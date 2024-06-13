«Яндекс Путешествия» начали подключать апартаменты

Комиссия для владельцев на начальном этапе составит 10-15%.Собственники жилья могут размещать свои предложения в сервисе, рассказали в «Яндекс Путешествиях». Пока подключиться можно только через партнёров — первым стал RealtyCalendar. В будущем их число увеличится.Добавлять объявления могут юридические лица, ИП и самозанятые. На первом этапе в июне комиссия для них составит 10% от цены успешного бронирования, позже — 15%.Для подключения к сервису нужно указать информацию об объекте, адрес электронной почты и менеджер каналов. После этого данные поступят в «Экстранет Яндекс Путешествий» для модерации.Владельцы апартаментов также могут добавлять в объявления сумму депозита.Скриншот «Яндекс Путешествия» #новости #яндекспутешествия
для владельцев 10-15% ,а для тех кто арендует какая?) Вообще круто ,что сейчас появляются варианты где можно забронировать жилье
Яндекс себя не обидит! И владельца подоит, и вас выдоит
Яндекс и вас подоит, и владельца
Комиссия для владельцем на начальном этапе составит 10-15%.А на дальнейшем 45-50%
Каковы путешествия - таковы и агрегаторы 🤣
А что не так с Путешествиями? Нормальный сервис внутри РФ.
Островок вот хрень полная, но его даже на шенген принимают.
Процветания Яндексу!