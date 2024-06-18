Сервис для покупки билетов на культурные мероприятия SmartBilet, который развивает «Почта Банк», прекратит продажи

«Почта Банк» закрывает сервис и ликвидирует дочернюю платформу SmartBilet (ООО «СмартБилет», компания купила его в марте 2022 года для развития сервиса коллективной покупки билетов в театры и кино по «Пушкинской карте»). Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на четыре источника на медиарынке.

Билетную витрину уже удалили из мобильного приложения банка, обратило внимание издание. До 30 июня 2024 года приостановят операционную деятельность SmartBilet, а до конца года — ликвидируют юрлицо, утверждают собеседники газеты.



В банке подтвердили, что осенью ООО «СмартБилет» завершит продажи билетов на платформе: «С ростом развития и интеграции рыночных билетных операторов в программу “Пушкинская карта” и её популяризации компания не видит необходимости развития собственного билетного бизнеса».

«Почта Банк» запустил сервис по покупке билетов на культурные мероприятия на базе платформы SmartBilet в 2023 году: добавил витрину в приложение и на сайт. В компании говорили, что до конца 2023-го инвестируют в развитие сервиса более 150 млн рублей.

