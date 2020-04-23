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Сервисы
Татьяна Боброва
2883

Сервис ПИК предложил собственникам жилья стать самозанятыми и получать официальный доход от сдачи жилья в аренду Материал редакции

Компания возьмёт на себя оформление документов, сбор платы с жильцов и контроль оплаты коммунальных услуг — за 2% от стоимости аренды.

  • Сервис для сдачи квартир в аренду «ПИК-Аренда» (принадлежит застройщику ПИК) запустил услугу «ПИК-Аренда плюс», которая позволит собственникам жилья зарегистрироваться как самозанятые и получать официальный доход от сдачи недвижимости, рассказали vc.ru в компании.
  • Сервис возьмёт на себя оформление документов для самозанятых, оплату налога и подачу отчётности в налоговую. «ПИК-Аренда» будет собирать плату с жильцов и перечислять её арендодателю, следить за оплатой коммунальных услуг и оказывать юридическую поддержку. Стоимость услуги — 2% от суммы аренды.
  • С 1 июня 2020 года сервис также будет собирать показания счётчиков, оплачивать коммунальные платежи за собственника и поможет организовать проверки квартиры с фотоотчётом.
  • Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге и ещё 21 регионе, где действует специальный налоговый режим. В марте Госдума приняла поправки о возможности введения специального налогового режима для самозанятых по всей России. Согласно закону, самозанятые смогут платить налог по ставке 4% при оказании услуг и продаже товаров физлицам и по ставке 6% — юрлицам и ИП.

#новость #пик #недвижимость #аренда

Сервисы
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38 комментариев
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Анатолий Б.

9

Там где есть деньги (приход от арендатора), там возникает прокладка. Там где нет денег (ремонт за убитую мебель и стены), там боль собственника.
Более того, хитрый ПИК хочет на своих счетах немножечко попользоваться чужими средствами.

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Филипп Балтич

8

Крутая тема, чтобы уезжать за границу и не париться за квартиру. Страховку ещё навяжут полюбому. С другой стороны, это означает, что если собственник сдавал квартиру за 40 тыс руб в месяц, то он на 6% поднимет её стоимость. Для квартиросъёмщика это лишние 28 800 руб за год: жёсткий мир капитализма!

Ответить

Артём А.

Филипп
3

Скорее этот кост уйдет в расходы наймодателя.
Ведь сдает он квартиру за 40 не потому что это покрывает его расходы, а потому что дороже она никому не нужна. И всегда(в текущих реалиях) будет куча наймодателей без таких расходов, готовые сдавать дешевле

Ответить

Вася Пражкин

Филипп
2

 не париться за квартиру

ПИК только бабло собирать будет и себе оставлять 2%. Все остальные риски - неплатежеспособный арендатор, поврежденное имущество, поиск нового арендатора остаются.

Ответить

Spiker Spunreal

Вася
0

у ПИКа есть уже сервис для автоматизированной сдачи квартиры без присутствия хозяев квартиры.

Ответить

Вася Пражкин

Spiker
0

Это еще сколько процентов им отстегнуть надо, напомните?

Ответить

Олег Волков

Spiker
0

Но и не 2% же?

Ответить

BearStrikesBack

Филипп
1

Вы в окно давно смотрели? Какие повышения цены? Комм. недвига сейчас в минусах, не думаю, что с жилой все в шоколаде.

Ответить

COVID-22

7

т.е. они ни клиентов не ищут, ни договора аренды не оформляют, ни конфликты с жильцами решают, ну уборку проводят ..
За что платить 2% с аренды то?

Ответить

Артём А.

COVID-22
0

За то что ты сам не можешь стать самозанятым и тебе лень раз в месяц проверять, заплатил ли наниматель коммуналку и кинул ли тебе денег на карту

Ответить

COVID-22

Артём
3

как не могу? Пошел в банк и за секунду стал самозанятым

Ответить

Артём А.

COVID-22
0

Можешь? Ну так не плати им бабки. А кто-то ведь не может) он и зпплатит

Ответить

COVID-22

Артём
0

ничего не понял.. .это бесплатная услуга

Ответить

Сергей Ноздрин

COVID-22
0

Это был сарказм же. 

Ответить

Вася Пражкин

Артём
1

Артем, не вводите в заблуждение, стать самозанятым как раз легче простого.

Ответить

Вася Пражкин

COVID-22
1

Ну а вдруг..

Ответить

Zachary Vichinsky

7

Удобно для собственников нескольких квартир

Ответить

Николай Малков

5

Пику заплати, налог заплати, коммунальные заплати. Останется на воду и хлеб. Спасибо.

Ответить

Гарик Авакян

Николай
3

Это лучше чем 13% годовых однозначно.

Ответить

Кирилл Стенцов

Гарик
0

Каких ещё 13%???

Ответить

Masha Kovalyova

Кирилл
3

НДФЛ для резидентов без специальных налоговых режимов

Ответить

Вася Пражкин

Masha
0

Мне кажется Кирилл несколько другое имел ввиду..

Ответить

Никита Вдовин

Гарик
0

что мешает собственнику зарегистрироваться самозанятым и платить 4%/6% без доп.комиссии пику?

Ответить

Ilya Ryabov

Николай
2

Платите только коммуналку, остальное можно делать/не делать самостоятельно😀

Ответить

Jenq Uskoreny

5

Нет, спасибо, я как- нибудь сам

Ответить

Екатерина Викулова

2

ну предложил и предложил

Ответить

Филипп Балтич

3

вот такую фишку бы банк мог придумать, чтоб деньги гонять и гарантии давать: не платишь за квартиру? вычтем через приставов с твоих других счетов, или процент капает как при кредите!!!

Ответить

Alexey Fedorov

2

Хороший продукт, но когда пик не переведет мне денег, но с жильца снимет - я запарюсь его выселять. 

Ответить

COVID-22

2

один вопрос. Если у квартиры два собственника. Можно одному оформиться, как самозанятый, или это уже предприятие?

Ответить

Николай Кузнецов

2

Интересный способ создавать "доходные дома" от застройщика, но я не верю в их способности администрировать такие проекты. 

Ответить

COVID-22

1

- Налог 3%
- ПИК берет себе еще 2%... - нихера себе стоимость услуги!

Ответить

Michael Shramko

COVID-22
2

Бюджет треснет столько платить)

Ответить

Konstantin Kiselev

COVID-22
0

Так 2% это совсем копейки, если это плата за полный цикл (поиск арендатора, скоринг, страховка, прием и контроль оплаты, выезд арендатора, спорные случаи). То есть если им ключи от квартиры отдаешь, а дальше регулярно на карту деньги получаешь пока не надоест сдавать.

Ответить

Василий Павлов

COVID-22
–1

Налог все же 4%

Ответить

COVID-22

Василий
0

я прочитал их сайт, там все написано

Ответить

CS GO Server Tambov

0

Теперь пик воюет с агентами по недвижке

Ответить

Никита Вдовин

0

Не совсем понятна ценность данного проекта. Судя по статье поиск арендаторов сервис не производит, как и их оценку, риски все берет на себя собственник. Те собственники, которые уже самозанятые могут все остальное сделать самостоятельно не платя на сторону.

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Alexander Marfitsin

0

Любые подвижки на этом рынке это очень хорошо. Потому что то, что есть сейчас это дичь. Начиная с риэлторов, которые за распечатку двух бумажек берут 50% (в лучшем случае) стоимости аренды, заканчивая арендаторами, которые могут «просто свалить», оставив квартиру в состоянии как после войны, и собственниками, которые договор не регистрируют, арендатора временно не регистрируют (хотя обязаны по закону), налоги не платят. 

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