Microsoft отключит конструктор моделей Copilot GPT Builder в подписке Copilot Pro с 10 июля 2024 года

Но продолжит предлагать функцию корпоративным клиентам. Microsoft удалит все созданные подписчиками GPT и связанные с ними данные с 10 июля по 14 июля 2024 года. До этого срока модели можно сохранить, предупредила компания в письме.В FAQ Microsoft добавила, что продолжит предлагать Copilot GPT Builder корпоративным клиентам, а отключение для частных пользователей связано с «приоритетным вниманием к основным продуктам». Microsoft представила подписку Copilot Pro за $20 в месяц в январе 2024 года. Тогда же анонсировала GPT Builder для создания индивидуальных GPT под конкретные функции. Конструктор стал доступен в марте.#новости #microsoft
Но продолжит предлагать функцию корпоративным клиентам.зачем убирать функцию для всех остальных , не пойму
Потому что подстановка роли бота промтами слишком эффективно работает для 20$ в месяц.
Ентерпрайс за такие технологии сильно лучше платит