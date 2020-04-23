Компания возьмёт на себя оформление документов, сбор платы с жильцов и контроль оплаты коммунальных услуг — за 2% от стоимости аренды.
- Сервис для сдачи квартир в аренду «ПИК-Аренда» (принадлежит застройщику ПИК) запустил услугу «ПИК-Аренда плюс», которая позволит собственникам жилья зарегистрироваться как самозанятые и получать официальный доход от сдачи недвижимости, рассказали vc.ru в компании.
- Сервис возьмёт на себя оформление документов для самозанятых, оплату налога и подачу отчётности в налоговую. «ПИК-Аренда» будет собирать плату с жильцов и перечислять её арендодателю, следить за оплатой коммунальных услуг и оказывать юридическую поддержку. Стоимость услуги — 2% от суммы аренды.
- С 1 июня 2020 года сервис также будет собирать показания счётчиков, оплачивать коммунальные платежи за собственника и поможет организовать проверки квартиры с фотоотчётом.
- Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге и ещё 21 регионе, где действует специальный налоговый режим. В марте Госдума приняла поправки о возможности введения специального налогового режима для самозанятых по всей России. Согласно закону, самозанятые смогут платить налог по ставке 4% при оказании услуг и продаже товаров физлицам и по ставке 6% — юрлицам и ИП.
Новые сервисы, обновления инструментов, опыт использования и полезные приёмы.
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Анатолий Б.
Там где есть деньги (приход от арендатора), там возникает прокладка. Там где нет денег (ремонт за убитую мебель и стены), там боль собственника.
Более того, хитрый ПИК хочет на своих счетах немножечко попользоваться чужими средствами.
Филипп Балтич
Крутая тема, чтобы уезжать за границу и не париться за квартиру. Страховку ещё навяжут полюбому. С другой стороны, это означает, что если собственник сдавал квартиру за 40 тыс руб в месяц, то он на 6% поднимет её стоимость. Для квартиросъёмщика это лишние 28 800 руб за год: жёсткий мир капитализма!
Артём А.Филипп
Скорее этот кост уйдет в расходы наймодателя.
Ведь сдает он квартиру за 40 не потому что это покрывает его расходы, а потому что дороже она никому не нужна. И всегда(в текущих реалиях) будет куча наймодателей без таких расходов, готовые сдавать дешевле
Вася ПражкинФилипп
не париться за квартиру
ПИК только бабло собирать будет и себе оставлять 2%. Все остальные риски - неплатежеспособный арендатор, поврежденное имущество, поиск нового арендатора остаются.
Spiker SpunrealВася
у ПИКа есть уже сервис для автоматизированной сдачи квартиры без присутствия хозяев квартиры.
Вася ПражкинSpiker
Это еще сколько процентов им отстегнуть надо, напомните?
Олег ВолковSpiker
Но и не 2% же?
BearStrikesBackФилипп
Вы в окно давно смотрели? Какие повышения цены? Комм. недвига сейчас в минусах, не думаю, что с жилой все в шоколаде.
COVID-22
т.е. они ни клиентов не ищут, ни договора аренды не оформляют, ни конфликты с жильцами решают, ну уборку проводят ..
За что платить 2% с аренды то?
Артём А.COVID-22
За то что ты сам не можешь стать самозанятым и тебе лень раз в месяц проверять, заплатил ли наниматель коммуналку и кинул ли тебе денег на карту
COVID-22Артём
как не могу? Пошел в банк и за секунду стал самозанятым
Артём А.COVID-22
Можешь? Ну так не плати им бабки. А кто-то ведь не может) он и зпплатит
COVID-22Артём
ничего не понял.. .это бесплатная услуга
Сергей НоздринCOVID-22
Это был сарказм же.
Вася ПражкинАртём
Артем, не вводите в заблуждение, стать самозанятым как раз легче простого.
Вася ПражкинCOVID-22
Ну а вдруг..
Zachary Vichinsky
Удобно для собственников нескольких квартир
Николай Малков
Пику заплати, налог заплати, коммунальные заплати. Останется на воду и хлеб. Спасибо.
Гарик АвакянНиколай
Это лучше чем 13% годовых однозначно.
Кирилл СтенцовГарик
Каких ещё 13%???
Masha KovalyovaКирилл
НДФЛ для резидентов без специальных налоговых режимов
Вася ПражкинMasha
Мне кажется Кирилл несколько другое имел ввиду..
Никита ВдовинГарик
что мешает собственнику зарегистрироваться самозанятым и платить 4%/6% без доп.комиссии пику?
Ilya RyabovНиколай
Платите только коммуналку, остальное можно делать/не делать самостоятельно😀
Jenq Uskoreny
Нет, спасибо, я как- нибудь сам
Екатерина Викулова
ну предложил и предложил
Филипп Балтич
вот такую фишку бы банк мог придумать, чтоб деньги гонять и гарантии давать: не платишь за квартиру? вычтем через приставов с твоих других счетов, или процент капает как при кредите!!!
Alexey Fedorov
Хороший продукт, но когда пик не переведет мне денег, но с жильца снимет - я запарюсь его выселять.
COVID-22
один вопрос. Если у квартиры два собственника. Можно одному оформиться, как самозанятый, или это уже предприятие?
Николай Кузнецов
Интересный способ создавать "доходные дома" от застройщика, но я не верю в их способности администрировать такие проекты.
COVID-22
- Налог 3%
- ПИК берет себе еще 2%... - нихера себе стоимость услуги!
Michael ShramkoCOVID-22
Бюджет треснет столько платить)
Konstantin KiselevCOVID-22
Так 2% это совсем копейки, если это плата за полный цикл (поиск арендатора, скоринг, страховка, прием и контроль оплаты, выезд арендатора, спорные случаи). То есть если им ключи от квартиры отдаешь, а дальше регулярно на карту деньги получаешь пока не надоест сдавать.
Василий ПавловCOVID-22
Налог все же 4%
COVID-22Василий
я прочитал их сайт, там все написано
CS GO Server Tambov
Теперь пик воюет с агентами по недвижке
Никита Вдовин
Не совсем понятна ценность данного проекта. Судя по статье поиск арендаторов сервис не производит, как и их оценку, риски все берет на себя собственник. Те собственники, которые уже самозанятые могут все остальное сделать самостоятельно не платя на сторону.
Alexander Marfitsin
Любые подвижки на этом рынке это очень хорошо. Потому что то, что есть сейчас это дичь. Начиная с риэлторов, которые за распечатку двух бумажек берут 50% (в лучшем случае) стоимости аренды, заканчивая арендаторами, которые могут «просто свалить», оставив квартиру в состоянии как после войны, и собственниками, которые договор не регистрируют, арендатора временно не регистрируют (хотя обязаны по закону), налоги не платят.