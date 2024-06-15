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Полина Лааксо
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Корпоративный мессенджер Slack начал предупреждать пользователей из России о приостановке учётных записей

Ссылаясь на законы о санкциях и экспортном контроле.

  • Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на письмо. В «МТС Линк» уточнили агентству, что сообщение получили в том числе те компании, которые покупали лицензию за рубежом.
Наши данные указывают на то, что ваша учётная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России.
К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи и приостановим его через 30 дней.
из текста письма от Slack
  • Разработчик объяснил решение тем, что «соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле США, ЕС и других применимых юрисдикций, включая ограничения на предоставление ПО и услуг в Россию».
Источник фото: <a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fsites%2Frachelsandler%2F2021%2F03%2F24%2Fslack-admits-it-made-a-mistake-after-users-said-its-new-dm-feature-could-enable-harassment%2F&amp;psig=AOvVaw0ndbZW96UiEMg81pSPH0hq&amp;ust=1718524635254000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;opi=89978449&amp;ved=0CBMQjhxqFwoTCLjc2K2R3YYDFQAAAAAdAAAAABAV" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Forbes</a>
Источник фото: Forbes
  • Владелец Slack — компания Salesforce — ещё 7 марта 2022 года опубликовал сообщение о прекращении работы с клиентами из России, но Slack не упоминал.
  • 15 марта российские пользователи начали сообщать об удалении рабочих пространств в мессенджере — это затронуло, например, команды «Сбера». 16 марта Slack рассказал об ограничениях для клиентов из России: некоторым отключили доступ из-за санкций, а пользователей с платными подписками перевели на бесплатный тариф — без блокировки.
  • В феврале 2023 года пользователи из России пожаловались, что Slack начал сообщать об удалении и бесплатных пространств — с 21 марта 2023-го. А в июне компания рассказала, что откажется от поддержки русского языка в интерфейсе.
  • 12 июня 2024 года Минфин США анонсировал новые санкции в отношении российских компаний и ограничил оказание услуг в сфере ПО лицам на территории России.
Если ваша компания пользуется Slack: вы получили предупреждение?
Да
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#новости #slack

2
10
10 комментариев
Вадим Д.

Он же ж ушёл и все привыкли, а теперь и учётки блокировать будет?
Или это чтобы все помнили как слак громко хлопнул дверью? (-:

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Сергей Коновалов

При выезде из Петербурга Калиостро не смог обойтись без шутки в своем стиле. В те времена все пребывающие и выезжающие из столицы отмечались на заставах. Как показало расследование, Калиостро умудрился выехать одновременно через четыре разные заставы.

1
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Бонифаций на каникулах

На хабре цитируют товарища из МТС, который говорит что блокируют даже те корпоративные аккаунты, которые зарегистрированы за границей. Получается по активности смотрят.

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Иванов Иван

Где статья "День 843"?

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Fred Han

Пора создавать свой Шлак

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unknown

Всегда не переваривал его, но в компании это стандарт. Надеюсь руководство определится и мы все перейдем на файлообменник скайп ;)))

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Иванов Иван

Пора прикупить их акции?

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