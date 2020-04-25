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Alexander Gornyi
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Стартапы недели: канадская телемедицина, fantasy-спорт, агрегатор доставок продуктов и другие

А также судьба проектов из обзоров прошлых лет.

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На этой неделе в #стартапдня были четыре стартапа и одно объявление.

«КогдаЕда» — агрегатор сервисов доставки продуктов. Как говорят в голливудских фильмах: «от создателей "СравниТакси"».

Немецкий Grover продает подписку на электронику. Все говорят о будущем введении «налога на воздух», но, на самом деле, это будет, конечно, подписка.

Российский Roomee дает продавцам недвижимости технологию для организации виртуальных туров по домам и квартирам.

Китайский Baozun организует для крупных брендов онлайн-продажи.

6 мая проводим питч-сессию финтех-стартапов. Если вы финтех-стартап и хотите привлечь инвестиции — пишите на ui@gornal.ru

На YouTube-канале вышли два новых ролика с разборами инвестиционных презентаций российских стартапов. Слайды одного мне понравились, другого — нет.

Halal Pharma
Triscooter

Самый популярный пост в инстаграм на этой неделе — о будущем после коронавируса. Ну а о чем ещё сейчас рассуждать можно?: -) Я, кстати, оптимистичен.

Интернет-бизнес и инвестиции @alexander_gornyi
Коронавирус может оказаться гигантским благом, причем не для абстрактного человечества, а вот прямо для нас с вами🤔.

Мы и наши близкие переживем и сам COVID, и экономические последствия – ну рецессия и рецессия, не первая и не последняя, она бы все равно была, не сейчас – так…
Коронавирус может оказаться гигантским благом, причем не для абстрактного человечества, а вот прямо для нас с вами🤔.

Мы и наши близкие переживем и сам COVID, и экономические последствия – ну рецессия и рецессия, не первая и не последняя, она бы все равно была, не сейчас – так через пару лет. Серьезно заболевших и владельцев малого офлайн-бизнеса это, к сожалению, не утешит, но вас мало. Большинство пройдет без потерь. Молодым вообще выгодны кризисы раньше, а не позже🤷‍♂️.

Зато появился шанс, что медицина станет модной. В ней и так много исследований и венчурных денег, но все же идолы поколений – это Джобс, Маск и Дуров, а не … Ха, я даже не знаю, как их зовут! А теперь представьте мир после короны. Вместо хипстеров со смартфонами в кино и на плакатах – профессора со шприцами. Молодежь массово пилит новые молекулы, а не соцсети. И часть молекул работает. Каждый сотый делает что-то дельное, каждый тысячный – реально полезное, каждый миллионный переворачивает мир.
Новые Брин с Пейджем в будущем году пойдут в медицинский, хотя хотели в инженерный, займутся стартапом лет через шесть, получат одобрение через десять. В аптеках по разумным ценам прививка против старости окажется в 2035 году. Мне будет 55. Без вируса оно бы прождало своего гения лишние двадцать лет, до моих 75. В историческом масштабе никакой разницы между двумя вариантами, но лично для нас – совсем другое дело.

Я не говорю, что так будет. Так МОЖЕТ быть.

#ГорныйДня #бизнес #коронавирус #life

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. Data.world, glamsquad, mycs, BioBee и Splice без новостей, HealthifyMe, stash и Cleo без новостей растут.

SoundCloud

ЖЖ для музыкантов. Подписки, комментарии, лайки, но вокруг песен, а не текстовых постов. Монетизируется стартап за счет стриминга a-la Spotify.

Раньше у проекта был и взлеты, и падения, этот год – явно в плюс, компания говорит о рекордном ARR в $200 млн, а в феврале, перед самым COVID, привлекла $75 млн инвестиций.

Farmers Business Network

Объединяет американских фермеров в борьбе с природой, закупщиками и поставщиками. Клиенты заносят в систему всё, что касается их полей: от урожайности до закупочных цен, и сравнивают себя со средними и идеальными результатами коллег с поправкой на регион и другие условия.

С новыми знаниями становится проще как выбирать семена и удобрения, так и торговаться о ценах. Кроме того, FBN организует банальную коллективную закупку и выбивает из поставщиков лучшие цены.

В 2019 году компания стала единорогом – привлекла $175 млн по «post-money» оценке в $1,075 млрд. Молодцы!

DraftKings и FanDuel

Два брата-близнеца — лидеры направления Daily Fantasy Sports, американского заменителя тотализатора.

Перед игровым днем НФЛ или НБА виртуальные спортсмены по каким-то правилам и ограничениям набирают команды из реальных игроков, а дальше после каждого матча из результатов на стадионе формируется в компьютере: забил гол участник твоей команды – получи десять очков, удалили его с поля – минус два. В конце тура подводятся итоги, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. И всё это, конечно, на живые деньги.

История обеих компаний – непрекращающиеся суды в разных инстанциях о том, можно ли им вести свой бизнес. Но, кажется, сейчас поставлена точка – можно.

Чуть позже подошла к концу и коммерческая история стартапов: Fanduel –продался классическому букмекеру, DraftKings объединился с сервисом для букмекеров и вчера успешно вышел на IPO. Объединенная компания стоит теперь больше $3 млрд.

casetext

Американский проект разработал умный поиск судебных прецедентов для юридических фирм. Пользователь загружает документ, AI ищет в базе всё, что ему кажется подходящим к данному делу.

Отличие стартапа от «Консультанта Плюс» в интеллектуальности поиска, запрос не разбивается на ключевые слова, casetext использует смысл иска.

В марте стартап привлек очередной раунд инвестиций – $8,2 млн. Заявляемое количество клиентов за год выросло в полтора раза с 2700 до 4500.

Dialogue

Канадский проект — сервис классической телемедицины с удаленными консультациями, но за счет работодателя, а не пациента. Идея – в стране с стране с бесплатной медициной при чьей-то болезни страдает компания, а не человек. Так пусть корпорация и платит, чтобы больной быстрее выздоровел и меньше шлялся по поликлиникам.

У стартапа всё хорошо, в июне он привлек $40 млн инвестиций, сейчас готовится к выходу в Европу.

SplitMetrics

Белорусский сервис – инструмент А/Б тестирования для App Store. У самого проекта больших новостей за год нет, компания-владелец сфокусировалась на другом продукте: SearchAdsHQ, оптимизации рекламы в Apple Search Ads.

Там все прямо летит, достаточно сказать, что SearchAdsHQ – один из четырех официальных партнеров Apple. Главные метрики передаю в прямой речи основателя:

  • За год через наши A/B тесты проходит около 40 млн пользователей.
  • Около $60M в год тратят через нашу рекламную платформу и это только начало, рынок растет 30% YoY.

Полностью #стартапдня можно читать в Facebook, Telegram, ВКонтакте или на сайте. Посты о бизнесе без привязки к конкретным стартапам попадают в Инстаграм. И есть ещё ежедневная рассылка о крупнейших венчурных сделках.

Alexander Gornyi
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