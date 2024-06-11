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Маша Цепелева
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Французский разработчик приложений Voodoo купил соцсеть BeReal за €500 млн

У сервиса, в котором надо публиковать фото раз в день в случайный момент, около 50 млн активных пользователей.

Фото BeReal
Фото BeReal
  • Французский издатель и разработчик мобильных приложений и игр Voodoo купил BeReal, пишет TechCrunch со ссылкой на сообщение компании. По условиям сделки, сооснователь и гендиректор BeReal Алексис Баррейат уйдёт из компании после переходного периода. Гендиректор Wizz (одного из приложений Voodoo) Эмерик Роффе возглавит соцсеть.
  • Voodoo планирует запустить рекламную платформу на BeReal, чтобы вывести компанию в прибыль, рассказал Financial Times исполнительный директор Александр Язди. Также Voodoo хочет увеличить количество активных пользователей сервиса.
  • По данным Sensor Tower, которые приводит издание, с конца 2022 года число активных пользователей BeReal держится на уровне около 50 млн. Но количество загрузок упало с пикового значения в 35 млн в третьем квартале 2022 года до 5 млн в первом квартале 2024-го.
  • BeReal основана в 2019 году. В соцсети пользователи должны выкладывать по одной фотографии, сделанной на основную и фронтальную камеру смартфона раз в день. Редактировать их нельзя. Пользователи каждый день в разное время получают уведомление, чтобы сделать снимок в течение двух минут. Лайков нет.
  • По данным Vodoo, основная аудитория BeReal находится в США, Франции и Японии. При этом половина пользователей в этих странах используют приложение как минимум шесть дней в неделю.
  • В сентябре 2022 года функцию для обмена видео и фото в реальном времени, похожую на BeReal, добавил TikTok. А в декабре — Instagram*. В том же 2022-м BeReal вошёл в список 50 самых амбициозных стартапов по версии The Information и рейтинг лучших приложений и игр по мнению Apple.

*Instagram принадлежит признанной экстремистской и запрещённой в России Meta.

#новости #bereal

1
1
12
12 комментариев
Ale K

А не в говно ли они вложились ?

3
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Антон Тарасов

Полное говно..

1
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Ri Kha

На говне заработали, в говно вложились

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Слегка Придурковатый

Кажется, что-то на клабхаусовском.

2
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Павел Данилов

Возможно нет. Всё-таки 50 млн. активных пользователей...

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Дмитрий Смоляков

ох ты ж, 500 млн долларов , стоило ли это того

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Вадим Чиняев

евро же, 10 евро за юзера ну смотря сколько рекламы можно скормить пока не отвалится )

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