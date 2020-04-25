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Андрей Фролов
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Сын топ-менеджера Google вмешался в Meet-конференцию отца и спросил, с кем он разговаривает через Zoom Материал редакции

В этот момент менеджер пытался ответить на вопрос сотрудника, почему у Google давно есть свой сервис видеоконференций, а больше всех от карантина выиграл Zoom.

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The New York Times рассказала о том, как ИТ-гиганты пытаются догнать Zoom — сервис видеоконференций за время пандемии вырос с 10 млн до 300 млн пользователей в день.

Этот тренд пытаются поймать все — Facebook и Google переключились на улучшение своих уже существующих сервисов видеосвязи, Cisco стала рекламировать свой проект Webex как «защищённую» альтернативу Zoom, а Verizon купила разработчика систем для видеоконференций BlueJeans за сотни миллионов долларов.

Среди историй о том, как Цукерберг переводил целые команды на работу над видеочатами, а Google добавляла новые функции, чтобы выглядеть не хуже Zoom, авторы выделяют один случай. Он может показывать, что Zoom уже сильно укрепился в роли основного средства видеосвязи, а другие уже вряд ли пошатнут его лидерство, считают журналисты.

Директор по развитию бизнеса Google Филипп Шиндлер во время конференции на тысячу человек попытался ответить на вопрос сотрудника, почему у Google давно есть видеоконференции Hangouts, которые теперь называются Meet , а популярность набирает Zoom.

В этот момент в кадр вошёл сын Шиндлера и спросил, с кем отец общается через Zoom. На замечание менеджера ребёнок не отреагировал — и начал рассказывать, что он часто с друзьями говорит через Zoom.

Google отказалась комментировать этот случай.

Jesse Lehrich @JesseLehrich
omg... Google's chief biz officer, on a Google Meet call with 1000s of staff, was asked why Zoom is dominating video chat.

as he's answering, his kid walks in & asks if he's using Zoom 🤣
https://www.nytimes.com/2020/04/24/technology/zoom-rivals-virus-facebook-google.html https://t.co/4cxri1awUV

#zoom #google #facebook

Андрей Фролов
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