Крупные российские ИТ-компании, а также ряд мелких площадок поддержали рекомендацию Минкомсвязи — они снизили качество видео на своих сервисах и отключили автовоспроизведение роликов, передаёт «Прайм» со ссылкой на замглавы министерства Олега Иванова.

Письма с рекомендациями, по словам Иванова, были разосланы в начале апреля 2020 года более чем 100 «основным» компаниям, включая «Яндекс», Mail.ru Group, «Газпром-медиа холдинг», Rambler Group, «Сбербанк» и другие.



В письмах от имени министра связи Максута Шадаева говорилось, что из-за «нерабочих» дней нагрузка на сети провайдеров существенно выросла. Чтобы у абонентов не возникало проблем, ведомство попросило ограничить максимальное качество видео на сайтах до 720p — в мобильных приложениях и до 1080p — в браузерах.

Основная часть компаний, а также мелкие площадки уведомили министерство, что выполнили рекомендацию. «То есть фактически массово эти требования были применены, хотя они носили рекомендательный характер», — рассказал Иванов.

«Мы находимся в диалоге с министерством связи и следим за ситуацией с нагрузкой трафика», — рассказали vc.ru в пресс-службе «Яндекса». Представители Mail.ru Group и Rambler Group отказались от комментариев. В «Сбербанке» и «Газпром-медиа холдинге» на момент написания заметки не ответили на запрос.

В марте по рекомендации Евросоюза качество видео в Европе ухудшили YouTube и Netflix. 19 марта власти ЕС обратились к стриминговым сервисам и онлайн-кинотеатрам с просьбой ограничить качество видео, чтобы также избежать перегрузок.