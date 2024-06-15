Корпоративный мессенджер Slack начал предупреждать пользователей из России о приостановке учётных записей

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из текста письма от Slack
Он же ж ушёл и все привыкли, а теперь и учётки блокировать будет?
Или это чтобы все помнили как слак громко хлопнул дверью? (-:
При выезде из Петербурга Калиостро не смог обойтись без шутки в своем стиле. В те времена все пребывающие и выезжающие из столицы отмечались на заставах. Как показало расследование, Калиостро умудрился выехать одновременно через четыре разные заставы.
На хабре цитируют товарища из МТС, который говорит что блокируют даже те корпоративные аккаунты, которые зарегистрированы за границей. Получается по активности смотрят.
Где статья "День 843"?
Пора создавать свой Шлак
Всегда не переваривал его, но в компании это стандарт. Надеюсь руководство определится и мы все перейдем на файлообменник скайп ;)))
Пора прикупить их акции?