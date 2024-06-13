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Артур Томилко
Сервисы

«Яндекс Путешествия» начали подключать апартаменты

Комиссия для владельцев на начальном этапе составит 10-15%.

  • Собственники жилья могут размещать свои предложения в сервисе, рассказали в «Яндекс Путешествиях». Пока подключиться можно только через партнёров — первым стал RealtyCalendar. В будущем их число увеличится.
  • Добавлять объявления могут юридические лица, ИП и самозанятые. На первом этапе в июне комиссия для них составит 10% от цены успешного бронирования, позже — 15%.
  • Для подключения к сервису нужно указать информацию об объекте, адрес электронной почты и менеджер каналов. После этого данные поступят в «Экстранет Яндекс Путешествий» для модерации.
  • Владельцы апартаментов также могут добавлять в объявления сумму депозита.
Скриншот «Яндекс Путешествия» 
Скриншот «Яндекс Путешествия» 

#новости #яндекспутешествия

3
14
14 комментариев
Борис Лукавин

для владельцев 10-15% ,а для тех кто арендует какая?) Вообще круто ,что сейчас появляются варианты где можно забронировать жилье

2
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Водяной

Яндекс себя не обидит! И владельца подоит, и вас выдоит

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Водяной

Яндекс и вас подоит, и владельца

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Случай

Комиссия для владельцем на начальном этапе составит 10-15%.А на дальнейшем 45-50%

1
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Пес Дюк

Каковы путешествия - таковы и агрегаторы 🤣

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Maxim Sergeev

А что не так с Путешествиями? Нормальный сервис внутри РФ.
Островок вот хрень полная, но его даже на шенген принимают.

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умный человек

Процветания Яндексу!

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