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Сервисы
Лиана Липанова
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Арендодатели Airbnb пожаловались на отсутствие и низкие суммы выплат из-за пандемии — сервис выделил на это $250 млн Материал редакции

В компании говорят, что только начали выплаты и обещали вернуть не полную стоимость брони, а только часть.

4 комментария
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Владельцы жилья, подключённые к сервису краткосрочной аренды Airbnb, пожаловались на отсутствие выплат от компании, передаёт CNBC со ссылкой на сообщения пользователей на Reddit и Facebook. В конце марта Airbnb пообещал выделить $250 млн на поддержку арендодателям, пострадавшим от отмен бронирований на фоне пандемии.

Некоторые собственники всё же получили выплаты в размере 25% от суммы, которую они получили бы при отмене брони и частичном возврате денег. Однако, по их словам, такая политика неадекватна во время кризиса — они получают «десятки и сотни долларов», но убытки исчисляются «тысячами».

Airbnb обычно требует от гостей частичной или полной предоплаты и удерживает 14-20% от стоимости бронирования, а также взимает другие сборы, напоминает CNBC. При этом собственники жилья могут сами устанавливать правила отмены и регулировать сумму, которую гость сможет вернуть в таком случае. Так арендодатели имеют гарантии.

Однако из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, а туристы были вынуждены отменить поездки , пишет издание. Поэтому сервис позволил вернуть полную оплату аренды всем гостям, забронировавшим жильё до 15 марта на срок до 31 мая. Это привело к многочисленным жалобам владельцев жилья, утверждает CNBC.

Представитель Airbnb рассказал изданию, что компания начала первый этап выплат на общую сумму $140 млн на этой неделе. Он объяснил, что у некоторых владельцев жилья в сервисе была «мягкая политика отмены» — гости могли частично или в полном размере вернуть деньги. В таких случаях Airbnb компенсирует не полную стоимость бронирования, а ту сумму, которую собственник мог получить при отмене.

Программа поддержки продлится с 14 марта по 31 мая 2020 года, уточнили в компании. При этом некоторые собственники получили от сервиса письмо, согласно которому компания может продлить смягчающую политику отмены бронирований для гостей до июня, но программа поддержки арендодателей закончится ещё до мая.

Задержка выплат в долгосрочной перспективе не пойдёт компании на пользу и может подтолкнуть владельцев жилья воспользоваться другими сервисами, считает аналитик в сфере туризма из Atmosphere Research Group Генри Хартевелдт (Henry Harteveldt).

Чтобы справиться с кризисом из-за пандемии, в апреле компания заняла $1 млрд у группы инвесторов, а через неделю — ещё $1 млрд. Также Airbnb досрочно расторгла контракты с наёмными работниками, приостановила наём сотрудников до 2021 года и отложила летние стажировки.

#новость #airbnb

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4 комментария
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Анон Плиз

8

Штош, как мы видим, отбитость арендодателей - это вненациональная характеристика 🤣

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Michael Shramko

Анон
1

Априори такой арендодатель не бизнесмен, а любитель халявы.

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Анон Плиз

Michael
0

Там, по-хорошему, надо смотреть договоры. Штраф при отмене - это опция, которую может выставить отельер, но есть еще и форс-мажор, которому под силу всё "простить".

По идее, Airbnb должны были навтыкать туда всяких-разных ситуаций, они же площади не только на Русской равнине в стране стабильности сдают, а по всему миру, где ураганы, землетрясения, цунами, войны и просто массовые волнения происходят. В т.ч. и эпидемии.

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Юрий Коршев

1

То есть они требуют у AirBnB деньги за отменённые брони?

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