Корпоративный мессенджер Slack начал предупреждать пользователей из России о приостановке учётных записей

Наши данные указывают на то, что ваша учётная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России.

К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи и приостановим его через 30 дней.

из текста письма от Slack