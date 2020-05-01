Пользователи с несколькими квартирами видят в Airbnb площадку для инвестиций и создают больше проблем, чем ценности, пишет редактор Wired Джеймс Темпертон.

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Генеральному директору Airbnb Брайану Чески не привыкать поднимать тяжести: бывший бодибилдер превратил надувной матрас в многомиллиардный арендный бизнес. Но ущерб, который нанесла компании пандемия Covid-19, может оказаться для предпринимателя неподъёмным.

По данным аналитической платформы AirDNA, количество новых заказов на Airbnb снизилось на 85% и почти 90% бронирований отменены. Так как границы всё ещё закрыты, вряд ли положение дел изменится в ближайшее время.

Компания утверждает, что «держится на местных хозяевах», но в реальности всё несколько иначе. Да, многие владельцы жилой недвижимости на Airbnb действительно живут в домах, которые сдают. Но на множестве рынков, в том числе в США, большая часть хостов ­— «профессионалы», а не те, кто решил немного подзаработать, сдавая свободную комнату.

Профессиональные рантье мешают как местным жителям, так и городским властям. Согласно данным аналитиков GlobalData, именно их и рискует потерять Airbnb из-за пандемии.

Но Airbnb и до коронавируса с трудом превращала рост в прибыль: в 2019 году её затраты составили $5,3 млрд, убыток — $674 млн. За этими числами стоят хосты Airbnb — от пенсионеров, сдающих свои дачи, до инвесторов, которые пытаются заработать на огромном, но хрупком рынке краткосрочной аренды. И если первые просто посетуют на утрату дополнительного дохода, то вторых ждёт финансовый крах.

Чтобы оценить масштаб проблемы, представьте, что Airbnb ­— это не платформа, где снимают жильё на отпуск, а сеть отелей, причём крупнейшая в мире. На Airbnb зарегистрировано 7 млн объявлений, а на десять самых крупных гостиничных сетей приходится 5,48 млн номеров.

Данные AirDNA показывают, что из 1,1 млн объявлений, зарегистрированных на Airbnb в США, 600 тысяч принадлежат хозяевам, которые сдают ещё как минимум два объекта. Более того, почти столько же из этого миллиона доступны для бронирования более шести месяцев в году. Многие из этих домов и квартир находятся в субаренде: компании или частные лица берут кредиты, чтобы надолго снять недвижимость и пересдать её на Airbnb или Booking.com по более высокой цене, получая прибыль. Такая бизнес-модель популярна в туристических городах вроде Лондона, Парижа или Барселоны. Но теперь гостей нет, аренду платить нечем, а обязательства остались.

Генеральный директор AirDNA Скотт Шатфорд считает: сейчас стало понятно, насколько этот рынок нестабилен, а значит, и непривлекателен. По его мнению, большинство предпринимателей на этом рынке обанкротятся если не сейчас, то в ближайшие несколько месяцев.

Только в Лондоне насчитывается 2919 хозяев с тремя-пятью разными объявлениями ­— это 10 318 объектов по всему городу, или 12% от лондонских объявлений на Airbnb. Ещё 645 лондонцев сдают десять и более объектов недвижимости. В сумме получается 16 758 мест.

Левый столбик — количество хозяев с одним-двумя объявлениями, средний — с тремя-девятью, правый — больше десяти объявлений

С началом общемировой самоизоляции сайты долгосрочной аренды заполонили похожие одна на другую одно- и двухкомнатные квартиры. Согласно GlobalData, всё больше и больше хостов Airbnb перемещаются в сектор помесячной аренды. Этот рынок приносит меньше денег, но в долгосрочной перспективе более стабилен.

В марте 2020 года сервис Homads с объявлениями о долгосрочной аренде отметил пятикратный рост посещаемости по сравнению с предыдущим месяцем. На сайте похожей компании Kopa, замечает Wired, объявлений о долгой аренде стало в десять раз больше.

Младший аналитик GlobalData Ральф Холлистер считает, что Airbnb нанесла урон рынку долгосрочной аренды и местным жителям того или иного города, но теперь баланс восстанавливается. Он также утверждает, что компания не обязательно обанкротится, просто на какое-то время станет меньше в объёме.

Проблема роста ­— вечная для стартапов из Кремниевой долины. Единственным способом поддержать рост для Airbnb было увеличить количество сдаваемой недвижимости. На поверку её большей частью управляют профессиональные рантье.

Пандемия ускорила перемены во многих компаниях, и Airbnb не исключение. В 2020-м, ещё до вспышки Covid-19, площадка собиралась проверить каждое объявление. Она хотела убедиться, что хозяева и недвижимость соответствуют описаниям и снимкам.

Airbnb всё меньше полагается на доверие и становится более ответственной: теперь хозяева не смогут превращать целые здания в Лондоне фактически в нелегальные отели и обманывать гостей.

Хозяева недовольны, что Airbnb позволила бесплатно отменить бронирования с 14 марта по 31 мая с возвратом стоимости.

В отличие от отелей, где платишь при заезде, Airbnb требует оплатить часть стоимости заранее. Эти деньги вернулись гостям, а хосты — особенно те, которые сдают в субаренду несколько квартир, понесли убытки.

Чтобы как-то исправить ситуацию, Airbnb привлекла $1 млрд — по некоторым данным, со ставкой выше 10%, и ещё $1 млрд в качестве приоритетного долга. Для хозяев компания создала фонд на $250 млн, чтобы они могли справиться с отменой бронирований.

Ещё Airbnb слегка изменила предложение — теперь на главной странице есть объявление о месячной аренде