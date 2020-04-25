Стартапы недели: канадская телемедицина, fantasy-спорт, агрегатор доставок продуктов и другие

Коронавирус может оказаться гигантским благом, причем не для абстрактного человечества, а вот прямо для нас с вами🤔.

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Мы и наши близкие переживем и сам COVID, и экономические последствия – ну рецессия и рецессия, не первая и не последняя, она бы все равно была, не сейчас – так через пару лет. Серьезно заболевших и владельцев малого офлайн-бизнеса это, к сожалению, не утешит, но вас мало. Большинство пройдет без потерь. Молодым вообще выгодны кризисы раньше, а не позже🤷‍♂️.

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Зато появился шанс, что медицина станет модной. В ней и так много исследований и венчурных денег, но все же идолы поколений – это Джобс, Маск и Дуров, а не … Ха, я даже не знаю, как их зовут! А теперь представьте мир после короны. Вместо хипстеров со смартфонами в кино и на плакатах – профессора со шприцами. Молодежь массово пилит новые молекулы, а не соцсети. И часть молекул работает. Каждый сотый делает что-то дельное, каждый тысячный – реально полезное, каждый миллионный переворачивает мир.

Новые Брин с Пейджем в будущем году пойдут в медицинский, хотя хотели в инженерный, займутся стартапом лет через шесть, получат одобрение через десять. В аптеках по разумным ценам прививка против старости окажется в 2035 году. Мне будет 55. Без вируса оно бы прождало своего гения лишние двадцать лет, до моих 75. В историческом масштабе никакой разницы между двумя вариантами, но лично для нас – совсем другое дело.

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Я не говорю, что так будет. Так МОЖЕТ быть.

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#ГорныйДня #бизнес #коронавирус #life

Коронавирус может оказаться гигантским благом, причем не для абстрактного человечества, а вот прямо для нас с вами🤔.Мы и наши близкие переживем и сам COVID, и экономические последствия – ну рецессия и рецессия, не первая и не последняя, она бы все равно была, не сейчас – так…