза качество видео в Европе ухудшили YouTube и Netflix. 19 марта власти ЕС обратились к стриминговым сервисам и онлайн-кинотеатрам с просьбой ограничить качество видео, чтобы также избежать перегрузок.
Новые сервисы, обновления инструментов, опыт использования и полезные приёмы.
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Владимир Кролико
Да у них, что до, что после - глючная раздача видео, смачно усыпанная рекламой.
Гайс Сабитов
Да железа хоть лопатами греби, опять решили на нас сэкономить. Вроде идём вперёд, технологии и тд, а она как всегда...
ivan krapivin
Телеканалы качество видео снизили уже лет 20 назад, пока это не было мейнстримом