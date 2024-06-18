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Таня Боброва
Сервисы

Сервис для покупки билетов на культурные мероприятия SmartBilet, который развивает «Почта Банк», прекратит продажи

Он не предлагал дополнительных бонусов клиентам, как это делают другие игроки, поэтому не мог с ними конкурировать, считает источник на рынке.

  • «Почта Банк» закрывает сервис и ликвидирует дочернюю платформу SmartBilet (ООО «СмартБилет», компания купила его в марте 2022 года для развития сервиса коллективной покупки билетов в театры и кино по «Пушкинской карте»). Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на четыре источника на медиарынке.
  • Билетную витрину уже удалили из мобильного приложения банка, обратило внимание издание. До 30 июня 2024 года приостановят операционную деятельность SmartBilet, а до конца года — ликвидируют юрлицо, утверждают собеседники газеты.

  • В банке подтвердили, что осенью ООО «СмартБилет» завершит продажи билетов на платформе: «С ростом развития и интеграции рыночных билетных операторов в программу “Пушкинская карта” и её популяризации компания не видит необходимости развития собственного билетного бизнеса».

  • «Почта Банк» запустил сервис по покупке билетов на культурные мероприятия на базе платформы SmartBilet в 2023 году: добавил витрину в приложение и на сайт. В компании говорили, что до конца 2023-го инвестируют в развитие сервиса более 150 млн рублей.

  • Собеседник газеты на билетном рынке отмечает, что «Почта Банк» не предлагал дополнительных бонусов клиентам, как это делают другие игроки. Поэтому «невозможно конкурировать» с крупными участниками вроде «МТС Live» (управляет Ticketland, Ticketscloud) и «Яндекс Афиши», у которых «высокая лояльность клиентов».

#новости #почтабанк

1
12
12 комментариев
Nikita Ivanov

который развивает «Почта Банк», прекратит продажиУже есть подозрение, что всё, что связано с почтой–обречено на провал

8
1
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Случай

Место проклято

1
1
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Пролетая над ведром картошки.

Нет. Просто все культурные мероприятия уже провели.

1
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Фоксик

Они просто почтой России билеты отправляли

1
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Вера Викторовна

Прославились, только когда закрыли продажи

1
1
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Rnatery

У приложения smartbilet скачиваний меньше 10000

1
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Пес Дюк

Меньше чем у «Умный Онлайн» с функциями «Сбербанк Онлайна» :)

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